Planetaria Hotels: partnership con Europ Assistance per soggiorni senza pensieri

Si chiama Planetaria Stay Safe ed è la versione personalizzata per l’omonimo gruppo alberghiero della soluzione Hotels Safety Program, lanciata lo scorso febbraio da Europ Assistance. I clienti che effettueranno una prenotazione dal 15 giugno, via telefono o sul sito di Planetaria Hotels, avranno inclusa nella tariffa, senza costi aggiuntivi, l’assicurazione per tutti i componenti della camera prenotata, e per l’intero soggiorno. Il programma offre assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche, garanzia bagaglio. Tutte le condizioni includono le cause dirette da Covid-19. La polizza fornisce anche assistenza all’auto e ai familiari rimasti a casa. Il cliente può inoltre scegliere di integrare la copertura con la garanzia di annullamento, che protegge la prenotazione del soggiorno per tutti i motivi documentabili, incluso il Covid-19.

“Un recente sondaggio ci ha confermato quali sono i due elementi utili nella scelta di una vacanza: la sicurezza durante il soggiorno e la protezione in caso di annullamento del viaggio – sostiene Massimiliano Sibilio, chief travel officer di Europ Assistance Italia -. Ben l’87% degli intervistati è infatti interessato a una tariffa meno vantaggiosa ma cancellabile, e quasi quattro utenti su cinque cercano strutture ricettive che rispettino le misure anti Covid-19 con adeguati servizi di assistenza. Ecco perché Europ Assistance ha pensato al concept Hotel Safety Program, così da rispondere alle nuove esigenze di sicurezza e sostenere le strutture alberghiere nella ripartenza dopo un periodo di profondo cambiamento.”

“Siamo fieri di poter offrire a tutti i nostri clienti diretti questa importante copertura assicurativa – aggiunge il direttore generale di Planetaria, Damiano De Crescenzo – che rappresenta un ulteriore elemento di attenzione, riconoscimento e fidelizzazione”.