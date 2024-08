Quadruplicati in cinque anni gli hotel italiani con adr sopra ai mille euro Nel mondo dell’hotellerie i mille euro di tariffa media giornaliera sono da sempre considerati la soglia reale del lusso vero. E questo con buona pace di qualsiasi classificazione alberghiera o collezione di brand: un vero empireo di strutture super esclusive appannaggio di pochi, frutto di una rara combinazione di destinazioni top, edifici di grande pregio e servizi impeccabili. La polarizzazione del mercato in corso, lo spostamento delle preferenze dei consumatori dai beni materiali verso i prodotti esperienziali e la voglia di viaggiare dopo le restrizioni del periodo pandemico hanno però aumentato la platea di super-ricchi disposti a spendere cifre elevate per un soggiorno d’élite. Un fenomeno che ha garantito a molte più strutture rispetto a prima di superare la soglia dei mille euro di adr. Nel mondo, raccontano i dati CoStar, nella prima metà del 2019 appena 150 hotel potevano infatti dire di avere una tariffa media sopra la tripla cifra. Quest’anno erano ben 460. Il fenomeno è globale, ma destinazioni come gli Stati Uniti, l’Italia e la Francia sono tra quelle che ne hanno beneficiato maggiormente. Negli Usa si è in particolare passati da 22 indirizzi a 80; in Italia da poco meno di 20 a circa 70; in Francia ancora da una ventina a quasi 50. La crescita in Europa è stata trainata soprattutto dalla domanda a stelle e strisce, favorita anche dalla forza del dollaro. In generale, nel Vecchio continente e nelle Americhe gli hotel sopra i mille euro di adr sono quasi triplicati; nell’area Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa sono più che raddoppiati. E tale trend, seppure in lieve rallentamento, pare non essere destinato a invertirsi a breve, data l’ingente mole di investimenti diretti oggi verso nuove strutture super-lusso. Non solo: i dati CoStar potrebbe persino sottostimare il fenomeno. Le cifre raccolte riguardano infatti unicamente le strutture presenti nel database della compagnia Usa, che non include molte piccole proprietà ultra-lusso, tra le quali i lodges nella savana africana o i boutique hotel e i country resort europei. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nota a livello mondiale per il suo mix unico di intrattenimento, sport e lusso, Las Vegas continua a evolversi e a diversificare la propria offerta, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori internazionali, inclusi i viaggiatori italiani. Nel 2023, infatti, quasi 34.100 italiani hanno scelto Las Vegas come meta, registrando un aumento del 41,5% rispetto all'anno precedente. E in generale il mercato turistico registra una crescita costante, ritornando ai numeri pre pandemia. Nuovi resort ed esperienze [caption id="attachment_473565" align="alignright" width="240"] Steve Hill - President and Chief Executive Officer della Las Vegas Convention and Visitors Authority[/caption] Negli ultimi anni, la città ha visto l'apertura di quattro grandi resort che hanno arricchito l'offerta di lusso. Tra questi, il Fontainebleau Las Vegas, con oltre 3.700 camere inaugurato nel dicembre 2023, seguito dal Resorts World Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas e Circa Resort & Casino, aperti tra il 2020 e il 2021. "Las Vegas è una destinazione in continua trasformazione, e grazie a queste nuove strutture la città vanta il maggior numero di camere d'albergo di qualsiasi città degli Stati Uniti, con quasi 155.000 stanze disponibili - ha dichiarato Steve Hill, president e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - I nuovi resort e le esperienze esclusive che offriamo riflettono il nostro impegno nel proporre ai visitatori qualcosa di unico ogni volta che tornano". Formula 1 e sport internazionale Dopo il grande successo del Gran Premio inaugurale di Formula 1 nel novembre 2023, che ha venduto 316.000 biglietti durante il weekend di gara, Las Vegas si prepara a ospitare la seconda edizione dell'evento. Il circuito della Strip ha offerto uno spettacolo mozzafiato con oltre 180 sorpassi e velocità che superano i 346 km/h, rendendo la gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati di F1. Non solo la Formula 1, ma anche football, hockey su ghiaccio, basket, baseball, box e molte altre discipline fanno di Las Vegas la capitale mondiale dello sport. Il mercato Mice La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha il compito di promuovere il Nevada meridionale non solo come una delle principali destinazioni mondiali per viaggi leisure, ma anche per il business. Gestisce infatti il Las Vegas Convention Center Lvcc, una struttura imponente con 4,6 milioni di piedi quadrati dedicati a riunioni, esposizioni e grandi eventi. La mission è quella di attirare visitatori da ogni parte del mondo grazie a un'offerta che spazia dalle opportunità di business all'intrattenimento di classe mondiale. Tra le infrastrutture gestite dalla LVCVA spiccano il Vegas Loop, un innovativo sistema di trasporto progettato da The Boring Company, e la Las Vegas Monorail, un sistema sopraelevato lungo 3,9 miglia che collega sette fermate lungo il celebre corridoio del resort. Una destinazione in crescita Il Gran Premio di Las Vegas tornerà dal 21 al 23 novembre 2024, promettendo ancora più spettacolo e coinvolgimento per i fan, con esperienze interattive, spettacoli dal vivo e una vasta offerta culinaria. L'Allegiant Stadium e le numerose residenze artistiche di star internazionali come Adele, Mariah Carey, Shania Twain e Lionel Richie contribuiscono nel consolidare ulteriormente Las Vegas come "the greatest arena on earth". «Siamo entusiasti di riportare la Formula 1 sulla Strip di Las Vegas. Questo evento non solo attrae i fan dello sport, ma trasforma completamente l'energia della città, rendendola il centro del mondo dello sport e dell'intrattenimento» ha aggiunto Steve Hill. Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio. "Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale". Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. [post_title] => Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express [post_date] => 2024-08-30T12:28:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020898000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: "Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”. Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze. [gallery ids="473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534"] [post_title] => Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli [post_date] => 2024-08-30T11:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725016934000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Rai ha chiarito da tempo che le locazioni brevi sono tenute al pagamento del cosiddetto canone speciale, al pari di quanto previsto per tutti coloro che detengono apparecchi radiotelevisivi al di fuori dell’ambito familiare (tra i soggetti obbligati vi sono anche le strutture ricettive, i pubblici esercizi, i circoli, le associazioni, le sedi di partiti politici, gli istituti religiosi, gli studi professionali, i negozi, etc.). Tuttavia, esaminando i bilanci della concessionaria del servizio pubblico, si intuisce che solo una minoranza degli appartamenti destinati alle locazioni brevi agisce nel rispetto delle regole. Il gettito complessivo del canone speciale era infatti di circa 61 milioni di euro nel 2010, quando il fenomeno degli affitti brevi era agli albori, ed è stato pari a circa 79 milioni di euro nel 2023. Gettito Anche se si ipotizzasse che l’incremento di gettito registrato nel periodo 2010 – 2023 (circa 17,9 milioni di euro) sia interamente imputabile alle locazioni brevi (ipotesi peraltro improbabile, in quanto in parallelo si sono sviluppate anche altre attività soggette all’obbligo), e che nessun appartamento abbia più di un televisore, applicando la tariffa minima (euro 203,70 annui) si potrebbe stimare che il canone speciale è stato versato al massimo da 88.000 appartamenti. Ma, attualmente, sono più di 480.000 gli alloggi italiani destinati agli affitti brevi in cui è presente almeno un televisore. E’ quanto risulta dal monitoraggio svolto durante il mese di agosto 2024 da due istituti di ricerca indipendenti, la statunitense Inside Airbnb e l’italiana Incipit consulting, su incarico del Centro studi di Federalberghi. Quindi, nella migliore delle ipotesi, solo il 18,3% degli appartamenti che hanno un televisore (88.000 su 480.000) pagano il canone speciale. L’evasione può essere quindi stimata in almeno 80 milioni di euro all’anno. Una vera e propria beffa per gli alberghi, che pagano in media più di 1.000 euro per anno e in alcuni casi arrivano a pagarne quasi 7.000. Proposta Federalberghi, in vista della prossima sessione di bilancio, ha elaborato una proposta a costo zero, basata sul principio “pagare meno, pagare tutti”. Si prevede, in particolare, che i proventi derivanti dal contrasto all’evasione vengano destinati a una riduzione tariffaria generalizzata, in favore di tutti i soggetti tenuti al pagamento del canone speciale, di cui beneficerebbero sia le imprese turistiche tradizionali sia coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza. La riduzione del canone speciale, sottolinea Federalberghi, è attesa da anni, anche in considerazione di quanto già avvenuto per le utenze domestiche: il canone per le famiglie era pari a euro 113,50 nel 2015, fu ridotto a euro 100,00 nel 2016, ulteriormente ridotto a euro 90 nel 2017, per poi attestarsi al valore attuale di euro 70 nel 2024, con un abbattimento complessivo superiore al 38%. [post_title] => Federalberghi: il canone Rai pagato solo dal 18% degli affitti brevi [post_date] => 2024-08-30T10:10:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725012632000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 4 al 7 settembre tornano a Varese le eccellenze della produzione documentaristica internazionale di Archeologia, Arte, Ambiente ed Etnologia del 2024. Verranno proiettate nella Sala Montanari in 4 serate a ingresso gratuito. Il festival, nato per celebrare la passione per la storia dell’uomo dei fratelli Castiglioni, prevede 3 serate con proiezione di documentari in concorso e una quarta serata con opere a tema e premiazione del pubblico e di una giuria tecnica, composta dagli esperti Diego Pisati, Maurizio Fantoni Minnella, Matteo Inzaghi e Gulio Rossini. Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni e ideatore dell’evento varesino, presenta il festival, che ha il sostegno del Comune. «Archeofilm si aprirà con “Franco Mezzena. L’archeologia raccontata con il sorriso”, un documentario-intervista sul percorso scientifico e appassionato di uno dei maggiori esperti di preistoria italiani. Dopo l’intervento di Barbara Cermesoni (curatrice del Museo Archeologico di Varese) e di Lanfredo Castelletti (archeobotanico, già direttore dei Musei Civici di Como, consulente e amico dei fratelli Castiglioni) verrà proiettato “Pescatori-cacciatori-raccoglitori: abitanti del Nilo Bianco nella preistoria recente” che racconta un territorio dove anche mio padre e mio zio hanno studiato popolazioni preistoriche e contemporanee. Il sorprendente “Hardangerfolk” indagherà poi un pezzo di storia recente: alla fine della Seconda Guerra Mondiale un gruppo di militari norvegesi sabotò i centri di ricerca per l’acqua pesante dei nazisti, forse impedendo alla Germania di avere la bomba atomica. La serata del 5 inizia con “Bansky e la ragazza del Bataclan”. - prosegue Castiglioni - In primo piano l’arte contemporanea con un artista che opera nel cuore degli avvenimenti storici. Il documentario racconta la sparizione, la ricerca e il ritrovamento della ragazza dolente che Bansky dipinse sulla porta del Bataclan dopo la strage. Ospite della serata sarà il varesino Andrea Ravo Mattoni, che ci aiuterà a capire la Street Art. Seguiremo poi “Li chiamiamo vichinghi”, un popolo la cui civiltà raffinata è stata evidenziata da recenti ricerche». Nella terza serata di Archeofilm saranno a Varese i registi Marco Melluso e Diego Schiavo con “L’incantevole Lucrezia Borgia”, un personaggio storico presentato in chiave leggera, piacevole e scientificamente rigorosa. «Nel ricorrere del bicentenario dell’interpretazione dei geroglifici torna poi l’Egitto Faraonico in “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”. In primo piano la genialità di questi due fratelli, che insieme decrittarono una delle più belle scritture mai create dall’uomo». L’ultima serata di Archeofilm, fuori concorso, sarà dedicata alla montagna e alla premiazione. «Quest’anno, mentre il lavoro del papà e dello zio emerge dalla mostra in corso a Villa Mirabello: “Mondi lontani. Dai viaggi di esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”, ho voluto dedicare questo momento alla montagna. Verrà proiettato il documentario “Cervino. La montagna del mondo” realizzato da Nicolò Buongiorno, che sarà nostro ospite. La pellicola mostra il lavoro di indagine a livello naturalistico, paesaggistico, climatico, ambientale, politico e sociale realizzato dal figlio di Mike Buongiorno. Racconta la storia della conquista del Cervino e del legame tra la montagna e la famiglia Buongiorno, che Nicolò ha voluto rinnovare seguendo le orme del padre sulla vetta». Se il Cervino è simbolo delle Alpi, il K2 è la montagna simbolo degli italiani nel mondo. Nel ricorrere dei 70 anni dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio - che portò il tricolore sulla vetta - l’impresa viene celebrata negli spazi del Museo castiglioni dalla mostra “K2 un’impresa italiana 1954-2024”. «Per concludere questa 7^ edizione di Varese Archeofilm - afferma Castiglioni - ho seguito il consiglio di Luca Bich, organizzatore del Cervino Cinemountain Festival, proponendo “Peacks of energy”. Il documentario racconta l’impresa del 2022 di 6 alpinisti valdostani che scalarono tre 8000m: il K2, il Nanga Prabat e il Broad Peack. Una pellicola spettacolare, anche nelle immagini. Il festival si chiuderà poi con la premiazione». Varese Archeofilm racconterà quindi la meraviglia e la passione del pubblico per i documentari internazionali di archeologia, arte, ambiente ed etnologia che, presentati ogni anno a Firenze Archeofilm, portano poi la loro bellezza e conoscenza in tante città italiane: da Napoli a Giardini Naxos, Vieste, Pesaro, Grosseto, Aquileia, Cuneo ... Negli ultimi 7 anni, anche a Varese, ricordando il meraviglioso lavoro di scoperta, testimonianza e divulgazione di Alfredo e Angelo Castiglioni. [post_title] => Al via la settima edizione di Varese Archeofilm, alla scoperta della nostra storia [post_date] => 2024-08-30T09:35:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725010539000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutteranno nell'aprile 2025 nella flotta Qantas i nuovi A321Xlr e la compagnia aerea australiana ha cominciato l'iter formativo dei suoi piloti. Qantas conta 28 nuovi aeromobili in ordine, che andranno progressivamente a sostituire gradualmente i B737-800. I piloti trascorreranno fino a 60 ore di addestramento nel simulatore (CAE 7000XR Series A320) e si prevede che più di 240 si sottoporranno all'addestramento nei prossimi tre anni; anche circa 2.000 membri dell'equipaggio di cabina verranno formati, man mano che gli A321Xlr entreranno in servizio. I nuovi velivoli saranno configurati con 197 posti in totale: 20 in business - in una configurazione 2-2 - e 177 in economy, in una configurazione 3-3; i primi tre aeromobili avranno invece 180 posti economy. Secondo Vanessa Hudson, ceo di Qantas, la compagnia australiana sarà una delle prime al mondo a volare con l'A321Xlr. «Quasi la metà di tutti i passeggeri che Qantas trasporta ogni anno viaggia con la nostra flotta di 737, quindi gli A321Xlr che abbiamo ordinato per sostituirli saranno determinanti per il nostro futuro. Nuovi aerei significano più posti di lavoro, formazione e opportunità di promozione per il nostro personale, e nei