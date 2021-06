Promozioni e offerte all’insegna della flessibilità per l’estate di Club del Sole

E’ tutta all’insegna della flessibilità l’estate 2021 di Club del Sole che lancia una serie di promozioni ad hoc per la stagione calda in arrivo. Si comincia con Easy change, che offre, appunto, la massima flessibilità per modificare la prenotazione. La Zero rischi dà inoltre l’opportunità di prenotare un soggiorno in anticipo potendo accedere a un prezzo più conveniente e alla possibilità di cancellare fino a 14 giorni prima della data di arrivo, senza alcun costo e con la restituzione della caparra.

Ma c’è anche la tariffa Super flex, che permette di acquistare un soggiorno in un villaggio Club del Sole entro il 29 giugno, con cancellazione gratuita fino a tre giorni prima dell’arrivo.

La famiglie hanno inoltre accesso all’offerta Family Special, valida per alcune tipologie di sistemazioni con mezza pensione, pensione completa e formula soft all inclusive gratuita per i bambini fino a dieci anni non compiuti.

Club del Sole riconferma poi la formula di finanziamento Easy pay, con copertura totale dell’importo del soggiorno senza anticipo e pagamento in comode rate da 100 euro mensili. Club del Sole è pure in grado di coniugare vacanza e lavoro nei suoi Smart Working Village, che permettono di connettersi da una spiaggia o da una verde pineta con aree dedicate e attrezzate. Per i soggiorni superiori alle due settimane, previsti per di più sconti fino al 30%. Un comodo e personalizzato servizio di food delivery è quindi a disposizione degli ospiti, con consegna dei pasti direttamente presso il proprio alloggio o in spiaggia.

My Club del Sole è invece la nuovissima app, che consentirà di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla compagnia: oltre al food delivery, la prenotazione del posto in spiaggia e in piscina, di visite ed escursioni alla scoperta dei dintorni, le informazioni sugli eventi in programma e sulle attività dell’animazione…

I 21 family camping village Club del Sole accettano tutti indistintamente il bonus vacanza, il cui utilizzo è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Da segnalare infine il nuovo metodo di pagamento elettronico Monetica, che si declina in un braccialetto da ricaricare e utilizzare all’interno dei villaggi, senza dover usare denaro contante.