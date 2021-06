Nh annuncia otto inaugurazioni internazionali tra rebranding e new entry

Non c’è solo l’Italia nei progetti di espansione di Nh Hotel Group, che annuncia otto ulteriori inaugurazioni internazionali entro la fine del 2021. La compagnia farà il proprio ingresso in nuovi mercati strategici come per esempio Copenaghen, nonché Dubai e Doha, in Medio Oriente. Le novità si declineranno in quattro Nh Collection, un nhow, due Nh Hotels e un Anantara (brand del gruppo Minor che nel 2019 ha acquisito la stessa Nh, ndr):

Attualmente in fase di completamento, l’Nh Dubai The Palm debutterà a dicembre 2021 sull’iconica Palm Jumeirah e farà parte del Seven Hotel & Apartments: una costruzione composta da una torre dedicata all’ospitalità alberghiera e da un’altra torre a uso residenziale. La struttura sarà disposta su 14 piani e offrirà 227 tra camere e suite, oltre a 306 appartamenti con amenities alberghiere. Tra i suoi servizi diversi ristoranti e bar, tre sale per trattamenti termali, un club per bambini e quattro sale riunioni. Per i più sportivi, ci sarà anche una palestra completamente attrezzata e una piscina a sfioro sul tetto. Disponibile pure uno spazio multiuso per il co-working con accesso alla palestra e alle docce.

Situato nella capitale del Qatar, il Vyra Suites Nh Collection Doha si trova a soli 5 minuti a piedi dal lungomare di West Bay ed è dotato di 228 spaziosi appartamenti. In apertura entro la fine del 2021, la struttura offrirà anche una zona di relax con piscina al coperto, sauna, vasca idromassaggio e palestra.

Nella seconda metà dell’anno è prevista anche l’apertura del primo hotel della compagnia in terra danese: l’Nh Collection Copenaghen da 394 camere.

A partire dal mese di giugno, farà il suo debutto anche l’Nh Collection Prague Carlo IV: l’hotel ex Boscolo, che dopo l’accordo con Covivio è passato sotto la gestione del gruppo spagnolo. Elegante 5 stelle, l’hotel si trova a pochi passi dalla piazza della città vecchia ed è provvisto di 152 camere e suite. Il bar ristorante Inn Ox cura la proposta gastronomica della struttura e mixa cucina locale con quella internazionale, mentre al Vault Bar è lasciata la parte di cocktail e vini. Completano la struttura una spa e sei sale meeting.

Pronto ad aprire le sue porte sotto nuove vesti è pure l’nhow Brussels Bloom, precedentemente noto come Nh Brussels Bloom. Dopo un importante rebranding, infatti, nei mesi estivi la struttura ripartirà con 305 camere tutte progettate come gallerie d’arte. L’offerta gastronomica porta la firma del ristorante Smoods, mentre per un drink veloce c’è anche lo Smoods Bar. La proposta dell’hotel sarà quindi completata da 15 sale meeting, una palestra e una vera e propria galleria d’arte all’ultimo piano.

Già aperto dal mese di maggio è invece il 4 stelle Nh Hannover: offre 91 camere in pieno centro città, ristorante e bar.

Completamente rinnovato e appena inaugurato per accogliere i propri ospiti, l’Nh Collection New York Madison Avenue è il primo hotel della compagnia a fare il suo debutto negli Stati Uniti. Situato a pochi passi dall’Empire State Building e da Times Square, è un 4 stelle ricavato dagli spazi che ospitavano un tempo una confraternita universitaria, di cui ha mantenuto la vocazione negli spazi comuni, ideali per il co-working o godersi un momento di pausa. La struttura si compone di 288 camere e di un’offerta f&b che si declina attorno a Suite &Tea, dove si possono gustare diversi tipi di tè, e al cocktail bar ispirato agli anni ’50. Completano la proposta dell’hotel la palestra aperta 24 ore su 24 e la sala meeting all’ultimo piano con vista sulla città.

In autunno aprirà infine le proprie porte dopo un importante rebranding l’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam, in passato Nh Collection. Oltre alle sue 402 camere, gli ospiti potranno assaporare l’esclusiva proposta gastronomica firmata dallo chef stellato Jacob Jan Boerma nel ristorante The White Room. Presenti pure due bar, il Grand Café Krasnapolsky e il The Tailor, nonché sale meeting, il giardino d’inverno The Wintergarden e una spa.