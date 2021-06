Ricci Hotels: i piccoli diventano mini-chef nei Family Resort di Cesenatico

Nei Ricci Hotels, Family Resort a un passo dalle spiagge di Cesenatico, i piccoli diventano mini-chef imparando tra mille giochi a impastare il simbolo della gastronomia della Romagna.

I Family Resort e Bike Hotel della città marinara, sono pronti a coinvolgere i bambini in giochi e sfide per impastare il prodotto simbolo della gastronomia romagnola, rigorosamente secondo la ricetta autentica. Sono gli chef dei ristoranti dei Ricci Hotels a insegnare ai piccoli a mettere insieme farina di frumento, strutto, sale, acqua, agenti lievitanti e olio extravergine d’oliva, per poi stendere la pasta con il matterello, cuocere, farcire e assaporare le piadine secondo i loro gusti. Inoltre, i più golosi possono partecipare a lezioni per fare i biscotti, scoprendo la ricetta segreta di nonna Ricci.

L’olio utilizzato per le preparazioni proviene direttamente dal podere La Fattoria di Canonica, cascinale della famiglia Ricci immerso nella campagna delle colline romagnole vicino Santarcangelo di Romagna, dove si produce anche miele e vino, e dove una volta a settimana i piccoli ospiti dei Ricci Hotels partecipano alla grande festa dell’aia in compagnia degli animali. Tutta la cucina dei ristoranti dei Ricci Hotels è incentrata su materie prime fresche del territorio e della campagne romagnole, che creano menu equilibrati e gustosi pensati ad hoc per i bimbi.

Tra giochi e animazioni in spiaggia e nelle ampie piscine dei Ricci Hotels con le attività della mascotte Marino Granchio Bagnino, i giri in bicicletta con mamma e papà sul lungomare e nei parchi verdi di Cesenatico, i parchi divertimento della riviera Romagnola, i servizi dedicati negli hotel e nelle camere family con tutte le dotazioni anche per i più piccoli, le grandi spiagge e le acque basse per il decimo anno Bandiera Blu, Cesenatico si rivela sempre più la meta ideale per le famiglie. Inoltre, in camera con i genitori nei Ricci Hotels i bambini soggiornano gratuitamente e ricevono vantaggi e riduzioni. I prezzi sono a partire da 69 euro a notte in mezza pensione, con almeno tre pernottamenti.