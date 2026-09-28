Planetaria Hotels, budget in linea e portafoglio diversificato Un portafoglio costruito nel tempo per affrontare le diverse dinamiche del mercato e una strategia che continua a puntare sul consolidamento. È questa la fotografia di Planetaria Hotels tracciata dall’amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come il gruppo sia arrivato a settembre con un andamento in linea con le previsioni, nonostante un contesto internazionale che ha condizionato il mercato turistico. «Planetaria ha consolidato tantissimo quest’anno, anche se il mercato è stato molto compromesso dagli eventi internazionali, ma siamo arrivati a settembre con un budget perfettamente in linea, e con alcune città che hanno registrato una cresciuta», spiega Vedani. Diversificazione La diversificazione delle destinazioni rappresenta uno degli elementi centrali della strategia. Il gruppo ha costruito negli anni un portafoglio composto da realtà differenti, con l’obiettivo di compensare eventuali flessioni di una singola destinazione. «L’importante è avere una certa varietà qualificata che possa anche resistere a queste pressioni di mercato che a volte favoriscono una meta e altre volte un’altra», osserva la manager. Un modello che la stessa Vedani paragona a quello di un investitore: «Abbiamo fatto un paniere, un po’ di obbligazioni, un po’ di borsa, un po’ oro». All’interno della collezione convivono quindi strutture con caratteristiche e posizionamenti differenti, con Chateau Monfort indicato come uno degli asset di maggiore valore e stabilità per la famiglia. Oggi il gruppo conta 12 hotel, distribuiti in sei destinazioni: Milano, Genova, Roma, Firenze, Venezia e Trezzo sull’Adda. La natura familiare di Planetaria consente inoltre al gruppo una certa rapidità nelle decisioni e la possibilità di seguire opportunità di investimento anche al di fuori di un percorso prestabilito. «Abbiamo la possibilità di investire dove ci piace, dove sentiamo che davvero possiamo metterci il cuore», racconta Vedani. Una filosofia che negli anni ha portato il gruppo a svilupparsi in destinazioni diverse, e ora punta alla montagna per una nuova apertura. Sul fronte della domanda, la manager guarda con interesse anche al fenomeno dell’“Euro Summer”, con una clientela americana sempre più orientata a soggiorni lunghi e itinerari attraverso diverse destinazioni europee. «L’Italia per forza è una tappa obbligata anche per la raggiungibilità di tanti diversi luoghi, montagna, mare, arte, in pochissimo tempo», sottolinea Vedani. Secondo la manager, proprio la possibilità di combinare prodotti diversi in un unico viaggio rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta italiana e una leva sulla quale l’industria alberghiera può continuare a costruire il proprio sviluppo. (Enzo Scudieri) Condividi

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Un invito alla scoperta che trova naturale corrispondenza nella programmazione Presstour by Turisanda, tra grandi classici e itinerari pensati per entrare nel cuore delle destinazioni. «Il rinnovo della partnership con Lonely Planet conferma una sintonia che nasce da un modo comune di intendere il viaggio: scoperta, incontro e apertura a prospettive sempre nuove. Best in Travel riesce ogni anno a intercettare mete ed esperienze capaci di accendere la curiosità dei viaggiatori, molte delle quali trovano spazio nella nostra programmazione grazie ai viaggi di ricerca e al lavoro dei nostri esperti Travel Designer. Con Presstour by Turisanda vogliamo renderle accessibili attraverso itinerari curati nei dettagli, capaci di coniugare autenticità, libertà e qualità, accompagnando le persone alla scoperta non solo dei luoghi, ma della loro anima più vera» commenta Irene Landolfi, marketing manager - specialties division Alpitour World. Le mete in primo piano Tra le destinazioni protagoniste del Best in Travel 2027, la Cina da un paio di anni occupa un posto importante nella programmazione Presstour by Turisanda, che la racconta anche attraverso i tour Magic, la linea di viaggi di gruppo selezionati per scoprire luoghi imperdibili con itinerari guidati e testati. Tra le proposte spicca Magic Avatar, un viaggio che attraversa le molte anime del Paese, dalla Cina imperiale alle grandi città contemporanee, fino agli spettacolari scenari naturali di Zhangjiajie. L’Argentina entra nella selezione Lonely Planet con due esperienze identitarie: ballare il tango in una milonga di Buenos Aires e scoprire Bariloche e la regione dei laghi, due modi diversi di entrare in contatto con l’anima del Paese. E ancora, il Giappone è una delle destinazioni centrali nell’offerta Presstour by Turisanda, con numerosi itinerari che permettono di scoprirne le diverse sfumature. Tra questi Magic Giappone e Magic Giada, due proposte dedicate a chi desidera avvicinarsi al Paese attraverso un viaggio costruito per far convivere metropoli contemporanee, patrimonio culturale e tradizioni che continuano a scandire la vita quotidiana. Queste sono solo alcune delle molte proposte firmate Presstour by Turisanda per scoprire le destinazioni protagoniste del Best in Travel 2027, attraverso itinerari costruiti ad hoc dai Travel Designer del Brand. La collaborazione tra Presstour by Turisanda e Lonely Planet, avviata nel 2021, si è sviluppata negli anni attraverso diversi progetti. Nel 2027 il percorso si arricchisce con un piano editoriale che dà vita a un dialogo tra un esperto Lonely Planet e un Travel Designer Presstour by Turisanda: un confronto di esperienze, prospettive e conoscenze pensato per offrire nuove chiavi di lettura delle destinazioni e ispirare i viaggiatori nella progettazione del proprio viaggio. A completare la collaborazione, l’opportunità per i clienti Presstour by Turisanda di ricevere in omaggio per ogni nuova prenotazione una guida digitale Lonely Planet dedicata alla destinazione scelta. 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Iltour operator ha riunito partner e agenzie di viaggio a Parma per fare il punto sul 2026 e sulle prospettive dei prossimi mesi.\r

Dopo un primo semestre condizionato dall’instabilità internazionale, l’estate ha evidenziato segnali di ripresa, sostenuti anche dalle prenotazioni last minute. Particolarmente positivo l’andamento della biglietteria aerea, segmento di specializzazione di Glamour, che ad agosto ha registrato un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

Anche la geografia delle vendite riflette il cambiamento delle preferenze dei viaggiatori. Se Stati Uniti ed Emirati Arabi hanno risentito del quadro internazionale, sono cresciute mete come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e soprattutto Canada. Positivo anche il riscontro per i nuovi pacchetti dedicati a Europa e Marocco, mentre continuano a crescere Bali e Indonesia.\r

«Il 2026 ci ha messo davanti a uno scenario complesso, ma proprio in questi momenti è importante non perdere la propria direzione – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Abbiamo scelto di continuare a fare quello in cui crediamo da sempre: proporre viaggi di qualità, costruiti con attenzione e realmente su misura, mettendoci dalla parte delle agenzie e del cliente».\r

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Fast Track, la novità\r

È nel rapporto con le agenzie che si inserisce uno degli elementi centrali della strategia presentata a Parma: il Fast Track, pensato per rendere più semplice e veloce la fase di proposta e vendita. La formula prevede pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, grazie a un portafoglio di voli e servizi a terra negoziati direttamente da Glamour con una selezione di hotel, fornitori e vettori di linea. A completare la proposta c’è il blocca prezzo incluso senza supplemento, che protegge il prezzo del pacchetto fino alla scadenza dell’opzione, dando alle agenzie maggiore certezza nella fase di vendita.\r

Per la stagione invernale, il focus sarà in particolare su Caraibi britannici e Africa, con proposte a prezzo fisso per Capodanno e per tutto l’inverno. «Stiamo cercando di coniugare la nostra capacità di costruire viaggi sartoriali con strumenti che permettano alle agenzie di lavorare in modo più semplice e veloce – aggiunge Buonpensiere –. Il Fast Track nasce proprio da questa esigenza». La strategia si traduce nell’affiancare alla proposta tailor made nuovi strumenti commerciali, mantenendo saldi i valori alla base del posizionamento dell’azienda.\r

La convention ha rappresentato anche un momento di confronto con il network, con oltre 35 partner presenti e Ita Airways come main sponsor, insieme a brand del mondo dei resort, dei trasporti e delle crociere. Sul palco anche il team Glamour, composto da circa 35 professionisti, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata a Bryan Ronzani, speaker di Radio 105.\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Glamour: “Amaze” tra tailor made, nuovi mercati e Fast Track per le adv","post_date":"2026-09-28T08:54:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790585677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

