Nasce Dama Living: nuovo player nel mercato degli affitti brevi in Italia Da una costola di Dama Re, società che offre servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare fondata nel 2012 da Sara Damasceni e attiva a Milano e a Malaga, nasce il nuovo player italiano degli affitti brevi Dama Living. La compagnia offrirà servizi integrati: personale assunto per le pulizie, un team interno di manutenzione disponibile 24 ore su 24, check-in e check-out di persona con assistenza dedicata per tutta la durata del soggiorno, dotazioni di qualità (biancheria, set saponi, shampoo e balsamo…) e lavanderia interna a garanzia degli standard igienici. Dama Living si prenderà inoltre cura di ogni fase del processo: dalla promozione a tutta la gestione operativa, amministrativa e burocratica. “Dopo le ultime novità normative per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, come l’obbligo di registrarsi presso una banca dati nazionale e ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin), che garantisce determinati requisiti degli immobili, anche in termini di sicurezza, credo che assisteremo a una riduzione dell’approccio amatoriale a vantaggio di un’attività svolta in modo professionale – spiega la stessa Sara Damasceni -. Il mercato degli affitti brevi è più che mai florido, ma era necessario regolamentarlo meglio a livello nazionale. Come tutte le cose, se ben governate, gli affitti brevi creano opportunità di sviluppo e indotto positivo per il territorio e per i comuni”. La società ha già esordito a Milano con appartamenti nelle centrali via Buonarroti e zona Sempione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da una costola di Dama Re, società che offre servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare fondata nel 2012 da Sara Damasceni e attiva a Milano e a Malaga, nasce il nuovo player italiano degli affitti brevi Dama Living. La compagnia offrirà servizi integrati: personale assunto per le pulizie, un team interno di manutenzione disponibile 24 ore su 24, check-in e check-out di persona con assistenza dedicata per tutta la durata del soggiorno, dotazioni di qualità (biancheria, set saponi, shampoo e balsamo...) e lavanderia interna a garanzia degli standard igienici. Dama Living si prenderà inoltre cura di ogni fase del processo: dalla promozione a tutta la gestione operativa, amministrativa e burocratica. “Dopo le ultime novità normative per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, come l’obbligo di registrarsi presso una banca dati nazionale e ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin), che garantisce determinati requisiti degli immobili, anche in termini di sicurezza, credo che assisteremo a una riduzione dell’approccio amatoriale a vantaggio di un’attività svolta in modo professionale - spiega la stessa Sara Damasceni -. Il mercato degli affitti brevi è più che mai florido, ma era necessario regolamentarlo meglio a livello nazionale. Come tutte le cose, se ben governate, gli affitti brevi creano opportunità di sviluppo e indotto positivo per il territorio e per i comuni". La società ha già esordito a Milano con appartamenti nelle centrali via Buonarroti e zona Sempione. [post_title] => Nasce Dama Living: nuovo player nel mercato degli affitti brevi in Italia [post_date] => 2025-02-26T14:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740579703000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio. “L'ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche", commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. "Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato. [post_title] => Bwh cresce in Sicilia con il Principe d'Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection [post_date] => 2025-02-26T12:38:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740573492000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding [post_title] => Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica [post_date] => 2025-02-26T10:39:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566362000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_386228" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Aiav è entrata a far parte del Comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network. Il Consorzio avrà il compito di valorizzare e promuovere presso imprese e cittadini l’utilizzo dell’identità digitale, strumento che ha già dimostrato di consentire importanti vantaggi in termini di risparmio e semplificazione di ogni procedura. Insieme ad Aiav, fanno parte del Comitato autorevoli professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert – Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory (Spin off dell’Università Cattolica di Milano) Associazione, Fiditalia, Arisk (Spin off del Politecnico di Torino), Share e molti altri. « entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo - ha commentato Fulvio Avataneo, presidente Aiav - uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”. [post_title] => Aiav entra nel Comitato che costituirà il Trust Data Identity Network [post_date] => 2025-02-25T13:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740490221000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I passeggeri che scelgono di viaggiare con Qatar Airways potranno presto chiedere a un agente di viaggio dotato di intelligenza artificiale di prenotare i loro voli: è questa la più recente innovazione della compagnia aerea che rivoluziona il booking attraverso Sama Ai. In pratica Sama, l'assistente di volo virtuale dotata di intelligenza artificiale, è ora disponibile su QVerse, app e sito web del vettore e rende la prenotazione semplice e personalizzata: Sama interagisce infatti in modo naturale con i viaggiatori attraverso la voce e la chat, guidandoli in ogni fase del viaggio. Grazie a una prenotazione intuitiva e potenziata dall'intelligenza artificiale, i viaggiatori possono chiedere a Sama -24 ore su 24 - informazioni sui voli in base alle quali sarà lei stessa a creare un itinerario su misura. Il nuovo strumento è stato lanciato dalla compagnia in occasione del Web Summit Qatar 2025, insieme ad altre innovazioni, Dream Destination - The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder. «La partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar illustra il nostro impegno verso l'innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all'avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri» afferma il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. «Qatar Airways sta sfruttando sempre più le tecnologie innovative per migliorare e semplificare l'esperienza del cliente - continua il cco, Thierry Antinori -. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l'eccellenza dal momento in cui aprono l'applicazione mobile o il sito web di Qatar Airways, e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i passeggeri durante le loro esperienze di prenotazione e di viaggio». [post_title] => Qatar Airways: l'intelligenza artificiale debutta in un nuovo tool di prenotazione [post_date] => 2025-02-25T10:18:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740478734000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways e della divisione low-cost Peach, amplia la flotta con un maxi ordine di 77 aeromobili che include 18 Boeing 787-9 Dreamliner e 12 B737 Max 8 (otto in ordine fermo, quattro in opzione), oltre a 24 Airbus A321neo e tre A321neo Xlr. L'ordine si affianca a quello per 20 Embraer E190-E2 (15 fissi, cinque in opzione) da impiegare sulle rotte domestiche più sottili. Ana è stato il cliente di lancio del Boeing 787 Dreamliner ed è il più grande operatore globale con 86 aerei 787-8, 787-9 e 787-10 in flotta e altri dieci in ordine. Gli aeromobili Max aggiuntivi potrebbero sostituire i 39 737-800 della compagnia aerea sui collegamenti nazionali e regionali più brevi. La compagnia opera attualmente anche 33 aeromobili della famiglia Airbus A320neo - 11 A320neo e 22 A321neo sui voli nazionali e regionali. Ana ha recentemente lanciato nuove rotte per Istanbul e Stoccolma da Tokyo, che si aggiungono ai servizi esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco, Vienna e Milano. L'acquisto è in linea con le ambizioni di Ana di superare le dimensioni della sua flotta pre-pandemia entro il 2030 e di capitalizzare il boom della domanda globale di viaggi aerei. [post_title] => Ana Holdings: maxi ordine per 77 aeromobili fra Boeing, Airbus ed Embraer [post_date] => 2025-02-25T10:12:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740478374000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada tornerà a volare a Tel Aviv, dal prossimo 8 giugno: il vettore si unisce così al crescente numero di compagnie aeree che reintroducono rotte verso Israele dopo la sospensione delle operazioni dallo scorso anno a causa dei problemi di sicurezza. I collegamenti sulla rotta Toronto-Tel Aviv riprenderanno con quattro voli settimanali diretti; a seguire, dal mese di agosto, la compagnia introdurrà anche un volo diretto settimanale con partenza da Montreal. Il ritorno di Air Canada è particolarmente importante per la comunità ebraica canadese, in quanto fornisce un'ulteriore opzione di viaggio verso il Nord America. El Al aveva precedentemente sospeso i suoi voli diretti per il Canada e, fino al ritorno di Air Canada, non ci saranno voli diretti tra i due paesi. Nel frattempo, saranno United Airlines a riprendere i voli diretti da New York a Tel Aviv, il prossimo 15 marzo, mentre Delta Air Lines dovrebbe riattiverà i suoi collegamenti per Israele il 1° aprile. «Air Canada ha un impegno di lunga data sulla rotta Canada-Israele, che abbiamo gestito negli ultimi 30 anni. Non vediamo l'ora di riprendere i voli e persino di ampliarli, se le condizioni lo permetteranno» spiega una nota della compagnia, che ha inoltre dichiarato di voler monitorare