prossimi tre anni addestreremo più di 240 piloti sui nuovi velivoli». L'A321Xlr è cinque metri più lungo del 737-800, può volare per circa 8.700 km - un aumento di 3.000 km - e offrirà circa 13 posti in più. [post_title] => Qantas attende il primo A321Xlr per aprile 2025: iniziato il training dei piloti [post_date] => 2024-08-30T09:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725009320000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È nel crocevia che unisce la Food Valley e la Motor Valley: l’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese propone viaggi esperienziali alla scoperta delle ricche tradizioni, dei prodotti tipici e delle super car ammirate in tutto il mondo. Nell'hotel le atmosfere contemporanee si intrecciano con i richiami stilistici dei grandi maestri del design italiano degli anni ‘50. La struttura include ben due ristoranti segnalati sulla guida Michelin (Exè Restaurant e Alto), un centro benessere, la private spa dove concedersi trattamenti esclusivi e un cocktail bar sul rooftop, che vanta un soffitto a scomparsa, per ammirare la vista sugli Appennini e il cielo stellato. L’hotel ha quindi ideato proposte di soggiorno, che accontentano tutti i gusti: per chi ama prendersi cura di sé il pacchetto Healthy & Relax comprende un pernottamento con prima colazione in Superior room; accesso alla spa con piscina, sauna, bagno turco, doccia finlandese; massaggio detox (30 minuti); aperitivo all'Aria rooftop cocktail bar; cena detox all'Exè Restaurant (tre portate, bevande escluse). Prezzo a partire da 454 euro a notte per due persone. Dedicato a chi ama esperienze uniche il pacchetto Alto Rooftop Experience include invece un pernottamento con prima colazione in Superior room; accesso alla spa con piscina, sauna, bagno turco, doccia finlandese; aperitivo Aria rooftop cocktail bar; chef table experience all'Alto rooftop restaurant (otto portate, bevande escluse). Prezzo a partire da 384 euro a notte per due persone. Infine per i buongustai il pacchetto Emilia In Tavola con un pernottamento con prima colazione in Superior room; accesso alla spa con piscina, sauna, bagno turco, doccia finlandese; aperitivo Aria rooftop cocktail bar; cena Emilia in tavola all'Exè Restaurant (cinque portate, bevande escluse). Prezzo a partire da 324 euro a notte per due persone. Inclusi nelle offerte: free parking e free wifi. ­ [post_title] => Executive Spa Hotel, i nuovi pacchetti per viaggi esperienziali nelle tradizioni dell'Emilia [post_date] => 2024-08-29T09:12:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724922744000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Realizzata dallo studio studio Pisani Morace Architetti Associati, all'interno del Four Seasons San Domenico Palace di Taormina apre Botanica. La nuova spa si raggiunge attraversando i giardini dell’hotel e la piscina, un tempo, forse, luogo in cui si trovava uno dei chiostri dell’ex convento di cui sono rimaste le colonne centenarie che attraversano il corridoio. Lo spazio include piscina coperta, sauna e bagno turco femminile, sauna e bagno turco maschile e cinque cabine trattamenti, tra cui una dedicata alle coppie. Botanica racchiude rituali di bellezza e benessere che sono un mix tra estetica molecolare e scienza erboristica: un viaggio aromatico che coinvolge ogni ospite in un'esperienza di armonia ed estetica. Come nel passato i monaci si prendevano cura qui dei giardini per scopi medicinali e officinali, oggi i giardini sottolineano il loro ruolo nell'ospitalità del San Domenico Palace: le piante e i loro fiori tornano a essere elementi importanti, ispirando i nomi le cabine della spa: Zagara (dal giardino degli agrumi), Jasmine (dal chiostro antico), Hibiscus (dal giardino Belvedere – versione lilla), Jacaranda (dal giardino Belvedere e dal giardino Ingrid) e Kenzia (dal chiostro antico). Per creare un'esperienza personalizzata, in esclusiva per i clienti dell'hotel, Botanica accoglie inoltre i rituali viso-corpo di due famosi brand di alto livello: Barbara Sturm e Gerard's. Il trattamento signature di Botanica è in particolare il San Domenico Palace: un'esperienza siciliana per un massaggio olistico; tra i rituali corpo, invece, la spa propone Stromboli, Etna, Taormina e Naxos, in un nuovo viaggio attraverso la bellezza dell'essenza della Sicilia. Botanica è aperta agli ospiti dell'hotel e agli ospiti esterni solo su prenotazione. [gallery ids="473367,473365,473366"] [post_title] => Al San Domenico Palace di Taormina apre la nuova spa Botanica [post_date] => 2024-08-28T12:50:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724849414000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "quadruplicati in cinque anni gli hotel italiani con adr sopra ai mille euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2744,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nota a livello mondiale per il suo mix unico di intrattenimento, sport e lusso, Las Vegas continua a evolversi e a diversificare la propria offerta, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori internazionali, inclusi i viaggiatori italiani. Nel 2023, infatti, quasi 34.100 italiani hanno scelto Las Vegas come meta, registrando un aumento del 41,5% rispetto all'anno precedente. E in generale il mercato turistico registra una crescita costante, ritornando ai numeri pre pandemia.\r