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Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

","post_title":"Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-09-25T11:58:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790337531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia …\r

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Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita».\r

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Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni.\r

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Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia».\r

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Sun Siyam continua a investire in modo significativo nell’evoluzione del prodotto, attraverso nuove sistemazioni, concept innovativi dedicati alla ristorazione e nuove esperienze: un rinnovamento iniziato lo scorso anno con il rebranding lanciato in occasione dei 35 anni del gruppo, che ha contribuito a rafforzare l’identità dei resort, ora raccolti in tre collezioni distinte: Lifestyle (Siyam World e Sun Siyam Olhuveli), Privé (Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah) e Luxury (Sun Siyam Iru Fushi).\r

«La suddivisione del portfolio Sun Siyam in tre linee di prodotto ha avuto un significativo riscontro dal mercato - commenta Patrizia Di Patrizio, responsabile commerciale gruppo Sun Siyam in Italia -. La diversità dei prodotti, isole naturali in atolli diversi dell’arcipelago, contraddistingue la nostra offerta. Ogni resort ha una sua anima e identità distintiva, così come ogni ospite è diverso dall’altro, con esigenze peculiari, alla ricerca delle “proprie Maldive”: la nuova classificazione valorizza questa diversità, rendendo il processo di vendita più semplice ed efficace».\r

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Verso il 2027\r

Il 2027 rappresenterà una tappa significativa del percorso Sun Siyam: il gruppo si prepara infatti ad affrontare una nuova fase di sviluppo, continuando a investire sull’evoluzione delle proprietà e sull’ampliamento dell’esperienza proposta agli ospiti. Sun Siyam punta ad ampliare e diversificare l’offerta, con il completo rinnovamento di alcune categorie di camere e la realizzazione di nuove unità.\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, le nuove ville overwater hanno contribuito a rafforzare il carattere luxury del resort, mentre al Sun Siyam Vilu Reef sono state recentemente inaugurate 50 Ocean Signature Villas, caratterizzate da un design contemporaneo e innovativo. A completare il programma di sviluppo saranno le nuove Deluxe Water Villas di Sun Siyam Olhuveli, che arricchiranno la proposta della struttura.\r

Parallelamente, il gruppo sta investendo sul fronte delle esperienze, con un'attenzione crescente alla dimensione lifestyle. Tra le novità spiccano i Sun Siyam Yaya Beach Club, nuovi spazi destinati a diventare un punto di riferimento all’interno dei resort. Durante il giorno, le aree sono pensate come luoghi informali e rilassanti, aperti a tutti gli ospiti; la sera si trasformano invece in lounge adults only, con dj set e programmi di intrattenimento pensati per accompagnare la serata in un’atmosfera più vivace e sofisticata.\r

«Stiamo attraversando una fase importante di evoluzione del prodotto, con investimenti che interessano contemporaneamente accommodation, ristorazione, lifestyle ed esperienze. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand, mantenendo al tempo stesso quell’autenticità e quel legame con le Maldive che da sempre caratterizzano Sun Siyam. Per quanto riguarda l’andamento, anche a fronte di un contesto internazionale che ha messo alla prova il comparto turistico frenando la corsa di Sun Siyam nei primi due mesi dell’anno, il mercato italiano si conferma solido e reattivo. La ripartenza, già visibile nelle prenotazioni da fine agosto, apre prospettive eccellenti per il primo trimestre del 2027, con i riflettori puntati in particolare sul Siyam World».\r

Per presentare al mercato italiano tutte le importanti novità Sun Siyam ha in programma un fitto calendario di momenti di formazione in collaborazione con i principali tour operator e la presenza del gruppo alle principali fiere di settore. Fra le altre, Sun Siyam sarà a Ttg Travel Experience presso il pad. A7 (Visit Maldives).\r