costantemente la situazione nella regione ed eventualmente modificare l'operativo, in base ai protocolli di sicurezza. [post_title] => Air Canada ripristinerà i voli diretti per Israele dal prossimo 8 giugno [post_date] => 2025-02-24T12:10:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740399054000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_365773" align="alignleft" width="300"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption] Aggiornamento professionale all’insegna di strumenti operativi all’avanguardia per migliorare le performance delle imprese di viaggi: questa la ‘missione’ dei nuovi programmi di formazione permanente organizzati da Fiavet Toscana-Confcommercio. Nei primi due corsi, che partiranno agli inizi di marzo, sono infatti previste materie come il Tik Tok marketing per il turismo, le strategìe di comunicazione, gli strumenti dell’Intelligenza artificiale applicati al settore dei viaggi e ancora storytelling per immagini, le azioni di marketing sui social media (facebook, instagram, linkedin). A queste materie verranno affiancate quelle previste per la formazione continua, vale a dire lezioni sulla sulla contabilità per agenzie di viaggi, sui GDS e biglietteria, e due focus di stretta attualità quali l’analisi della nuova Legge Regionale sul turismo e il tema degli affitti brevi. “Si tratta di un programma articolato – spiega il presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa – ideato e impostato per migliorare le consulenze degli agenti di viaggio al fine di rendere le loro imprese realmente competitive di fronte alle nuove sfide del mercato. Acquisire nuove competenze significa offrire un servizio migliore e distinguersi dalla concorrenza. Così come conoscere gli strumenti digitali e l’IA permette di ottimizzare i processi interni e migliorare la promozione, oltre a erogare servizi di qualità alla clientela. Con questi percorsi di aggiornamento professionale, la nostra federazione intende assicurare agli associati tutti gli strumenti necessari per presidiare con efficacia il mercato del turismo organizzato che è sempre più competitivo.” Tutti i corsi, realizzati col sostegno dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscana, sono gratuiti per i soci e sono stati volutamente calendarizzati in bassa stagione, per permettere ai professionisti del settore di partecipare senza interferire con i periodi di maggiore lavoro. [post_title] => Tik Tok marketing e IA nei corsi di formazione di Fiavet Toscana [post_date] => 2025-02-24T09:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740390645000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gran polverone sul nuovo testo unico del turismo approvato in Toscana. Il punto fondamentale è chiaro: con il nuovo Codice del turismo, la Regione Toscana ha messo nero su bianco quella una regola d’oro, ovvero “stesso mercato stesse regole”, che si tratti di alberghi, di affitti brevi, di extralberghiero in genere. Tutti con le stesse regola. Ponendo in questo modo un freno ad una concorrenza che facilitava più una parte che l'altra e riaffermando il valore del fare impresa in un settore che finora ha visto fin troppo pressapochismo. A questo proposito Federelaberghi nazionale si è schierata con la regione Toscana contro un eventuale ricorso da parte del governo nazionale. “Se il Consiglio dei ministri dovesse accogliere la proposta di impugnativa, commetterebbe un doppio errore – recita la nota della Federalberghi – Questo perché si scaglierebbe contro le regole di buon senso e le proposte innovative contenute nel codice regionale toscano, che finalmente prevede parità di regole per i soggetti che operano sullo stesso mercato. E anche perché minerebbe le competenze che la Costituzione riconosce alle regioni in materia di turismo”. [post_title] => Difendiamo insieme a Federalberghi il nuovo codice del turismo Toscana [post_date] => 2025-02-20T13:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740059366000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nasce dama living player nel mercato degli affitti brevi italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":958,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da una costola di Dama Re, società che offre servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare fondata nel 2012 da Sara Damasceni e attiva a Milano e a Malaga, nasce il nuovo player italiano degli affitti brevi Dama Living. La compagnia offrirà servizi integrati: personale assunto per le pulizie, un team interno di manutenzione disponibile 24 ore su 24, check-in e check-out di persona con assistenza dedicata per tutta la durata del soggiorno, dotazioni di qualità (biancheria, set saponi, shampoo e balsamo...) e lavanderia interna a garanzia degli standard igienici. Dama Living si prenderà inoltre cura di ogni fase del processo: dalla promozione a tutta la gestione operativa, amministrativa e burocratica.\r