Nuovi resort ed esperienze \r

[caption id=\"attachment_473565\" align=\"alignright\" width=\"240\"] Steve Hill - President and Chief Executive Officer della Las Vegas Convention and Visitors Authority[/caption]\r

\r

Negli ultimi anni, la città ha visto l'apertura di quattro grandi resort che hanno arricchito l'offerta di lusso. Tra questi, il Fontainebleau Las Vegas, con oltre 3.700 camere inaugurato nel dicembre 2023, seguito dal Resorts World Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas e Circa Resort & Casino, aperti tra il 2020 e il 2021. \r

\r

\"Las Vegas è una destinazione in continua trasformazione, e grazie a queste nuove strutture la città vanta il maggior numero di camere d'albergo di qualsiasi città degli Stati Uniti, con quasi 155.000 stanze disponibili - ha dichiarato Steve Hill, president e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - I nuovi resort e le esperienze esclusive che offriamo riflettono il nostro impegno nel proporre ai visitatori qualcosa di unico ogni volta che tornano\".\r

Formula 1 e sport internazionale\r

Dopo il grande successo del Gran Premio inaugurale di Formula 1 nel novembre 2023, che ha venduto 316.000 biglietti durante il weekend di gara, Las Vegas si prepara a ospitare la seconda edizione dell'evento. Il circuito della Strip ha offerto uno spettacolo mozzafiato con oltre 180 sorpassi e velocità che superano i 346 km/h, rendendo la gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati di F1.\r

Non solo la Formula 1, ma anche football, hockey su ghiaccio, basket, baseball, box e molte altre discipline fanno di Las Vegas la capitale mondiale dello sport.\r

\r

Il mercato Mice\r

\r

La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha il compito di promuovere il Nevada meridionale non solo come una delle principali destinazioni mondiali per viaggi leisure, ma anche per il business. Gestisce infatti il Las Vegas Convention Center Lvcc, una struttura imponente con 4,6 milioni di piedi quadrati dedicati a riunioni, esposizioni e grandi eventi. La mission è quella di attirare visitatori da ogni parte del mondo grazie a un'offerta che spazia dalle opportunità di business all'intrattenimento di classe mondiale.\r

Tra le infrastrutture gestite dalla LVCVA spiccano il Vegas Loop, un innovativo sistema di trasporto progettato da The Boring Company, e la Las Vegas Monorail, un sistema sopraelevato lungo 3,9 miglia che collega sette fermate lungo il celebre corridoio del resort.\r

Una destinazione in crescita \r

Il Gran Premio di Las Vegas tornerà dal 21 al 23 novembre 2024, promettendo ancora più spettacolo e coinvolgimento per i fan, con esperienze interattive, spettacoli dal vivo e una vasta offerta culinaria. L'Allegiant Stadium e le numerose residenze artistiche di star internazionali come Adele, Mariah Carey, Shania Twain e Lionel Richie contribuiscono nel consolidare ulteriormente Las Vegas come \"the greatest arena on earth\".\r

\r

«Siamo entusiasti di riportare la Formula 1 sulla Strip di Las Vegas. Questo evento non solo attrae i fan dello sport, ma trasforma completamente l'energia della città, rendendola il centro del mondo dello sport e dell'intrattenimento» ha aggiunto Steve Hill.","post_title":"Las Vegas si conferma destinazione internazionale leisure e business","post_date":"2024-08-30T15:21:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["las-vegas","usa"],"post_tag_name":["las vegas","Usa"]},"sort":[1725031314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423821\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Danieli di Venezia. Una delle icone dell'hotellerie di lusso italiana[/caption]\r

\r

Nel mondo dell'hotellerie i mille euro di tariffa media giornaliera sono da sempre considerati la soglia reale del lusso vero. E questo con buona pace di qualsiasi classificazione alberghiera o collezione di brand: un vero empireo di strutture super esclusive appannaggio di pochi, frutto di una rara combinazione di destinazioni top, edifici di grande pregio e servizi impeccabili. La polarizzazione del mercato in corso, lo spostamento delle preferenze dei consumatori dai beni materiali verso i prodotti esperienziali e la voglia di viaggiare dopo le restrizioni del periodo pandemico hanno però aumentato la platea di super-ricchi disposti a spendere cifre elevate per un soggiorno d'élite. Un fenomeno che ha garantito a molte più strutture rispetto a prima di superare la soglia dei mille euro di adr. Nel mondo, raccontano i dati CoStar, nella prima metà del 2019 appena 150 hotel potevano infatti dire di avere una tariffa media sopra la tripla cifra. Quest'anno erano ben 460.\r

\r

Il fenomeno è globale, ma destinazioni come gli Stati Uniti, l'Italia e la Francia sono tra quelle che ne hanno beneficiato maggiormente. Negli Usa si è in particolare passati da 22 indirizzi a 80; in Italia da poco meno di 20 a circa 70; in Francia ancora da una ventina a quasi 50. La crescita in Europa è stata trainata soprattutto dalla domanda a stelle e strisce, favorita anche dalla forza del dollaro. In generale, nel Vecchio continente e nelle Americhe gli hotel sopra i mille euro di adr sono quasi triplicati; nell'area Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa sono più che raddoppiati.\r