A completare le novità della prossima stagione sarà il programma dedicato alle festività di fine anno, con un calendario di eventi, spettacoli e proposte gastronomiche studiato per rendere il periodo natalizio e il Capodanno un momento particolarmente ricco.","post_title":"Sun Siyam guarda al 2027. Di Patrizio: «Ecco i nuovi investimenti»","post_date":"2026-09-25T10:11:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790331075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto da record a Venezia per B&B Hotels che svela la sua strategia: formula smart, sostenibilità strutturale e un piano ambizioso per l’Italia. L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna al Tronchetto, nuova punta di diamante del gruppo con le sue 406 camere, non è solo un traguardo locale, ma il manifesto tangibile di un’espansione senza sosta. Il modello a gestione diretta del brand rappresenta ormai un caso di studio unico per solidità e adattabilità.\r

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A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile».\r

Sul mercato italiano\r

In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali».\r

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Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard.\r

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(Anna Morrone)\r

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La seconda fase della campagna “Come Find Your Joy!” vuole ispirare i viaggiatori mettendo in luce le emozioni uniche che il Sudafrica è in grado di suscitare. Partire alla scoperta del Sudafrica significa riconnettersi con il proprio bambino interiore, riscoprendo sensazioni a volte dimenticate: lo stupore di fronte a paesaggi naturali sconfinati, la ricchezza degli incontri, l’intensità delle esperienze nella natura durante i safari, il tutto accompagnato dal comfort di un’offerta turistica d’eccellenza.\r

La campagna “Faces of Joy” nasce da un’idea semplice: è l’emozione a risvegliare prima di tutto il desiderio di partire. Fin dalle prime immagini, il Sudafrica sceglie infatti di mostrare i viaggiatori colti nell’esatto momento in cui il loro volto esprime meraviglia. Più che una destinazione, la campagna permette così di percepire l’intensità delle esperienze che attendono i visitatori.\r

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Il Sudafrica è perfettamente in linea con il trend “soft adventure”, che combina esperienze immersive nella natura e comfort di alto livello. La destinazione permette di vivere l’intensità di un safari guidato alla scoperta dei Big Five, beneficiando al contempo di infrastrutture di primo livello, tra cui lodge 5 stelle, ristorazione gourmet, ottimi collegamenti aerei e stradali.\r

Dal punto di vista visivo, la campagna punta sull’autenticità: i volti vengono immortalati nel momento in cui nasce lo stupore, come davanti a un leone selvaggio, a un panorama mozzafiato o a un tramonto sui vigneti, prima che venga svelato il paesaggio circostante. Il passaggio dal volto al paesaggio traduce la promessa di “Faces of Joy”: far nascere nei viaggiatori italiani il desiderio di vivere a propria volta queste emozioni straordinarie in Sudafrica.\r

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Veicolata attraverso i canali digitali, la campagna propone un concept interattivo e immersivo pensato per ispirare i viaggiatori e invitarli a immaginare il proprio itinerario, per vivere in prima persona l’esperienza sudafricana.","post_title":"'Faces of Joy': al via la nuova campagna dell'ente del turismo del Sudafrica","post_date":"2026-09-25T08:52:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790326353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Planetaria Hotels continua a investire e guarda a nuove opportunità di sviluppo. Sono infatti due i progetti attualmente in cantiere per il gruppo alberghiero, che conferma così la volontà della famiglia Vedani di ampliare e consolidare il portafoglio. A rivelarlo è l’amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come la strategia di crescita del gruppo continui a essere legata alla ricerca di investimenti nei quali la proprietà possa riconoscersi.\r

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«Nel gruppo mi occupo sempre di investire, guardare oltre, pensare al futuro. Sono sempre a caccia di investimenti perché ovviamente Planetaria consolida e cresce», spiega Vedani, evidenziando anche la flessibilità di una realtà familiare che può scegliere le destinazioni senza dover necessariamente seguire una pianificazione rigida.\r

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Tra i nuovi progetti spicca quello veneziano, destinato a rappresentare un'evoluzione nel posizionamento del gruppo. Planetaria sta infatti costruendo un hotel extra luxury sul Canal Grande, operazione che Vedani definisce «molto importante e particolarmente complessa per le caratteristiche della destinazione». Il progetto arriva dopo l'investimento in un'altra struttura a Dorsoduro, acquistata da una famiglia storica veneziana.\r

