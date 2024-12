Articoli che potrebbero interessarti:

New entry per Space Hotels che aggiunge al proprio network una nuova struttura di Longa di Schiavon nel vicentino: lo Sweet Hotel dispone di 76 camere, del ristorante La Veneziana, della Mediterraneo Brasserie con prodotti presìdi Slow Food e del Mar Café. A completare l'offerta una piscina esterna, una sala meeting attrezzata per eventi e incontri di lavoro e un parcheggio privato gratuito. La struttura, che dà anche la possibilità di noleggiare e-bike, è punto di partenza ideale per escursioni alla scoperta delle colline vicentine, dei vigneti e dei panorami del fiume Brenta, combinando attività all'aria aperta e paesaggi incantevoli. La proprietà collabora inoltre con eccellenze locali come le distillerie Poli e Nardini, offrendo agli ospiti la possibilità di partecipare a tour e degustazioni di grappa e altri distillati. Per gli amanti del vino, sono disponibili esperienze presso cantine rinomate. Il tutto senza dimenticare le bellezze di Vicenza, città Patrimonio mondiale dell'Unesco e culla del genio di Andrea Palladio, con capolavori come la villa La Rotonda, il teatro Olimpico e la basilica Palladiana. New entry in Space Hotels: è il Sweet di Longa di Schiavon, nel vicentino [post_date] => 2024-12-19T12:07:34+00:00 Un periodo irrinunciabile per le grandi partenze quello del Natale, durante il quale solitamente si registra un'inclinazione tutta italiana a rimanere nei paraggi, a rispettare la tradizione di celebrare la vigilia in famiglia ed a programmare semmai qualcosa di più "trasgressivo" in occasione del Capodanno. Entrando più nello specifico, coloro che si muoveranno per le sole vacanze natalizie saranno 7,6 milioni. A concedersi invece una vacanza "lunga", che comprenda, cioè, almeno 11 giorni di festa, sarà una quota di 5,3 milioni di concittadini. Per il Capodanno saranno 4 milioni e 400 mila a mettersi in viaggio mentre circa un milione di viaggiatori si muoverà per l'Epifania. In pole position resterà la montagna, seguita dalle città d'arte e dalle località marine. Il giro di affari che questo movimento turistico produrrà a livello globale ammonterà a 14,7 miliardi di euro. Flessione “Che i nostri concittadini continuino a prediligere l'Italia non ci stupisce più – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dei risultati dell’indagine realizzata per la Federazione da Tecnè –. Come ho già avuto modo di dire, dal post covid in poi gli italiani hanno ricominciato a considerare il proprio Paese come meta privilegiata per le proprie vacanze. “Malgrado ciò, siamo consapevoli che al momento vi sia una flessione del turismo italiano, mentre aumentano le presenze del turismo straniero. Viviamo con apprensione il fatto che il 35% di coloro che hanno rinunciato a viaggiare in occasione del Natale abbia motivato la propria scelta con la mancanza di risorse economiche. Il freno al movimento turistico interno sembra essere la diretta conseguenza dell’aumento del costo della vita. Una difficoltà che, più in generale, rende tutti gli italiani più parsimoniosi e dunque più attenti alle spese dedicate al viaggio”. “Il dato rassicurante emerso dalla nostra indagine – ha concluso Bocca - è che 15,3 milioni di italiani hanno soggiornato almeno una volta in albergo nel corso dell’anno, ed il 96,6% ha espresso un giudizio positivo su tale esperienza, sottolineando l’elevata qualità dei nostri servizi”. Federalberghi: per le festività saranno 18 milioni gli italiani in viaggio [post_date] => 2024-12-19T10:00:22+00:00 A lui verrà affidata un’area strategica che include Piemonte, Liguria e Toscana, con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e di sviluppare relazioni con agenzie di viaggi e operatori. Filippo Di Marzo, da tempo nel settore come sales account di prestigiose realtà quali African Explorer e Volonline, gestirà invece il mercato siciliano e quello della provincia di Reggio Calabria. Le due novità seguono di circa un anno l'ingresso dei due area manager Bruno Normanno e Stefano Convertini, nonché più recentemente del senior marketing & communications advisor, Nicola Romanelli. “Con questa decisione, vogliamo accompagnare e ottimizzare la