\r

E tale trend, seppure in lieve rallentamento, pare non essere destinato a invertirsi a breve, data l'ingente mole di investimenti diretti oggi verso nuove strutture super-lusso. Non solo: i dati CoStar potrebbe persino sottostimare il fenomeno. Le cifre raccolte riguardano infatti unicamente le strutture presenti nel database della compagnia Usa, che non include molte piccole proprietà ultra-lusso, tra le quali i lodges nella savana africana o i boutique hotel e i country resort europei.","post_title":"Quadruplicati in cinque anni gli hotel italiani con adr sopra ai mille euro","post_date":"2024-08-30T13:36:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725024990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.\r

\r

Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio.\r

\r

\"Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale\".\r

\r

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.\r

\r

Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. \r

\r

","post_title":"Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express","post_date":"2024-08-30T12:28:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725020898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: \"Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”.\r

\r

Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534\"]","post_title":"Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli","post_date":"2024-08-30T11:22:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725016934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Rai ha chiarito da tempo che le locazioni brevi sono tenute al pagamento del cosiddetto canone speciale, al pari di quanto previsto per tutti coloro che detengono apparecchi radiotelevisivi al di fuori dell’ambito familiare (tra i soggetti obbligati vi sono anche le strutture ricettive, i pubblici esercizi, i circoli, le associazioni, le sedi di partiti politici, gli istituti religiosi, gli studi professionali, i negozi, etc.).\r

\r

Tuttavia, esaminando i bilanci della concessionaria del servizio pubblico, si intuisce che solo una minoranza degli appartamenti destinati alle locazioni brevi agisce nel rispetto delle regole. Il gettito complessivo del canone speciale era infatti di circa 61 milioni di euro nel 2010, quando il fenomeno degli affitti brevi era agli albori, ed è stato pari a circa 79 milioni di euro nel 2023.\r

Gettito\r

Anche se si ipotizzasse che l’incremento di gettito registrato nel periodo 2010 – 2023 (circa 17,9 milioni di euro) sia interamente imputabile alle locazioni brevi (ipotesi peraltro improbabile, in quanto in parallelo si sono sviluppate anche altre attività soggette all’obbligo), e che nessun appartamento abbia più di un televisore, applicando la tariffa minima (euro 203,70 annui) si potrebbe stimare che il canone speciale è stato versato al massimo da 88.000 appartamenti.\r

\r

Ma, attualmente, sono più di 480.000 gli alloggi italiani destinati agli affitti brevi in cui è presente almeno un televisore. E’ quanto risulta dal monitoraggio svolto durante il mese di agosto 2024 da due istituti di ricerca indipendenti, la statunitense Inside Airbnb e l’italiana Incipit consulting, su incarico del Centro studi di Federalberghi.\r

\r

Quindi, nella migliore delle ipotesi, solo il 18,3% degli appartamenti che hanno un televisore (88.000 su 480.000) pagano il canone speciale. L’evasione può essere quindi stimata in almeno 80 milioni di euro all’anno. Una vera e propria beffa per gli alberghi, che pagano in media più di 1.000 euro per anno e in alcuni casi arrivano a pagarne quasi 7.000.\r

Proposta\r

Federalberghi, in vista della prossima sessione di bilancio, ha elaborato una proposta a costo zero, basata sul principio “pagare meno, pagare tutti”. Si prevede, in particolare, che i proventi derivanti dal contrasto all’evasione vengano destinati a una riduzione tariffaria generalizzata, in favore di tutti i soggetti tenuti al pagamento del canone speciale, di cui beneficerebbero sia le imprese turistiche tradizionali sia coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.\r

\r

La riduzione del canone speciale, sottolinea Federalberghi, è attesa da anni, anche in considerazione di quanto già avvenuto per le utenze domestiche: il canone per le famiglie era pari a euro 113,50 nel 2015, fu ridotto a euro 100,00 nel 2016, ulteriormente ridotto a euro 90 nel 2017, per poi attestarsi al valore attuale di euro 70 nel 2024, con un abbattimento complessivo superiore al 38%.","post_title":"Federalberghi: il canone Rai pagato solo dal 18% degli affitti brevi","post_date":"2024-08-30T10:10:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725012632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 4 al 7 settembre tornano a Varese le eccellenze della produzione documentaristica internazionale di Archeologia, Arte, Ambiente ed Etnologia del 2024. Verranno proiettate nella Sala Montanari in 4 serate a ingresso gratuito. Il festival, nato per celebrare la passione per la storia dell’uomo dei fratelli Castiglioni, prevede 3 serate con proiezione di documentari in concorso e una quarta serata con opere a tema e premiazione del pubblico e di una giuria tecnica, composta dagli esperti Diego Pisati, Maurizio Fantoni Minnella, Matteo Inzaghi e Gulio Rossini.\r

Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni e ideatore dell’evento varesino, presenta il festival, che ha il sostegno del Comune. «Archeofilm si aprirà con “Franco Mezzena. L’archeologia raccontata con il sorriso”, un documentario-intervista sul percorso scientifico e appassionato di uno dei maggiori esperti di preistoria italiani. Dopo l’intervento di Barbara Cermesoni (curatrice del Museo Archeologico di Varese) e di Lanfredo Castelletti (archeobotanico, già direttore dei Musei Civici di Como, consulente e amico dei fratelli Castiglioni) verrà proiettato “Pescatori-cacciatori-raccoglitori: abitanti del Nilo Bianco nella preistoria recente” che racconta un territorio dove anche mio padre e mio zio hanno studiato popolazioni preistoriche e contemporanee. Il sorprendente “Hardangerfolk” indagherà poi un pezzo di storia recente: alla fine della Seconda Guerra Mondiale un gruppo di militari norvegesi sabotò i centri di ricerca per l’acqua pesante dei nazisti, forse impedendo alla Germania di avere la bomba atomica. La serata del 5 inizia con “Bansky e la ragazza del Bataclan”. - prosegue Castiglioni - In primo piano l’arte contemporanea con un artista che opera nel cuore degli avvenimenti storici. Il documentario racconta la sparizione, la ricerca e il ritrovamento della ragazza dolente che Bansky dipinse sulla porta del Bataclan dopo la strage. Ospite della serata sarà il varesino Andrea Ravo Mattoni, che ci aiuterà a capire la Street Art. Seguiremo poi “Li chiamiamo vichinghi”, un popolo la cui civiltà raffinata è stata evidenziata da recenti ricerche».\r

Nella terza serata di Archeofilm saranno a Varese i registi Marco Melluso e Diego Schiavo con “L’incantevole Lucrezia Borgia”, un personaggio storico presentato in chiave leggera, piacevole e scientificamente rigorosa. «Nel ricorrere del bicentenario dell’interpretazione dei geroglifici torna poi l’Egitto Faraonico in “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”. In primo piano la genialità di questi due fratelli, che insieme decrittarono una delle più belle scritture mai create dall’uomo».\r

L’ultima serata di Archeofilm, fuori concorso, sarà dedicata alla montagna e alla premiazione. «Quest’anno, mentre il lavoro del papà e dello zio emerge dalla mostra in corso a Villa Mirabello: “Mondi lontani. Dai viaggi di esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”, ho voluto dedicare questo momento alla montagna. Verrà proiettato il documentario “Cervino. La montagna del mondo” realizzato da Nicolò Buongiorno, che sarà nostro ospite. La pellicola mostra il lavoro di indagine a livello naturalistico, paesaggistico, climatico, ambientale, politico e sociale realizzato dal figlio di Mike Buongiorno. Racconta la storia della conquista del Cervino e del legame tra la montagna e la famiglia Buongiorno, che Nicolò ha voluto rinnovare seguendo le orme del padre sulla vetta».\r

Se il Cervino è simbolo delle Alpi, il K2 è la montagna simbolo degli italiani nel mondo. Nel ricorrere dei 70 anni dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio - che portò il tricolore sulla vetta - l’impresa viene celebrata negli spazi del Museo castiglioni dalla mostra “K2 un’impresa italiana 1954-2024”. «Per concludere questa 7^ edizione di Varese Archeofilm - afferma Castiglioni - ho seguito il consiglio di Luca Bich, organizzatore del Cervino Cinemountain Festival, proponendo “Peacks of energy”. Il documentario racconta l’impresa del 2022 di 6 alpinisti valdostani che scalarono tre 8000m: il K2, il Nanga Prabat e il Broad Peack. Una pellicola spettacolare, anche nelle immagini. Il festival si chiuderà poi con la premiazione».\r

Varese Archeofilm racconterà quindi la meraviglia e la passione del pubblico per i documentari internazionali di archeologia, arte, ambiente ed etnologia che, presentati ogni anno a Firenze Archeofilm, portano poi la loro bellezza e conoscenza in tante città italiane: da Napoli a Giardini Naxos, Vieste, Pesaro, Grosseto, Aquileia, Cuneo ... Negli ultimi 7 anni, anche a Varese, ricordando il meraviglioso lavoro di scoperta, testimonianza e divulgazione di Alfredo e Angelo Castiglioni.\r

","post_title":"Al via la settima edizione di Varese Archeofilm, alla scoperta della nostra storia","post_date":"2024-08-30T09:35:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725010539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutteranno nell'aprile 2025 nella flotta Qantas i nuovi A321Xlr e la compagnia aerea australiana ha cominciato l'iter formativo dei suoi piloti. Qantas conta 28 nuovi aeromobili in ordine, che andranno progressivamente a sostituire gradualmente i B737-800. \r

\r

I piloti trascorreranno fino a 60 ore di addestramento nel simulatore (CAE 7000XR Series A320) e si prevede che più di 240 si sottoporranno all'addestramento nei prossimi tre anni; anche circa 2.000 membri dell'equipaggio di cabina verranno formati, man mano che gli A321Xlr entreranno in servizio.\r

\r

I nuovi velivoli saranno configurati con 197 posti in totale: 20 in business - in una configurazione 2-2 - e 177 in economy, in una configurazione 3-3; i primi tre aeromobili avranno invece 180 posti economy. Secondo Vanessa Hudson, ceo di Qantas, la compagnia australiana sarà una delle prime al mondo a volare con l'A321Xlr.\r

