Sandals: 480 milioni di dollari d’investimento complessivo per le tre nuove strutture giamaicane

Un piano da 230 milioni di dollari per la ristrutturazione completa del Dunn’s River e la susseguente trasformazione dell’adiacente proprietà fronte-oceano nel Sandals Royal Dunn’s River. A ciò si devono quindi aggiungere ulteriori 250 milioni di dollari destinati al restyling del terzo nuovo indirizzo giamaicano in arrivo per il gruppo fondato da Gordon ‘Butch’ Stewart: il Beaches Runaway Bay Resort da circa 400 suite totali e accesso al Runaway Bay golf club con campo da golf a 18 buche, par 72.

Arrivano i primi dettagli del piano di espansione giamaicano del gruppo annunciato a fine aprile: nella sua fase iniziale, questi prevede quindi la trasformazione totale di quello che si chiamerà Sandals Dunn’s River, tornando a far parte della famiglia Sandals con lo stesso nome di quando venne acquisito dalle compagnia nel 1990. Il completamento dei lavori è previsto per il quarto trimestre del 2022. Successivamente, verrà realizzata la proprietà gemella, il Sandals Royal Dunn’s River, la cui apertura è prevista per il 2023.

A caratterizzare le due strutture adiacenti, le esclusive suite Swim-up Rondoval, che si affacciano su una sorta di piscina-fiume nella quale si può accedere direttamente dalle proprie camere. Oltre alle cascate all’ingresso, il Sandals Dunn’s River disporrà di un totale di 260 stanze, tra cui, appunto, 12 suite Swim-up Rondoval e 48 SkyPool suite, le prime in Giamaica, con piscina privata a sfioro, riscaldata dal sole. L’offerta all-inclusive del resort sarà poi completata da dieci ristoranti, tra cui un bar specializzato in rum all’interno del nuovissimo concept gastronomico di fusion latina Azuka, nonché da nove bar, sette piscine, comprese le due fiume, e dalla Red Lane spa.

“Questo progetto, una volta concluso, sarà la realizzazione dei sogni di mio padre (scomparto a inizio di quest’anno, ndr) – racconta il presidente esecutivo del gruppo, Adam Stewart -. Quando questo resort è stato nuovamente messo in vendita, insieme abbiamo colto al volo l’opportunità di riportarlo nel portfolio Sandals. Anche se non è più con noi per vedere la sua trasformazione e il risultato finale, mio padre ha dato un grande contributo al progetto, ideando un nuovo standard di lusso in Giamaica. Questo sarà un omaggio a lui e alla sua terra”.