crescita che riguarda il nostro portfolio di prodotti e servizi in aree con forte potenziale – spiega Domenico Foggetti, direttore generale del to pugliese –. Dal tour operating tradizionale alla nuova versione del portale b2b Prenotando (in arrivo a brevissimo), fino al business travel, tutti i nostri segmenti di business meritano un presidio attento e continuo. Sono certo che Bertolini e Di Marzo ci saranno entrambi di grande aiuto nel nostro posizionamento commerciale nelle regioni di loro competenza”. I nuovi sales representative avranno modo di confrontarsi subito con gli ultimi giorni della promo Master Explorer, che garantisce il 18% di commissione per prenotazioni sino a fine dicembre e che riguarda tutte le partenze tour operating del 2025. Un’iniziativa che, grazie a una risposta eccezionale del trade, sta impattando in maniera significativa le vendite soprattutto dei prodotti lungo raggio (+80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), in particolare quelle relative a Stati Uniti e Giappone. Adriano Bertolini e Filippo Di Marzo new entry sales per Master Explorer [post_date] => 2024-12-19T09:14:38+00:00 Una spettacolare meta unisce bellezze naturali e ricchezza culturale, offrendo un mix di lusso, avventura e immersione culturale, che punta a rappresentare il vero cuore dell’Arabia e a stabilire nuovi standard nel turismo globale. “Il mar Rosso saudita sta ridefinendo il turismo in un momento in cui i viaggi verso le destinazioni mare rappresentano oltre il 50% della domanda turistica globale - spiega il ceo e membro del consiglio di Saudi Tourism Authority, Fahd Hamidaddin -. Con i viaggiatori sempre più alla ricerca di destinazioni che uniscano la bellezza naturale con la sostenibilità, il mar Rosso saudita propone un modello coraggioso e responsabile per il futuro. Con oltre 1.000 isole, 500 siti di immersione, 1.200 specie ittiche, 300 specie di coralli e 75 spiagge di sabbia finissima, i visitatori possono esplorare una delle coste più straordinarie al mondo e la riviera verticale più lunga al mondo. Protagonista assoluta dell’offerta turistica in continua evoluzione dell’Arabia Saudita, questa destinazione offre esperienze senza eguali, progettate per preservare la sua integrità ecologica per le generazioni future.” I collegamenti con la regione sono comodi e rapidi, via aria, terra o mare. L’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah è un importante hub con lounge di lusso di Emirates e Saudia per i passeggeri di Prima Classe e Business Class. Il nuovo Red Sea International Airport, alimentato al 100% da energie rinnovabili, gestisce voli da Riyadh, Jeddah e Dubai, mentre l’aeroporto di Neom Bay accoglie voli da Riyadh, Dammam, Dubai, Doha e Londra, con ulteriori destinazioni in arrivo. Lusso e bellezza del mare dominano il Nord, con destinazioni di punta come Neom, Sindalah e Amaala. Soggiorni esclusivi presso il Shebara o il Nujuma – l’unico Ritz-Carlton Reserve del Medio Oriente e uno dei soli sette al mondo – il St. Regis Red Sea Resort, il resort nell’entroterra Six Senses Southern Dunes e l’ultimo inaugurato Desert Rock Resort stanno ridefinendo i nuovi standard dell’ospitalità di lusso. In fieri ci sono anche numerose nuove aperture, tra cui l’Amaala Yacht Club e lodge di lusso eco-sostenibili. Il Centro ruota attorno a Jeddah, la capitale costiera cosmopolita dell’Arabia Saudita, ricca di energia, intrattenimento e cultura. Dall’esplorazione dei vicoli labirintici di Al Balad, la Jeddah Storica inclusa nella lista di siti Unesco, alle attività ricreative come passeggiate a cavallo sulla spiaggia, pesca sportiva e noleggio di barche, Nella regione a Sud, i visitatori possono immergersi nelle tradizioni arabe e nella natura. Le Isole Farasan, famose per le mangrovie rigogliose, l'abbondante fauna locale e le acque cristalline, sono ideali per i più avventurosi. Oppure, si possono esplorare le vette delle Montagne Fifa, che offrono viste mozzafiato da oltre 1.800 metri di altezza. Gli appassionati di attività subacquee, possono invece dirigersi sulla costa di Jazan, punto di riferimento per le immersioni [post_title] => L'Arabia punta i riflettori sulla regione del Mar Rosso Saudita [post_date] => 2024-12-17T10:39:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734431959000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il traforo del Monte Bianco è stato riaperto ieri, 16 dicembre alle 22, dopo un'interruzione per lavori di 15 settimane e un investimento complessivo di 24 milioni di euro. Una cifra, quella impiegata per la manutenzione della volta della galleria, che riflette l’importanza di questo progetto per le due società concessionarie, la Sitmb per la parte italiana e l’Atmb per quella francese. Il traforo del Monte Bianco, con i suoi 11,6 chilometri di lunghezza, è uno degli tunnel stradali più lunghi d’Europa nonché asse cruciale per gli spostamenti fra Italia e Francia. La riapertura rappresenta una boccata d’ossigeno per l’ambiente e per le imprese. Costruita 60 anni fa, utilizzata quotidianamente da migliaia di veicoli, l'infrastruttura bidirezionale lunga 11,6 km "richiede grandi lavori di ingegneria civile", hanno spiegato le due società a fine agosto. I due "progetti di prova per il risanamento delle volte" si concludono "dopo 105 giorni di attività 24 ore su 24, per oltre 150 persone mobilitate", ovvero "più di 150.000 ore di lavoro". La chiusura ha consentito inoltre di realizzare altri vari lavori civili, impiantistici ed esterni. Il periodo di chiusura del tunnel è stato scelto perché la stagione autunnale è la più bassa in termini di traffico, in particolare di veicoli leggeri, il 68% del traffico. [post_title] => Riaperto il traforo del Monte Bianco, dopo 15 settimane e lavori per 24 mln di euro [post_date] => 2024-12-17T09:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734428547000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blu Hotels registra un altro anno finanziario in crescita e continua a investire in nuovi sviluppi e acquisizioni real estate. La compagnia con sede a Salò, si legge sul Sole 24 Ore, ha chiuso infatti il bilancio lo scorso 30 novembre con ricavi totali per 90 milioni di euro (+10 milioni rispetto al 2022-23) e margini operativi lordi per 10 milioni (ebitda). In salita pure le tariffe medie (adr) giunte a quota 180 euro (+5%/+6%), con un tasso di occupazione medio del 70% e ricavi medi per camera disponibili (revpar) di 125 euro. A livello di market share, la domanda domestica pesa per circa il 50%, con la restante parte rappresentata da ospiti internazionali, in particolare dell'Europa continentale. Sono però in aumento gli arrivi da Usa, Paesi arabi, Cina e Giappone (+5%). Tra le ultime novità ecco dunque l'acquisizione per 8 milioni di euro, dalla famiglia Marangoni di Trento, del 4 stelle Golf Hotel di Folgaria, che Blu Hotels già peraltro operava da una ventina di anni. La struttura da 93 camere vedrà presto il restyling delle stanze e un ampliamento della sala ristorante, per un'ulteriore impegno di 2 milioni. Una seconda operazione riguarda invece l'acquisizione della gestione, con un contratto nove più nove, del boutique hotel a 4 stelle superior Vision di Peschiera del Garda, destinato a essere incluso nella Blu Collection. E presto il gruppo annuncerà una terza aggiunta in montagna. Queste novità si inseriscono in un business plan complessivo per il periodo 2020-2025 che prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra acquisizioni e ristrutturazioni. Per il prossimo futuro, ha rivelato sempre al Sole 24 Ore il presidente e amministratore delegato di Blu Hotels, Nicola Risatti, il gruppo prevede tre o quattro proprietà in uscita, che saranno tuttavia più che compensate dalle new entry. L'obiettivo è infatti quello di passare dall'attuale portfolio di una trentina di strutture a 35 hotel in quattro-cinque anni. [post_title] => Proseguono gli investimenti Blu Hotels: obiettivo arrivare a 35 strutture in cinque anni [post_date] => 2024-12-16T12:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734353068000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481112" align="alignleft" width="265"] Chiara Rizzi[/caption] New entry per il team di product management Kel 12: Chiara Rizzi, laureata a pieni voti in lingue e letterature straniere con specializzazione in gestione delle organizzazioni turistiche presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, porta all'interno dell'operatore milanese una vasta esperienza maturata come booking & product manager Africa e oceano Indiano presso Volonline. Con competenze che spaziano dalla gestione di team alla negoziazione con fornitori locali, Chiara ha dimostrato nel corso degli anni una spiccata abilità nel creare itinerari di viaggio unici, in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e consapevole. All’interno del team product management Kel 12, Chiara Rizzi avrà quindi il compito di consolidare la programmazione delle destinazioni africane, sviluppando nuove opportunità di viaggio all’insegna dell’autenticità, della sostenibilità e dell’eccellenza operativa. “Siamo felici di dare il benvenuto a Chiara nella nostra squadra - sottolinea la head of product management, Sabina Migliori -. La sua competenza nella gestione di viaggi e la sua esperienza specifica sulle destinazioni africane sono un valore aggiunto per noi. Chiara Rizzi new entry nel team di product management di Kel 12 [post_date] => 2024-12-16T10:59:22+00:00 Il viaggio ha previsto un itinerario di sette notti, durante i quali il gruppo ha avuto modo di visitare gli hotel a 4 e 5 stelle della programmazione e di testare in prima persona i servizi e le offerte alberghiere proposte dal tour operator. Gli agenti hanno avuto inoltre la possibilità di navigare lungo il Nilo e di immergersi nella ricca storia dell’antico Egitto, visitando la Valle dei re e delle regine e il tempio di Karnak a Luxor, soggiornando su una motonavi a 5 stelle. All’interno della settimana, sono state inoltre presentate la programmazione invernale e l’anticipazione di quella estiva e le tre nuove linee di prodotto: Sand Selection, dedicata all'offerta più selezionata; Sand Travel, i tour a partenze garantite minimo uno nel mondo; Casa Sand, la proposta di resort in esclusiva sul mercato italiano, con direzione, staff, animazione soft, assistente residente e ovviamente cucina italiana. Sand Tour in Egitto per un fam trip con un gruppo di agenti. Vendite 2025 a +25% [post_date] => 2024-12-13T12:03:46+00:00 Vendite 2025 a +25% [post_date] => 2024-12-13T12:03:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734091426000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ultimi ritocchi a Ras Al Khaimah per lo spettacolo di droni e fuochi d'artificio che sarà al centro della scena durante i festeggiamenti di Capodanno: obiettivo stabilire nuovi Guinness World Records. Lo show intitolato “Our Story in the Sky” durerà 15 minuti e sarà il più lungo mai prodotto per Capodanno nell'emirato: l'evento si svilupperà in tre atti, ispirati alla bellezza naturale, al patrimonio e alla cultura della regione. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine con uno spettacolo di fuochi d'artificio e droni, che illumineranno il cielo notturno a mezzanotte, regalando un'esperienza indimenticabile. Sulla scia del successo dell’evento da record dello scorso anno,che ha battuto due record mondiali per la “più lunga catena di fuochi d'artificio galleggianti acquatici” e il “più lungo spettacolo di droni in linea retta”, lo spettacolo di quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella per l'innovazione e la creatività. I residenti e i visitatori sono invitati ad assistere ai festeggiamenti del Rak Nye Festival, con ingresso gratuito e aree dedicate sia alle famiglie che a chi partecipa da solo. L'evento offre un'intera serata di intrattenimento che precede lo spettacolo di mezzanotte, con spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e una vivace selezione di food truck. Quest'anno il palco ospiterà l'artista rap arabo Mukhtaar, la Fahmil Khan Band che proporrà ritmi bollywoodiani e un dj internazionale, assicurando una festa musicale per tutti i gusti. Per un comodo accesso, sono disponibili sei aree di parcheggio gratuite dedicate, in grado di ospitare oltre 20.000 veicoli. Gli amanti del campeggio potranno vivere un'esperienza unica presso il Rams Parking, dove sono messi a disposizione gratuitamente barbecue e aree dedicate al campeggio. Inoltre, caravan, camper e tende sono i benvenuti nell'area di parcheggio Dhayah. Ras Al Khaimah punta ad un nuovo Capodanno da Guinness World Records [post_date] => 2024-12-13T09:57:42+00:00 A completare l'offerta una piscina esterna, una sala meeting attrezzata per eventi e incontri di lavoro e un parcheggio privato gratuito.\r

