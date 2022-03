Nuove amenities 100% green per il gruppo Nh

Come parte integrante della strategia di eliminazione di tutti gli articoli di plastica monouso nelle strutture della compagnia, il gruppo Nh ha introdotto negli hotel europei, mediorientali e africani (Emea) nuove amenities ecologiche. Un’iniziativa che nel corso dell’anno verrà estesa anche alle strutture americane.

Nei bagni di tutte le camere degli indirizzi Nh Collection, Nh Hotel, Tivoli, Avani o nhow della regione Emea, ogni ospite ha quindi ora la possibilità di trovare dispenser fissi a parete, nella doccia e accanto al lavabo, realizzati in materiale 100% riciclato e riciclabile. Sostituiti anche tutti gli accessori come pettini e spazzolini da denti. Le nuove amenities sono infatti tutte realizzate con materiali sostenibili come canna da zucchero, psm (amido di mais) e fibre naturali. Non solo: le nuove amenities presentano anche un packaging in cartone riciclato, riciclabile al 100%, stampato con inchiostro di soia e senza vernice.

Le nuove confezioni dei prodotti beauty, ben più grandi e capienti, hanno permesso di eliminare gli oltre 14 milioni di contenitori individuali utilizzati in precedenza ogni anno nelle strutture del gruppo. Una significativa riduzione del 40% dei rifiuti di plastica, circa 45 tonnellate, equivalenti a 364 tonnellate di Co2 in meno nell’aria. Allo stesso modo, anche l’eliminazione di 5 milioni di saponette ha portato a una notevole diminuzione di sprechi, con 70 tonnellate di prodotto risparmiate ogni anno.

Pure il contenuto delle nuove amenities è infine ecologico e sostenibile: gel doccia, shampoo e creme sono infatti stati accuratamente selezionati, con l’obiettivo di utilizzare solo principi attivi di origine naturale; zero parabeni, zero siliconi e zero alcol, così come nessun test sugli animali. Le nuove amenities vantano anche il marchio di eccellenza ambientale Eu Ecolabel, assegnato esclusivamente a prodotti e servizi che soddisfano elevati standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita.