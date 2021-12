Per l’inverno nuova proposta f&b e nuovo chef al Faloria di Cortina

Si prepara un inverno ricco di novità enogastronomiche per il Faloria Mountain Spa Resort. Dopo aver rinnovato il proprio ristorante, la struttura a 5 stelle di Cortina d’Ampezzo annuncia infatti l’approdo in cucina di Giovanni Gagliardo, chef originario di Pagani (Salerno), che vanta esperienze presso i ristoranti stellati del Capri Palace, l’Olivo e il Riccio, nonché al Pellicano di Porto Ercole. Al Faloria lo chef trova ora occasione di esprimere a pieno la propria filosofia, attraverso un menù dove la tradizione incontra l’innovazione. Una cucina basata sulla qualità delle materie prime e su tecniche di cottura, come il sottovuoto e l’olio cottura, capaci di mantenere l’integrità di sapori, forme e colori, garantendo ai piatti un’impronta gourmet ma sempre in linea con la tradizione. Al centro della nuova carta si trovano così gli ingredienti del territorio, provenienti da piccoli produttori di Cortina e dintorni selezionati direttamente dallo chef insieme alla sua brigata, che hanno scoperto e deciso di valorizzare realtà più sconosciute. Carne, salumi della tradizione, come speck e crudo di Sauris, e formaggi come fodom, bastardo del grappa e imperatore delle Dolomiti sono accompagnati da materie e proposte mediterranee con un tocco di creatività.

Il menù invernale spazia così dal mare alla montagna, con protagonisti cervo, manzo e salumi, ma anche baccalà scampi e bottarga. Un’attenzione particolare alla frutta e verdura di stagione utilizzando prodotti presidi Slow Food, quali i come mandarini di Ciaculli, zucca e radicchio tardivo di Chioggia. Immancabili il pane, realizzato con farine di grani antichi, e la pasta, rigorosamente fatta in casa con uova fresche italiane biologiche. Protagonista di uno dei piatti l’uovo Parisi, prodotto da una selezione avicola di galline livornesi la cui alimentazione prevede l’integrazione del latte di capra, che verrà incluso all’interno della nuova carta in abbinamento al tartufo nero pregiato. Per queste festività lo chef propone inoltre la White truffle experience: un menù ad hoc che vede protagonista, dall’antipasto al dolce, il tartufo bianco d’Alba, per un’esperienza gastronomica fuori dall’ordinario.

Per le cene delle feste il Faloria Restaurant prevede infine due menù speciali: il 24 dicembre vedrà protagonista indiscusso il pesce unito agli agrumi per creare un forte contrasto di sapori: Bonbon di gambero rosso, frutto della passione e puntarelle, Carpaccio di ricciola agli agrumi con burrata, caviale, maionese al melograno e Salmone marinato allo zenzero con blinis e spuma di ricotta sono alcuni dei piatti proposti per la cena. Per chiudere il 2021 nel migliore dei modi, la cena di San Silvestro comprende poi un tripudio di gusti e sapori, a partire dal Riso Acquerello mantecato al bergamotto, fino al Carpaccio di gamberi di Mazara con tartufo e al Trancio di dentice alla plancia con spuma di patate viola baby, verdure e salsa allo Chaapagne.