\r

La struttura, che dà anche la possibilità di noleggiare e-bike, è punto di partenza ideale per escursioni alla scoperta delle colline vicentine, dei vigneti e dei panorami del fiume Brenta, combinando attività all’aria aperta e paesaggi incantevoli. La proprietà collabora inoltre con eccellenze locali come le distillerie Poli e Nardini, offrendo agli ospiti la possibilità di partecipare a tour e degustazioni di grappa e altri distillati. Per gli amanti del vino, sono disponibili esperienze presso cantine rinomate. Il tutto senza dimenticare le bellezze di Vicenza, città Patrimonio mondiale dell'Unesco e culla del genio di Andrea Palladio, con capolavori come la villa La Rotonda, il teatro Olimpico e la basilica Palladiana.\r

\r

[gallery ids=\"481464,481465,481466,481467,481468,481469\"]","post_title":"New entry in Space Hotels: è il Sweet di Longa di Schiavon, nel vicentino","post_date":"2024-12-19T12:07:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734610054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In questa fine d’anno 2024, per le festività natalizie si metteranno in viaggio 18 milioni e 300 mila italiani, la maggioranza dei quali – 16,9 milioni – resterà in Italia mentre solo 1 milione e 400 mila di loro opterà per destinazioni internazionali. \r

\r

Un periodo irrinunciabile per le grandi partenze quello del Natale, durante il quale solitamente si registra un’inclinazione tutta italiana a rimanere nei paraggi, a rispettare la tradizione di celebrare la vigilia in famiglia ed a programmare semmai qualcosa di più “trasgressivo” in occasione del Capodanno.\r

\r

Entrando più nello specifico, coloro che si muoveranno per le sole vacanze natalizie saranno 7,6 milioni. A concedersi invece una vacanza “lunga”, che comprenda, cioè, almeno 11 giorni di festa, sarà una quota di 5,3 milioni di concittadini. Per il Capodanno saranno 4 milioni e 400 mila a mettersi in viaggio mentre circa un milione di viaggiatori si muoverà per l’Epifania.\r

\r

In pole position resterà la montagna, seguita dalle città d’arte e dalle località marine. Il giro di affari che questo movimento turistico produrrà a livello globale ammonterà a 14,7 miliardi di euro.\r

Flessione\r

“Che i nostri concittadini continuino a prediligere l'Italia non ci stupisce più – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dei risultati dell’indagine realizzata per la Federazione da Tecnè –. Come ho già avuto modo di dire, dal post covid in poi gli italiani hanno ricominciato a considerare il proprio Paese come meta privilegiata per le proprie vacanze.\r

\r

“Malgrado ciò, siamo consapevoli che al momento vi sia una flessione del turismo italiano, mentre aumentano le presenze del turismo straniero. Viviamo con apprensione il fatto che il 35% di coloro che hanno rinunciato a viaggiare in occasione del Natale abbia motivato la propria scelta con la mancanza di risorse economiche. Il freno al movimento turistico interno sembra essere la diretta conseguenza dell’aumento del costo della vita. Una difficoltà che, più in generale, rende tutti gli italiani più parsimoniosi e dunque più attenti alle spese dedicate al viaggio”.\r

\r

“Il dato rassicurante emerso dalla nostra indagine – ha concluso Bocca - è che 15,3 milioni di italiani hanno soggiornato almeno una volta in albergo nel corso dell’anno, ed il 96,6% ha espresso un giudizio positivo su tale esperienza, sottolineando l’elevata qualità dei nostri servizi”.","post_title":"Federalberghi: per le festività saranno 18 milioni gli italiani in viaggio","post_date":"2024-12-19T10:00:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1734602422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481415\" align=\"alignleft\" width=\"243\"] Domenico Foggetti[/caption]\r

\r

Continua il percorso di rafforzamento della squadra Master Explorer, che registra due ulteriori new entry per il proprio team commerciale: Adriano Bertolini è un sales promoter con un background presso operatori come Veratour e Alpitour. A lui verrà affidata un’area strategica che include Piemonte, Liguria e Toscana, con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e di sviluppare relazioni con agenzie di viaggi e operatori. Filippo Di Marzo, da tempo nel settore come sales account di prestigiose realtà quali African Explorer e Volonline, gestirà invece il mercato siciliano e quello della provincia di Reggio Calabria.\r

\r

Le due novità seguono di circa un anno l'ingresso dei due area manager Bruno Normanno e Stefano Convertini, nonché più recentemente del senior marketing & communications advisor, Nicola Romanelli. “Con questa decisione, vogliamo accompagnare e ottimizzare la crescita che riguarda il nostro portfolio di prodotti e servizi in aree con forte potenziale – spiega Domenico Foggetti, direttore generale del to pugliese –. Dal tour operating tradizionale alla nuova versione del portale b2b Prenotando (in arrivo a brevissimo), fino al business travel, tutti i nostri segmenti di business meritano un presidio attento e continuo. Sono certo che Bertolini e Di Marzo ci saranno entrambi di grande aiuto nel nostro posizionamento commerciale nelle regioni di loro competenza”.\r

