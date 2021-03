Nuovo brand di Kerzner (la holding a monte di One&Only): si chiama Siro ed è dedicato al benessere Sarà inaugurato in Montenegro nel 2023 il Boka Place, primo indirizzo del brand Siro. Il nuovo prodotto creato dalla Kerzner International Holdings, già proprietaria dei marchi Atlantis, One&Only e Mazagan, per venire incontro alla crescente domanda di un’ospitalità declinata in termini di benessere e fitness. Il nome Siro sarebbe un acronimo inglese delle parole strenght, inclusive, reflection e original. L’offerta del nuovo brand promette quindi di mettere a disposizione degli ospiti i servizi e la consulenza di specialisti del settore, tra cui una serie di trainer, allenatori e nutrizionisti. Previste anche attività ad hoc, tra cui escursioni in bicicletta e a vela, hiking, box, arrampicate, kite surfing, parcour e sci. Tutte le strutture Siro comprenderanno quindi obbligatoriamente un fitness club dotato di piscina, palestra e aree per sedute di ginnastica, yoga e meditazione. Oltre alle immancabile lezioni di fitness, saranno poi presenti dei Recovery lab, specializzati in massaggi, nonché ancora in meditazione e trattamenti di riabilitazione sportiva. Contemporaneamente al lancio di Siro, Kerzner ha creato un team omonimo composto da atleti internazionali, che fungeranno da veri e propri consulenti per lo sviluppo dei servizi del nuovo brand. Primo personaggio a essere coinvolto, è il nuotatore britannico, già medaglia d’oro alle Olimpiadi, Adam Peaty.

