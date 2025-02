Scuderia Lipica, al TovE con gli investimenti sui servizi e la digitalizzazione Dopo un 2024 all’insegna delle crescita, gli investimenti della Scuderia di Lipica proseguono sulla linea dello sviluppo e dell’affinamento dei servizi. L’attività ed i programmi della struttura slovena si concentreranno soprattutto su mice, sport e digitalizzazione. Ancora una volta la struttura sarà presente al Travel Open Village Evolution che il gruppo Travel organizza dal 9 al 10 febbraio all’Hotel Melià. Nel 2024 la Scuderia ha superato i numeri del 2019 ed è riuscita a crescere rispetto al 2023. «Nell’anno appena iniziato – spiega Aaron Uazeua business development e sales manager Lipica – punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice». A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata per eventi. Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi. L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia. Per quanto riguarda i nuovi mercati Lipica investirà molto sulla Polonia. A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. A breve la clientela avrà a disposizione una nuova piscina con aree wellness, saune e centro fitness di alto livello. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf. Condividi

\r

“Sono stupito che un giornalista di grande livello come Maurizio Belpietro definisca il caso di Roccaraso un evento nei confronti del quale è stato espresso “un atteggiamento di superiorità nei confronti dei visitatori”. Sicuramente qui nessuno vuole “scegliersi i turisti che vuole”, siamo completamente fuori tema rispetto ciò che è accaduto.\r

Fiavet Confcommercio, e credo anche ogni altra associazione di turismo organizzato, si è vista in questa occasione sbeffeggiata da persone, che hanno commesso un abuso, che sembra siano state pagate in contanti, senza traccia fiscale, e che se ne vantino sui social in barba alla legge.\r

Le normative nazionali e regionali indicano che l’attività tipica delle agenzie di viaggio è quella di intermediare e organizzare viaggi e gite, anche di un solo giorno. Queste attività sono disciplinate dalla legge e i viaggiatori che si rivolgono a vere agenzie di viaggio sono assicurati, tutelati contro ogni evenienza. Ed è qui la beffa.\r

\r

Abusivismo\r

Ritengo che bisogna intervenire subito per contrastare questi fenomeni di abusivismo che incoraggiano platealmente a infrangere le normative vigenti e soprattutto prevaricano diritti e tutela dei viaggiatori.\r

La mia lotta all’abusivismo è costante, e tengo particolarmente, da siciliano e uomo del Sud, all’orgoglio della legalità\r

Lo Stato perde più di 2 miliardi di euro ogni anno di evasione fiscale per questi “giochetti”, per queste “gitarelle”.\r

\r

Concorrenza sleale\r

Prego quindi in primis le persone, i consumatori a non mettere in mano le proprie vite, i propri momenti di felicità, a chi opera nell’illegalità e non dà nessuna garanzia. Che sia ben chiaro, infatti, che l’abusivismo è una frode prima di tutto per il consumatore. E poi mi appello alle Istituzioni, perché non lascino impuniti coloro che trasgrediscono la legge.\r

Una impunità che rappresenterebbe una concorrenza sleale e grave per tutti coloro che operano nella legalità, rispettano le norme, pagano le tasse e fondi di garanzia in piena trasparenza.\r

Fiavet Confcommercio si è sempre resa disponibile per un dialogo su questi temi, particolarmente Fiavet Campania dove ogni giorno gli associati combattono e cercano incontri per soluzioni possibili alla luce del rispetto delle regole.\r

Mi auguro, quindi, che sia a livello nazionale sia a livello regionale le Istituzioni trovino il modo per venirci incontro su questa tematica, rimanendo, giustamente, loro stesse, autorità di controllo e gestione, come deve essere quando si tratta di cosa pubblica, dove si impone la trasparenza al di sopra ogni interesse, che poi dovrebbe essere anche nell’etica del giornalismo».","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): “Roccaraso esempio di abusivismo e illegalità\"","post_date":"2025-02-07T13:32:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738935128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2024 all’insegna delle crescita, gli investimenti della Scuderia di Lipica proseguono sulla linea dello sviluppo e dell’affinamento dei servizi. L'attività ed i programmi della struttura slovena si concentreranno soprattutto su mice, sport e digitalizzazione.\r

\r

Ancora una volta la struttura sarà presente al Travel Open Village Evolution che il gruppo Travel organizza dal 9 al 10 febbraio all'Hotel Melià.\r

\r

Nel 2024 la Scuderia ha superato i numeri del 2019 ed è riuscita a crescere rispetto al 2023.\r

\r

«Nell’anno appena iniziato - spiega Aaron Uazeua business development e sales manager Lipica - punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice».\r