\r

I nuovi sales representative avranno modo di confrontarsi subito con gli ultimi giorni della promo Master Explorer, che garantisce il 18% di commissione per prenotazioni sino a fine dicembre e che riguarda tutte le partenze tour operating del 2025. Un’iniziativa che, grazie a una risposta eccezionale del trade, sta impattando in maniera significativa le vendite soprattutto dei prodotti lungo raggio (+80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), in particolare quelle relative a Stati Uniti e Giappone.","post_title":"Adriano Bertolini e Filippo Di Marzo new entry sales per Master Explorer","post_date":"2024-12-19T09:14:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734599678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mar Rosso saudita, è questa la destinazione sulla quale si concentra la promozione della Saudi Tourism Authority: un'area che include tre regioni distinte dell'Arabia, Nord, Centro e Sud. Una spettacolare meta unisce bellezze naturali e ricchezza culturale, offrendo un mix di lusso, avventura e immersione culturale, che punta a rappresentare il vero cuore dell’Arabia e a stabilire nuovi standard nel turismo globale.\r

\r

“Il mar Rosso saudita sta ridefinendo il turismo in un momento in cui i viaggi verso le destinazioni mare rappresentano oltre il 50% della domanda turistica globale - spiega il ceo e membro del consiglio di Saudi Tourism Authority, Fahd Hamidaddin -. Con i viaggiatori sempre più alla ricerca di destinazioni che uniscano la bellezza naturale con la sostenibilità, il mar Rosso saudita propone un modello coraggioso e responsabile per il futuro. Con oltre 1.000 isole, 500 siti di immersione, 1.200 specie ittiche, 300 specie di coralli e 75 spiagge di sabbia finissima, i visitatori possono esplorare una delle coste più straordinarie al mondo e la riviera verticale più lunga al mondo. Protagonista assoluta dell’offerta turistica in continua evoluzione dell’Arabia Saudita, questa destinazione offre esperienze senza eguali, progettate per preservare la sua integrità ecologica per le generazioni future.”\r

\r

I collegamenti con la regione sono comodi e rapidi, via aria, terra o mare. L’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah è un importante hub con lounge di lusso di Emirates e Saudia per i passeggeri di Prima Classe e Business Class. Il nuovo Red Sea International Airport, alimentato al 100% da energie rinnovabili, gestisce voli da Riyadh, Jeddah e Dubai, mentre l’aeroporto di Neom Bay accoglie voli da Riyadh, Dammam, Dubai, Doha e Londra, con ulteriori destinazioni in arrivo.\r

\r

Lusso e bellezza del mare dominano il Nord, con destinazioni di punta come Neom, Sindalah e Amaala. Soggiorni esclusivi presso il Shebara o il Nujuma – l’unico Ritz-Carlton Reserve del Medio Oriente e uno dei soli sette al mondo – il St. Regis Red Sea Resort, il resort nell’entroterra Six Senses Southern Dunes e l’ultimo inaugurato Desert Rock Resort stanno ridefinendo i nuovi standard dell’ospitalità di lusso. In fieri ci sono anche numerose nuove aperture, tra cui l’Amaala Yacht Club e lodge di lusso eco-sostenibili.\r

\r

Il Centro ruota attorno a Jeddah, la capitale costiera cosmopolita dell’Arabia Saudita, ricca di energia, intrattenimento e cultura. Dall’esplorazione dei vicoli labirintici di Al Balad, la Jeddah Storica inclusa nella lista di siti Unesco, alle attività ricreative come passeggiate a cavallo sulla spiaggia, pesca sportiva e noleggio di barche, \r

\r

Nella regione a Sud, i visitatori possono immergersi nelle tradizioni arabe e nella natura. Le Isole Farasan, famose per le mangrovie rigogliose, l'abbondante fauna locale e le acque cristalline, sono ideali per i più avventurosi. Oppure, si possono esplorare le vette delle Montagne Fifa, che offrono viste mozzafiato da oltre 1.800 metri di altezza. Gli appassionati di attività subacquee, possono invece dirigersi sulla costa di Jazan, punto di riferimento per le immersioni","post_title":"L'Arabia punta i riflettori sulla regione del Mar Rosso Saudita","post_date":"2024-12-17T10:39:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734431959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il traforo del Monte Bianco è stato riaperto ieri, 16 dicembre alle 22, dopo un'interruzione per lavori di 15 settimane e un investimento complessivo di 24 milioni di euro.\r

\r

Una cifra, quella impiegata per la manutenzione della volta della galleria, che riflette l’importanza di questo progetto per le due società concessionarie, la Sitmb per la parte italiana e l’Atmb per quella francese.\r