\r

“Dopo le ultime novità normative per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, come l’obbligo di registrarsi presso una banca dati nazionale e ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin), che garantisce determinati requisiti degli immobili, anche in termini di sicurezza, credo che assisteremo a una riduzione dell’approccio amatoriale a vantaggio di un’attività svolta in modo professionale - spiega la stessa Sara Damasceni -. Il mercato degli affitti brevi è più che mai florido, ma era necessario regolamentarlo meglio a livello nazionale. Come tutte le cose, se ben governate, gli affitti brevi creano opportunità di sviluppo e indotto positivo per il territorio e per i comuni\". La società ha già esordito a Milano con appartamenti nelle centrali via Buonarroti e zona Sempione.\r

\r

","post_title":"Nasce Dama Living: nuovo player nel mercato degli affitti brevi in Italia","post_date":"2025-02-26T14:21:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740579703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio.\r

\r

“L'ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche\", commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. \"Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato.","post_title":"Bwh cresce in Sicilia con il Principe d'Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection","post_date":"2025-02-26T12:38:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740573492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. \r

\r

E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica\", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. \r

\r

Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding","post_title":"Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica","post_date":"2025-02-26T10:39:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740566362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_386228\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Aiav è entrata a far parte del Comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network.\r

\r

Il Consorzio avrà il compito di valorizzare e promuovere presso imprese e cittadini l’utilizzo dell’identità digitale, strumento che ha già dimostrato di consentire importanti vantaggi in termini di risparmio e semplificazione di ogni procedura.\r

\r

Insieme ad Aiav, fanno parte del Comitato autorevoli professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert – Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory (Spin off dell’Università Cattolica di Milano) Associazione, Fiditalia, Arisk (Spin off del Politecnico di Torino), Share e molti altri.\r

\r

« entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo - ha commentato Fulvio Avataneo, presidente Aiav - uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”.","post_title":"Aiav entra nel Comitato che costituirà il Trust Data Identity Network","post_date":"2025-02-25T13:30:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740490221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I passeggeri che scelgono di viaggiare con Qatar Airways potranno presto chiedere a un agente di viaggio dotato di intelligenza artificiale di prenotare i loro voli: è questa la più recente innovazione della compagnia aerea che rivoluziona il booking attraverso Sama Ai.\r

\r

In pratica Sama, l'assistente di volo virtuale dotata di intelligenza artificiale, è ora disponibile su QVerse, app e sito web del vettore e rende la prenotazione semplice e personalizzata: Sama interagisce infatti in modo naturale con i viaggiatori attraverso la voce e la chat, guidandoli in ogni fase del viaggio. Grazie a una prenotazione intuitiva e potenziata dall'intelligenza artificiale, i viaggiatori possono chiedere a Sama -24 ore su 24 - informazioni sui voli in base alle quali sarà lei stessa a creare un itinerario su misura.\r

\r

Il nuovo strumento è stato lanciato dalla compagnia in occasione del Web Summit Qatar 2025, insieme ad altre innovazioni, Dream Destination - The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder.\r

\r

«La partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar illustra il nostro impegno verso l'innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all'avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri» afferma il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.\r

\r

«Qatar Airways sta sfruttando sempre più le tecnologie innovative per migliorare e semplificare l'esperienza del cliente - continua il cco, Thierry Antinori -. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l'eccellenza dal momento in cui aprono l'applicazione mobile o il sito web di Qatar Airways, e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i passeggeri durante le loro esperienze di prenotazione e di viaggio».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: l'intelligenza artificiale debutta in un nuovo tool di prenotazione","post_date":"2025-02-25T10:18:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740478734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways e della divisione low-cost Peach, amplia la flotta con un maxi ordine di 77 aeromobili che include 18 Boeing 787-9 Dreamliner e 12 B737 Max 8 (otto in ordine fermo, quattro in opzione), oltre a 24 Airbus A321neo e tre A321neo Xlr.\r

\r

L'ordine si affianca a quello per 20 Embraer E190-E2 (15 fissi, cinque in opzione) da impiegare sulle rotte domestiche più sottili.\r

\r

Ana è stato il cliente di lancio del Boeing 787 Dreamliner ed è il più grande operatore globale con 86 aerei 787-8, 787-9 e 787-10 in flotta e altri dieci in ordine.\r

\r

Gli aeromobili Max aggiuntivi potrebbero sostituire i 39 737-800 della compagnia aerea sui collegamenti nazionali e regionali più brevi.\r

\r

La compagnia opera attualmente anche 33 aeromobili della famiglia Airbus A320neo - 11 A320neo e 22 A321neo sui voli nazionali e regionali.\r

\r

Ana ha recentemente lanciato nuove rotte per Istanbul e Stoccolma da Tokyo, che si aggiungono ai servizi esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco, Vienna e Milano.\r

\r

L'acquisto è in linea con le ambizioni di Ana di superare le dimensioni della sua flotta pre-pandemia entro il 2030 e di capitalizzare il boom della domanda globale di viaggi aerei. ","post_title":"Ana Holdings: maxi ordine per 77 aeromobili fra Boeing, Airbus ed Embraer","post_date":"2025-02-25T10:12:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740478374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada tornerà a volare a Tel Aviv, dal prossimo 8 giugno: il vettore si unisce così al crescente numero di compagnie aeree che reintroducono rotte verso Israele dopo la sospensione delle operazioni dallo scorso anno a causa dei problemi di sicurezza.\r