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La nuova apertura segna anche l'ingresso di Planetaria in un segmento diverso da quello sul quale il gruppo si è concentrato finora. L'extra luxury viene oggi però interpretato secondo una concezione meno legata alla ostentazione e più alla qualità dell'esperienza: «Oggi il nuovo lusso è la privacy, la riservatezza, lo spazio, il silenzio, la vista solo per te, l'esclusività».\r

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Una scelta che si inserisce, secondo Vedani, in una fase di trasformazione della stessa Venezia, dove negli ultimi anni sarebbe cresciuta l'attenzione verso qualità, servizi, ristorazione e hotellerie. «Si sta veramente investendo sulla qualità», osserva la manager, indicando nella riqualificazione della città e nella crescita dell'offerta alberghiera alcuni dei segnali di un riposizionamento della destinazione.\r

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Lo sviluppo, quindi, prosegue con un occhio aperto anche verso destinazioni diverse per il gruppo, come la montagna, ma mantenendo una caratteristica distintiva di Planetaria: investire in strutture e destinazioni nelle quali la famiglia vede un potenziale di crescita e nelle quali può costruire un prodotto con una forte identità.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Planetaria Hotels, nuovi progetti in cantiere. A Venezia un hotel extra luxury","post_date":"2026-09-24T13:12:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["milano-2","planetaria-hotels","venezia"],"post_tag_name":["milano","Planetaria hotels","venezia"]},"sort":[1790255540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels presenta una nuova identità di brand che non rappresenta una cesura con il passato, ma l’evoluzione naturale di una storia familiare costruita sull’eccellenza dell’accoglienza.\r

Nato oltre 70 anni fa con Dino Innocenti, FH55 Hotels ha costruito nel tempo la propria identità sulla capacità di coniugare tradizione e innovazione. Il nuovo posizionamento rafforza questa vocazione, definendo FH55 Hotels come un gruppo di luxury city hotel caratterizzato da una dimensione di “charming luxury”: un lusso discreto e accessibile, lontano dall’ostentazione. Le destinazioni (Firenze, Roma e Fiesole) diventano così parte integrante dell’esperienza, grazie a strutture collocate in contesti storici e iconici.\r

«Questo rebranding rappresenta un passaggio importante nella storia di FH55 Hotels, perché ci permette di dare una forma nuova a un’identità che affonda le proprie radici in oltre settant’anni di ospitalità italiana. Non volevamo semplicemente cambiare un logo, ma raccontare in modo più chiaro chi siamo oggi e, soprattutto, dove vogliamo andare. Abbiamo scelto di valorizzare ciò che ci rende riconoscibili, la nostra storia, le location, l’attenzione alle persone e all’ospite, integrandolo con un linguaggio contemporaneo e con una visione sempre più internazionale del lusso. Ogni nostro hotel continuerà ad avere una propria personalità, ma sarà ancora più forte il senso di appartenenza a una realtà comune, con valori e standard condivisi» afferma Claudio Catani, vice president operations di FH55 Hotels.\r

Il rebranding\r

Il cuore del rebranding è la costruzione di un sistema di marca nel quale FH55 diventa il tratto distintivo che accomuna tutte le strutture, senza però uniformarle. Il nuovo modello di architettura del brand mantiene infatti per ogni hotel una propria identità, legata alla destinazione, alla personalità della struttura e all’esperienza proposta, all’interno di una cornice strategica e valoriale condivisa. È una scelta che permette al gruppo di presentarsi con una voce più riconoscibile sul mercato, valorizzando allo stesso tempo le singole anime dell’hospitality firmata FH55: dal Grand Hotel Palatino nel cuore di Roma all’hotel Villa Fiesole, dal Grand Hotel Mediterraneo all’Hotel Calzaiuoli a Firenze.\r

Il logo FH55 diventa il principale dispositivo identificativo del gruppo, accompagnato da un sistema grafico studiato per garantire coerenza e riconoscibilità in tutte le sue applicazioni, dalla comunicazione istituzionale ai canali digitali.\r

La nuova palette ruota intorno a due colori specifici: FH55 testa di moro, tonalità primaria scelta per rappresentare il brand, e FH55 beige, pensato come colore complementare. A questa base comune si affiancano tonalità di accento dedicate alle singole strutture (verde, azzurro e terra) che permettono di esprimere la personalità di ciascun hotel mantenendo un linguaggio visivo unitario. A completare il sistema, ogni hotel è identificato da un proprio pittogramma, ispirato al senso del luogo e alle caratteristiche culturali o geografiche della destinazione.\r