\r

Il traforo del Monte Bianco, con i suoi 11,6 chilometri di lunghezza, è uno degli tunnel stradali più lunghi d’Europa nonché asse cruciale per gli spostamenti fra Italia e Francia. La riapertura rappresenta una boccata d’ossigeno per l’ambiente e per le imprese.\r

Costruita 60 anni fa, utilizzata quotidianamente da migliaia di veicoli, l'infrastruttura bidirezionale lunga 11,6 km \"richiede grandi lavori di ingegneria civile\", hanno spiegato le due società a fine agosto. I due \"progetti di prova per il risanamento delle volte\" si concludono \"dopo 105 giorni di attività 24 ore su 24, per oltre 150 persone mobilitate\", ovvero \"più di 150.000 ore di lavoro\".\r

La chiusura ha consentito inoltre di realizzare altri vari lavori civili, impiantistici ed esterni. Il periodo di chiusura del tunnel è stato scelto perché la stagione autunnale è la più bassa in termini di traffico, in particolare di veicoli leggeri, il 68% del traffico.","post_title":"Riaperto il traforo del Monte Bianco, dopo 15 settimane e lavori per 24 mln di euro","post_date":"2024-12-17T09:42:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734428547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blu Hotels registra un altro anno finanziario in crescita e continua a investire in nuovi sviluppi e acquisizioni real estate. La compagnia con sede a Salò, si legge sul Sole 24 Ore, ha chiuso infatti il bilancio lo scorso 30 novembre con ricavi totali per 90 milioni di euro (+10 milioni rispetto al 2022-23) e margini operativi lordi per 10 milioni (ebitda). In salita pure le tariffe medie (adr) giunte a quota 180 euro (+5%/+6%), con un tasso di occupazione medio del 70% e ricavi medi per camera disponibili (revpar) di 125 euro. A livello di market share, la domanda domestica pesa per circa il 50%, con la restante parte rappresentata da ospiti internazionali, in particolare dell'Europa continentale. Sono però in aumento gli arrivi da Usa, Paesi arabi, Cina e Giappone (+5%).\r

\r

Tra le ultime novità ecco dunque l'acquisizione per 8 milioni di euro, dalla famiglia Marangoni di Trento, del 4 stelle Golf Hotel di Folgaria, che Blu Hotels già peraltro operava da una ventina di anni. La struttura da 93 camere vedrà presto il restyling delle stanze e un ampliamento della sala ristorante, per un'ulteriore impegno di 2 milioni. Una seconda operazione riguarda invece l'acquisizione della gestione, con un contratto nove più nove, del boutique hotel a 4 stelle superior Vision di Peschiera del Garda, destinato a essere incluso nella Blu Collection. E presto il gruppo annuncerà una terza aggiunta in montagna.\r

\r

Queste novità si inseriscono in un business plan complessivo per il periodo 2020-2025 che prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra acquisizioni e ristrutturazioni. Per il prossimo futuro, ha rivelato sempre al Sole 24 Ore il presidente e amministratore delegato di Blu Hotels, Nicola Risatti, il gruppo prevede tre o quattro proprietà in uscita, che saranno tuttavia più che compensate dalle new entry. L'obiettivo è infatti quello di passare dall'attuale portfolio di una trentina di strutture a 35 hotel in quattro-cinque anni.","post_title":"Proseguono gli investimenti Blu Hotels: obiettivo arrivare a 35 strutture in cinque anni","post_date":"2024-12-16T12:44:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734353068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481112\" align=\"alignleft\" width=\"265\"] Chiara Rizzi[/caption]\r

\r

New entry per il team di product management Kel 12: Chiara Rizzi, laureata a pieni voti in lingue e letterature straniere con specializzazione in gestione delle organizzazioni turistiche presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, porta all'interno dell'operatore milanese una vasta esperienza maturata come booking & product manager Africa e oceano Indiano presso Volonline. Con competenze che spaziano dalla gestione di team alla negoziazione con fornitori locali, Chiara ha dimostrato nel corso degli anni una spiccata abilità nel creare itinerari di viaggio unici, in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e consapevole.\r

