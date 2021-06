Nuova app per gli ospiti del gruppo Constance Hotels, Resorts and Golf

Una nuova app ideata per prendersi cura degli ospiti. E’ la novità del gruppo Constance Hotels, Resorts and Golf per instaurare con i viaggiatori un rapporto interattivo già prima dell’arrivo in struttura, garantendo la massima sicurezza durante il soggiorno.

Accessibile attraverso un link dedicato, la Constance app è navigabile da smartphone o computer e consente di personalizzare il proprio soggiorno e scoprire le curiosità e le bellezze dei luoghi: oltre a rimanere in contatto diretto con l’hotel scelto per la propria vacanza, è possibile effettuare il safe check-in direttamente tramite web app, sfogliare il menu digitale e lasciarsi ingolosire dai piatti serviti nei ristoranti, scoprire e prenotare servizi in camera o attività per arricchire il proprio soggiorno, ottenere numerose informazioni sul resort come orari, proposte food&wine, progetti di sostenibilità, cultura e tradizioni locali e molto altro.

Ogni hotel ha la propria applicazione dedicata, con un video di presentazione specifico sulla struttura e le diverse sezioni per pianificare e personalizzare la propria vacanza. Disegnata per essere pratica e intuitiva, la Constance app si inserisce nelle innovazioni tecnologiche apportate dallo scorso anno, con l’introduzione del protocollo di sicurezza Constance Stay Safe.