\r

A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata per eventi.\r

\r

Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi.\r

\r

L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia. Per quanto riguarda i nuovi mercati Lipica investirà molto sulla Polonia.\r

\r

A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. A breve la clientela avrà a disposizione una nuova piscina con aree wellness, saune e centro fitness di alto livello. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf.","post_title":"Scuderia Lipica, al TovE con gli investimenti sui servizi e la digitalizzazione","post_date":"2025-02-07T11:58:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738929527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484188\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Credits Rvs/Bwm[/caption]\r

\r

New entry austriaca per il gruppo Falkensteiner che acquisisce la gestione dell'ex Hotel Alpine Palace di proprietà della società Raiffeisenverband Salzburg. Situata nella destinazione sciistica di Saalbach-Hinterglemm, direttamente sull’impianto di risalita Reiterkogelbahn, la struttura chiuderà la prossima primavera, per permettere la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione per un investimento pari a 40 milioni di euro. Alla sua riapertura, per la stagione invernale 2026-2027, verrà quindi ribattezzata Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm e posizionata nel segmento 5 stelle.\r

\r

La nuova apertura si aggiunge alle novità del panorama italiano, dove Falkensteiner ha in programma tre new entry previste tra quest'anno e il 2027. Fra di loro, spicca il Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò: un progetto ambizioso sulle rive del lago che comprende un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 appartamenti Premium Living immersi in un parco botanico, ideati dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. La struttura offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa.\r

\r

Nell’estate 2025 verrà poi inaugurato il Falkensteiner Hotel Bozen Waltherpark, un city hotel, parte della Premium Collection del brand, dallo stile contemporaneo con 113 camere e suite. L’hotel sarà all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. Al sesto piano dell’albergo ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, una vera istituzione della cucina di ispirazione giapponese a Vienna, che proporrà un menù orientale ed europeo. Completa l’offerta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile pure agli esterni. Anche l’hotel di Licata sarà parte della Premium Collection del gruppo. Con 125 camere e un concept family, il resort offrirà un'ampia gamma di attività sportive, ma anche tanti momenti di relax per gli ospiti desiderosi di vivere esperienze indimenticabili sulla splendida costa siciliana.\r

\r

","post_title":"Falkensteiner cresce in Austria con l'ex Alpine Palace tra le montagne salisburghesi","post_date":"2025-02-07T10:55:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738925753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un marketplace turistico innovativo, che si pone l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e outdoor con focus iniziale sull'Abruzzo ma aperto anche ad altre destinazioni italiane e internazionali. L'operatore pescarese specializzato in cicloturismo Isytravel si propone in questo modo di dare visibilità a piccole realtà turistiche, che offrono esperienze di qualità e virtuose, come escursioni nei parchi naturali, itinerari enogastronomici e ospitalità attenta all’ambiente. Un progetto che punta a promuovere l’Abruzzo come destinazione di riferimento per il turismo outdoor, coniugando tradizione e innovazione per rispettare e valorizzare il territorio.\r

\r

Pur avendo il proprio cuore nella propria regione di origine, la piattaforma di Isytravel non si limita a valorizzare le eccellenze del proprio territorio, ma ambisce a creare un modello replicabile in altre regioni e anche al di fuori dell'Italia. Promuovere esperienze che rispettano l’ambiente e le culture locali significa inoltre contribuire direttamente a obiettivi chiave come la riduzione delle emissioni di Co₂, il supporto all’economia circolare e la tutela della biodiversità. E non solo per motivi etici. Secondo il rapporto Travel & Tourism Economic Impact del World Travel & Tourism Council, il turismo sostenibile ha infatti il potenziale di generare benefici economici significativi: un aumento del pil globale del 10% e la creazione di milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci anni. Il nuovo marketplace sarà oggetto di un'estesa presentazione all'interno della Bit di Milano, lunedì 10 febbraio alle 15 (pad 11P, stand P01, P19, S02 Abruzzo).","post_title":"Il to pescarese Isytravel lancia un nuovo marketplace per il turismo outdoor e sostenibile","post_date":"2025-02-07T09:02:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738918921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica di Singapore si avvicina ai livelli pre-pandemia, stimando per il 2025 un numero di arrivi compreso tra i 17 e i 18,5 milioni, rispetto al record 2019 di 19,1 milioni di visitatori.\r

\r

Secondo i dati resi noti dall'ente per il turismo, nel 2024 la destinazione ha registrato un aumento del 21% degli arrivi di visitatori internazionali, raggiungendo i 16,5 milioni, cifra che corrisponde al numero più alto dalla pandemia.\r

\r

L'Stb prevede inoltre che la spesa turistica nel 2024 si collochi all'estremità superiore della sua previsione di 27,5 miliardi di dollari - 29,0 miliardi di dollari, dopo una spesa di 22,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi 2024.\r

\r

Se le stime si concretizzzeranno, le entrate turistiche raggiungeranno un record, superando la spesa di 27,7 miliardi di dollari nel 2019.\r

\r

La Cina continentale, l'Indonesia e l'India sono stati i mercati principali per gli arrivi nel 2024, mentre i visitatori provenienti dalla Cina continentale, dall'Indonesia e dall'Australia sono stati le principali fonti di spesa.\r

\r

","post_title":"Singapore pronta a sfiorare il numero di visitatori internazionali pre-Covid nel 2025","post_date":"2025-02-06T11:54:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738842854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484087\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption]\r

\r

Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero.\r

\r

La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo.\r

\r

Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali.","post_title":"Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri","post_date":"2025-02-06T11:34:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738841671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483999","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries torna al Travel Open Village Evolution, l'evento del Gruppo Travel in programma a Milano dal 9 al 10 febbraio (Hotel Melià).\r

\r

La programmazione 2025 della compagnia che comprende Corsica, Sardegna e Baleari del 2025 offre tariffe competitive, per permettere ai clienti di pianificare le prossime vacanze.\r

\r

Per Corsica, Sardegna e Baleari è a disposizione anche l’opzione Tariffa FLEX e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%.\r

\r

La compagnia propone, tutto l'anno, un gran numero di traversate notturne e diurne, a bordo di moderni traghetti di tipologia Mega, dotati di grandi spazi luminosi, comfort e servizi, come cabine private ad uso esclusivo di varie tipologie, saloni, bar, ristoranti con menu à la carte e menu degustazione a prezzo fisso o speciali formule per i bambini, coffee shop, negozi, piscine, aree gioco bimbi e accoglienza friendly per gli amici a 4 zampe, con cabine dedicate.\r

\r

«Concentreremo energie, strategie e investimenti su Corsica, Sardegna e Baleari – commenta Sébastien Romani, Amministratore Delegato della compagnia - e sui nuovi prodotti come le minicrociere, che stanno riscuotendo un grande successo e molta partecipazione, grazie al know-how dei nostri equipaggi e alla nostra vocazione all’ospitalità».\r

\r

Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea.\r

\r

Da tempo la compagnia è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, al Travel Open Village Evolution con le novità della stagione 2025","post_date":"2025-02-06T10:56:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738839418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo. Il capoluogo ligure si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una serie di progetti che testimoniano il periodo di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova.\r

\r

In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica\r

\r

A chiusura della conferenza stampa in programma lunedì 10 febbraio sarà presentata in anteprima - con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti - la versione test dell'agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025.\r

\r

Interverranno alla conferenza: Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova; Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all'Applicazione dell'Intelligenza Artificiale del Comune di Genova; Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova; Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla ; Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager; Giampiero Biamino, dirigente della Direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova.\r

\r

\r

","post_title":"Genova capitale dell'innovazione turistica, in Bit nuove sperienze personalizzate","post_date":"2025-02-06T10:56:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738839393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nume approda a Budapest con una proprietà nel centro della città. Il progetto, realizzato in collaborazione con Gtc, segna il primo investimento dell'investitore e sviluppatore immobiliare nel settore dell'ospitalità. La nuova struttura si trova in Klauzál utca 8-10, nel vivace quartiere Erzsébetváros. Prosegue quindi lo sviluppo di Numa in Europa Centrale, dove la compagnia già opera cinque proprietà a Praga e tre a Vienna.\r

\r

Ospitata in un edificio del diciannovesimo secolo, il Numa Budapest sarà completamente rinnovato con l'obiettivo di fondere il fascino storico con il design contemporaneo. “Questo progetto segna il nostro primo investimento nel settore immobiliare dell'ospitalità - conferma il ceo di Gtc, Gyula Nagy - Ciò ci consentirà un'ulteriore diversificazione del nostro portfolio immobiliare. L'ingresso nel settore dell'ospitalità rafforzerà in particolare il nostro portafoglio con beni ad alte prestazioni, che rispondono alle richieste di un mercato in continua evoluzione\".\r

\r

“Budapest è un punto di riferimento per il turismo europeo - aggiunge il presidente e co-fondatore del gruppo Numa, Dimitri Chandogin -: attira la maggior parte dei viaggiatori internazionali che arrivano in Ungheria e si colloca tra le destinazioni più attraenti del continente. Quasi il 60% del traffico turistico internazionale del Paese passa per la città, che è già una delle 15 principali destinazioni turistiche europee\".","post_title":"Il gruppo Numa sbarca a Budapest con una proprietà in centro città","post_date":"2025-02-05T10:10:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738750243000]}]}}