\r

All’interno del team product management Kel 12, Chiara Rizzi avrà quindi il compito di consolidare la programmazione delle destinazioni africane, sviluppando nuove opportunità di viaggio all’insegna dell’autenticità, della sostenibilità e dell’eccellenza operativa. “Siamo felici di dare il benvenuto a Chiara nella nostra squadra - sottolinea la head of product management, Sabina Migliori -. La sua competenza nella gestione di viaggi e la sua esperienza specifica sulle destinazioni africane sono un valore aggiunto per noi. Chiara incarna perfettamente la nostra filosofia di viaggio, basata sulla qualità e sull’attenzione ai dettagli, e siamo certi che il suo contributo rafforzerà la nostra offerta di itinerari sempre più ricercati e sostenibili.”","post_title":"Chiara Rizzi new entry nel team di product management di Kel 12","post_date":"2024-12-16T10:59:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734346762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso da pochi giorni l’educational a Marsa Alam e Luxor organizzato da Sand Tour, al quale hanno avuto modo di partecipare una serie di agenti partner selezionati. Il viaggio ha previsto un itinerario di sette notti, durante i quali il gruppo ha avuto modo di visitare gli hotel a 4 e 5 stelle della programmazione e di testare in prima persona i servizi e le offerte alberghiere proposte dal tour operator.\r

\r

Gli agenti hanno avuto inoltre la possibilità di navigare lungo il Nilo e di immergersi nella ricca storia dell’antico Egitto, visitando la Valle dei re e delle regine e il tempio di Karnak a Luxor, soggiornando su una motonavi a 5 stelle.\r

\r

All’interno della settimana, sono state inoltre presentate la programmazione invernale e l’anticipazione di quella estiva e le tre nuove linee di prodotto: Sand Selection, dedicata all'offerta più selezionata; Sand Travel, i tour a partenze garantite minimo uno nel mondo; Casa Sand, la proposta di resort in esclusiva sul mercato italiano, con direzione, staff, animazione soft, assistente residente e ovviamente cucina italiana.\r

\r

La destinazione Egitto è da sempre uno dei prodotti principali del catalogo Sand Tour. Infatti, nonostante un 2024 sottotono sui paesi del Medio Oriente, l'operatore toscano è molto soddisfatto dei risultati, mentre per il 2025 le vendite sono già in aumento del 25%. Proprio sul mar Rosso, nel 2025 Sand lancerà l’apertura del suo terzo Casa Sand e prevederà una lunga serie di educational per promuoverlo sulla rete agenziale.\r

\r

di Quirino Falessi","post_title":"Sand Tour in Egitto per un fam trip con un gruppo di agenti. Vendite 2025 a +25%","post_date":"2024-12-13T12:03:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734091426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ultimi ritocchi a Ras Al Khaimah per lo spettacolo di droni e fuochi d'artificio che sarà al centro della scena durante i festeggiamenti di Capodanno: obiettivo stabilire nuovi Guinness World Records. \r

\r

Lo show intitolato “Our Story in the Sky” durerà 15 minuti e sarà il più lungo mai prodotto per Capodanno nell'emirato: l'evento si svilupperà in tre atti, ispirati alla bellezza naturale, al patrimonio e alla cultura della regione. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine con uno spettacolo di fuochi d'artificio e droni, che illumineranno il cielo notturno a mezzanotte, regalando un'esperienza indimenticabile.\r

\r

Sulla scia del successo dell’evento da record dello scorso anno,che ha battuto due record mondiali per la “più lunga catena di fuochi d'artificio galleggianti acquatici” e il “più lungo spettacolo di droni in linea retta”, lo spettacolo di quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella per l'innovazione e la creatività.\r

\r

I residenti e i visitatori sono invitati ad assistere ai festeggiamenti del Rak Nye Festival, con ingresso gratuito e aree dedicate sia alle famiglie che a chi partecipa da solo. L'evento offre un'intera serata di intrattenimento che precede lo spettacolo di mezzanotte, con spettacoli di musica dal vivo, attività per bambini e una vivace selezione di food truck. Quest'anno il palco ospiterà l'artista rap arabo Mukhtaar, la Fahmil Khan Band che proporrà ritmi bollywoodiani e un dj internazionale, assicurando una festa musicale per tutti i gusti.\r

\r

Per un comodo accesso, sono disponibili sei aree di parcheggio gratuite dedicate, in grado di ospitare oltre 20.000 veicoli. Gli amanti del campeggio potranno vivere un'esperienza unica presso il Rams Parking, dove sono messi a disposizione gratuitamente barbecue e aree dedicate al campeggio. Inoltre, caravan, camper e tende sono i benvenuti nell'area di parcheggio Dhayah.","post_title":"Ras Al Khaimah punta ad un nuovo Capodanno da Guinness World Records","post_date":"2024-12-13T09:57:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734083862000]}]}}