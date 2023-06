Nasce l’Antica Dimora Doso, un wine resort da sette camere e suite nel cuore delle Langhe Ha aperto i propri battenti nelle Langhe il nuovo wine resort Antica Dimora Dosio, frutto del restauro conservativo dell’abitazione rurale adiacente all’omonima cantina. Un progetto voluto e definito da Gianfranco Lanci, il leader del gruppo di tre cantine tra Langhe e Monferrato recentemente scomparso. La nuova struttura, che conserva e custodisce le peculiarità dell’originaria casa colonica, sorge sul punto più alto della collina Serradenari, tra le denominazioni più pregiate del Barolo, con affaccio sul Monviso. Dislocate sui due piani della dimora, le cinque camere e le due suite offrono un ambiente elegante e spazioso, tutte con vista panoramica sul giardino, sulle Alpi e sulle vigne delle Langhe. Ogni stanza è ispirata a un elemento naturale e personalizzata nell’arredo, con complementi e tessuti in nuance. In tutte le camere è, inoltre, presente un camino. Una sala colazioni adiacente a un caldo salottino accoglie gli ospiti per un inizio di giornata con numerose opzioni dolci e salate preparate con ingredienti del territorio che seguono il ritmo delle stagioni. In più, dopo una giornata alla scoperta del territorio, ci si può rinfrescare con una nuotata rivitalizzante, oppure accomodarsi sui lettini a bordo della piscina riscaldata e lasciar correre lo sguardo sulle dolci colline di Langa e sui rigogliosi vigneti che circondano la dimora. Per poi, al tramonto quando la luce si tinge d’oro, accomodarsi nel gazebo con salottino esterno per godersi un aperitivo con un calice di vino accompagnato da un tagliere di prodotti tipici. Durante il periodo di vendemmia, quando l’autunno colora i filari di mille sfumature di giallo, rosso ed arancio, si può anche approfittare degli spazi aperti passeggiando nel giardino d’inverno riscaldato. “Il wine resort che abbiamo appena inaugurato rappresenta la realizzazione del progetto di ospitalità avviato da Gianfranco Lanci, nato dalla sua passione e dall’affetto verso questo territorio, dove affondano le sue radici – racconta, a nome della famiglia, Giuditta Soldadino che insieme allo stesso Lanci ha concepito e dato avvio al progetto -. La struttura, così come tutto il gruppo, continuerà a operare nel rispetto della tradizione e a investire per uno sviluppo sostenibile del territorio affinché ospiti e clienti possano toccare con mano un pezzo di Piemonte”. Antica Dimora Dosi offre pure un’ampia scelta di attività esperienziali da svolgersi sia in Langa sia nel Monferrato come, per citarne alcune, il noleggio di biciclette elettriche per esplorare il territorio di La Morra, trekking nei vigneti con la possibilità di un picnic tra i filari, oppure la visita delle Cattedrali Sotterranee, Patrimonio Unesco, della cantina Coppo di Canelli che fa parte del gruppo. Condividi

