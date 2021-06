Prosegue lo sviluppo di One&Only in Europa: in arrivo un nuovo resort ad Atene

Sorgerà sul lungomare della Glyfada, all’interno di una tenuta di 21 ettari fronte mare, inserita in una riserva forestale di 6 ettari, lo One&Only Aesthesis di prossima apertura nella capitale greca. La novità è frutto dell’accordo tra il gruppo Kerzner International, titolare dei marchi One&Only e Atlantis, con la piattaforma di investimento immobiliare Grivalia Hospitality. L’hotel sarà il terzo indirizzo del brand in Europa, dopo la recente apertura dello One&Only Portonovi in Montenegro e l’annunciato sviluppo dello One&Only Kea Island, sempre in Grecia.

“Siamo felici di far rivivere un luogo simbolo della riviera ateniese unendo le forze con Kerzner International e il marchio One&Only – sottolinea il fondatore e presidente di Grivalia Hospitality, George Chryssikos -. Originariamente progettati da celebri architetti greci, fin dallo sviluppo a metà degli anni 1950 i bungalow, la spiaggia e il club che costituiscono la proprietà hanno ospitato personaggi del jet set locale e internazionale. Una volta completato il restyling, questo contemporaneo resort cittadino diventerà la destinazione di lusso più unica del Mediterraneo accessibile tutto l’anno”.

Come tutte le proprietà del marchio, One&Only Aesthesis garantirà massima privacy, proponendo la maggior parte delle sistemazioni in ville indipendenti con piscina privata perfette per coppie o famiglie. A seguito di una partnership globale con il marchio omonimo, il resort ospiterà una Chenot Spa che proporrà programmi su misura, a cui si aggiungerà un centro fitness con spazi sia interni sia esterni.