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","post_title":"FH55 Hotels: un rebranding che unisce tradizione e innovazione","post_date":"2026-09-24T13:05:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790255124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presstour by Turisanda, è, per il quarto anno consecutivo, main partner dell’hub Best in Travel 2027, la versione digitale della guida Lonely Planet dedicata alle mete e alle esperienze da non perdere nell’anno che verrà.\r

Frutto del lavoro di autori, redattori e collaboratori provenienti da tutto il mondo, Best in Travel intercetta ogni anno luoghi, tendenze ed esperienze capaci di offrire nuovi sguardi sul viaggio.\r

Anche per il 2027 la selezione si articola in due classifiche, dedicate rispettivamente ai luoghi da visitare e alle esperienze da vivere. Un invito alla scoperta che trova naturale corrispondenza nella programmazione Presstour by Turisanda, tra grandi classici e itinerari pensati per entrare nel cuore delle destinazioni.\r

«Il rinnovo della partnership con Lonely Planet conferma una sintonia che nasce da un modo comune di intendere il viaggio: scoperta, incontro e apertura a prospettive sempre nuove. Best in Travel riesce ogni anno a intercettare mete ed esperienze capaci di accendere la curiosità dei viaggiatori, molte delle quali trovano spazio nella nostra programmazione grazie ai viaggi di ricerca e al lavoro dei nostri esperti Travel Designer. Con Presstour by Turisanda vogliamo renderle accessibili attraverso itinerari curati nei dettagli, capaci di coniugare autenticità, libertà e qualità, accompagnando le persone alla scoperta non solo dei luoghi, ma della loro anima più vera» commenta Irene Landolfi, marketing manager - specialties division Alpitour World.\r

Le mete in primo piano\r

Tra le destinazioni protagoniste del Best in Travel 2027, la Cina da un paio di anni occupa un posto importante nella programmazione Presstour by Turisanda, che la racconta anche attraverso i tour Magic, la linea di viaggi di gruppo selezionati per scoprire luoghi imperdibili con itinerari guidati e testati. Tra le proposte spicca Magic Avatar, un viaggio che attraversa le molte anime del Paese, dalla Cina imperiale alle grandi città contemporanee, fino agli spettacolari scenari naturali di Zhangjiajie.\r

L’Argentina entra nella selezione Lonely Planet con due esperienze identitarie: ballare il tango in una milonga di Buenos Aires e scoprire Bariloche e la regione dei laghi, due modi diversi di entrare in contatto con l’anima del Paese.\r

E ancora, il Giappone è una delle destinazioni centrali nell’offerta Presstour by Turisanda, con numerosi itinerari che permettono di scoprirne le diverse sfumature. Tra questi Magic Giappone e Magic Giada, due proposte dedicate a chi desidera avvicinarsi al Paese attraverso un viaggio costruito per far convivere metropoli contemporanee, patrimonio culturale e tradizioni che continuano a scandire la vita quotidiana.\r

Queste sono solo alcune delle molte proposte firmate Presstour by Turisanda per scoprire le destinazioni protagoniste del Best in Travel 2027, attraverso itinerari costruiti ad hoc dai Travel Designer del Brand.\r

La collaborazione tra Presstour by Turisanda e Lonely Planet, avviata nel 2021, si è sviluppata negli anni attraverso diversi progetti. Nel 2027 il percorso si arricchisce con un piano editoriale che dà vita a un dialogo tra un esperto Lonely Planet e un Travel Designer Presstour by Turisanda: un confronto di esperienze, prospettive e conoscenze pensato per offrire nuove chiavi di lettura delle destinazioni e ispirare i viaggiatori nella progettazione del proprio viaggio.\r

A completare la collaborazione, l’opportunità per i clienti Presstour by Turisanda di ricevere in omaggio per ogni nuova prenotazione una guida digitale Lonely Planet dedicata alla destinazione scelta.","post_title":"Presstour by Turisanda rinnova la partnership con Best in Travel","post_date":"2026-09-24T09:25:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790241957000]}]}}