\r

«Quasi la metà di tutti i passeggeri che Qantas trasporta ogni anno viaggia con la nostra flotta di 737, quindi gli A321Xlr che abbiamo ordinato per sostituirli saranno determinanti per il nostro futuro. Nuovi aerei significano più posti di lavoro, formazione e opportunità di promozione per il nostro personale, e nei prossimi tre anni addestreremo più di 240 piloti sui nuovi velivoli».\r

\r

L'A321Xlr è cinque metri più lungo del 737-800, può volare per circa 8.700 km - un aumento di 3.000 km - e offrirà circa 13 posti in più.","post_title":"Qantas attende il primo A321Xlr per aprile 2025: iniziato il training dei piloti","post_date":"2024-08-30T09:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725009320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È nel crocevia che unisce la Food Valley e la Motor Valley: l’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese propone viaggi esperienziali alla scoperta delle ricche tradizioni, dei prodotti tipici e delle super car ammirate in tutto il mondo.\r

\r

Nell'hotel le atmosfere contemporanee si intrecciano con i richiami stilistici dei grandi maestri del design italiano degli anni ‘50. La struttura include ben due ristoranti segnalati sulla guida Michelin (Exè Restaurant e Alto), un centro benessere, la private spa dove concedersi trattamenti esclusivi e un cocktail bar sul rooftop, che vanta un soffitto a scomparsa, per ammirare la vista sugli Appennini e il cielo stellato.\r

\r

L’hotel ha quindi ideato proposte di soggiorno, che accontentano tutti i gusti: per chi ama prendersi cura di sé il pacchetto Healthy & Relax comprende un pernottamento con prima colazione in Superior room; accesso alla spa con piscina, sauna, bagno turco, doccia finlandese; massaggio detox (30 minuti); aperitivo all'Aria rooftop cocktail bar; cena detox all'Exè Restaurant (tre portate, bevande escluse). Prezzo a partire da 454 euro a notte per due persone.\r

\r

Dedicato a chi ama esperienze uniche il pacchetto Alto Rooftop Experience include invece un pernottamento con prima colazione in Superior room; accesso alla spa con piscina, sauna, bagno turco, doccia finlandese; aperitivo Aria rooftop cocktail bar; chef table experience all'Alto rooftop restaurant (otto portate, bevande escluse). Prezzo a partire da 384 euro a notte per due persone.\r

\r

Infine per i buongustai il pacchetto Emilia In Tavola con un pernottamento con prima colazione in Superior room; accesso alla spa con piscina, sauna, bagno turco, doccia finlandese; aperitivo Aria rooftop cocktail bar; cena Emilia in tavola all'Exè Restaurant (cinque portate, bevande escluse). Prezzo a partire da 324 euro a notte per due persone. Inclusi nelle offerte: free parking e free wifi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Executive Spa Hotel, i nuovi pacchetti per viaggi esperienziali nelle tradizioni dell'Emilia","post_date":"2024-08-29T09:12:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1724922744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Realizzata dallo studio studio Pisani Morace Architetti Associati, all'interno del Four Seasons San Domenico Palace di Taormina apre Botanica. La nuova spa si raggiunge attraversando i giardini dell’hotel e la piscina, un tempo, forse, luogo in cui si trovava uno dei chiostri dell’ex convento di cui sono rimaste le colonne centenarie che attraversano il corridoio. Lo spazio include piscina coperta, sauna e bagno turco femminile, sauna e bagno turco maschile e cinque cabine trattamenti, tra cui una dedicata alle coppie.\r

\r

Botanica racchiude rituali di bellezza e benessere che sono un mix tra estetica molecolare e scienza erboristica: un viaggio aromatico che coinvolge ogni ospite in un'esperienza di armonia ed estetica. Come nel passato i monaci si prendevano cura qui dei giardini per scopi medicinali e officinali, oggi i giardini sottolineano il loro ruolo nell'ospitalità del San Domenico Palace: le piante e i loro fiori tornano a essere elementi importanti, ispirando i nomi le cabine della spa: Zagara (dal giardino degli agrumi), Jasmine (dal chiostro antico), Hibiscus (dal giardino Belvedere – versione lilla), Jacaranda (dal giardino Belvedere e dal giardino Ingrid) e Kenzia (dal chiostro antico).\r

\r

Per creare un'esperienza personalizzata, in esclusiva per i clienti dell'hotel, Botanica accoglie inoltre i rituali viso-corpo di due famosi brand di alto livello: Barbara Sturm e Gerard's. Il trattamento signature di Botanica è in particolare il San Domenico Palace: un'esperienza siciliana per un massaggio olistico; tra i rituali corpo, invece, la spa propone Stromboli, Etna, Taormina e Naxos, in un nuovo viaggio attraverso la bellezza dell'essenza della Sicilia. Botanica è aperta agli ospiti dell'hotel e agli ospiti esterni solo su prenotazione.\r

\r

[gallery ids=\"473367,473365,473366\"]","post_title":"Al San Domenico Palace di Taormina apre la nuova spa Botanica","post_date":"2024-08-28T12:50:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1724849414000]}]}}