\r

I collegamenti sulla rotta Toronto-Tel Aviv riprenderanno con quattro voli settimanali diretti; a seguire, dal mese di agosto, la compagnia introdurrà anche un volo diretto settimanale con partenza da Montreal.\r

\r

Il ritorno di Air Canada è particolarmente importante per la comunità ebraica canadese, in quanto fornisce un'ulteriore opzione di viaggio verso il Nord America. El Al aveva precedentemente sospeso i suoi voli diretti per il Canada e, fino al ritorno di Air Canada, non ci saranno voli diretti tra i due paesi.\r

\r

Nel frattempo, saranno United Airlines a riprendere i voli diretti da New York a Tel Aviv, il prossimo 15 marzo, mentre Delta Air Lines dovrebbe riattiverà i suoi collegamenti per Israele il 1° aprile.\r

\r

«Air Canada ha un impegno di lunga data sulla rotta Canada-Israele, che abbiamo gestito negli ultimi 30 anni. Non vediamo l'ora di riprendere i voli e persino di ampliarli, se le condizioni lo permetteranno» spiega una nota della compagnia, che ha inoltre dichiarato di voler monitorare costantemente la situazione nella regione ed eventualmente modificare l'operativo, in base ai protocolli di sicurezza.","post_title":"Air Canada ripristinerà i voli diretti per Israele dal prossimo 8 giugno","post_date":"2025-02-24T12:10:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740399054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_365773\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption]\r

Aggiornamento professionale all’insegna di strumenti operativi all’avanguardia per migliorare le performance delle imprese di viaggi: questa la ‘missione’ dei nuovi programmi di formazione permanente organizzati da Fiavet Toscana-Confcommercio. \r

Nei primi due corsi, che partiranno agli inizi di marzo, sono infatti previste materie come il Tik Tok marketing per il turismo, le strategìe di comunicazione, gli strumenti dell’Intelligenza artificiale applicati al settore dei viaggi e ancora storytelling per immagini, le azioni di marketing sui social media (facebook, instagram, linkedin). A queste materie verranno affiancate quelle previste per la formazione continua, vale a dire lezioni sulla sulla contabilità per agenzie di viaggi, sui GDS e biglietteria, e due focus di stretta attualità quali l’analisi della nuova Legge Regionale sul turismo e il tema degli affitti brevi.\r

“Si tratta di un programma articolato – spiega il presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa – ideato e impostato per migliorare le consulenze degli agenti di viaggio al fine di rendere le loro imprese realmente competitive di fronte alle nuove sfide del mercato. Acquisire nuove competenze significa offrire un servizio migliore e distinguersi dalla concorrenza. Così come conoscere gli strumenti digitali e l’IA permette di ottimizzare i processi interni e migliorare la promozione, oltre a erogare servizi di qualità alla clientela. Con questi percorsi di aggiornamento professionale, la nostra federazione intende assicurare agli associati tutti gli strumenti necessari per presidiare con efficacia il mercato del turismo organizzato che è sempre più competitivo.”\r

Tutti i corsi, realizzati col sostegno dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscana, sono gratuiti per i soci e sono stati volutamente calendarizzati in bassa stagione, per permettere ai professionisti del settore di partecipare senza interferire con i periodi di maggiore lavoro.","post_title":"Tik Tok marketing e IA nei corsi di formazione di Fiavet Toscana","post_date":"2025-02-24T09:50:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740390645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gran polverone sul nuovo testo unico del turismo approvato in Toscana. Il punto fondamentale è chiaro: con il nuovo Codice del turismo, la Regione Toscana ha messo nero su bianco quella una regola d’oro, ovvero “stesso mercato stesse regole”, che si tratti di alberghi, di affitti brevi, di extralberghiero in genere. Tutti con le stesse regola. Ponendo in questo modo un freno ad una concorrenza che facilitava più una parte che l'altra e riaffermando il valore del fare impresa in un settore che finora ha visto fin troppo pressapochismo.\r

\r

A questo proposito Federelaberghi nazionale si è schierata con la regione Toscana contro un eventuale ricorso da parte del governo nazionale. \r

“Se il Consiglio dei ministri dovesse accogliere la proposta di impugnativa, commetterebbe un doppio errore – recita la nota della Federalberghi – Questo perché si scaglierebbe contro le regole di buon senso e le proposte innovative contenute nel codice regionale toscano, che finalmente prevede parità di regole per i soggetti che operano sullo stesso mercato. E anche perché minerebbe le competenze che la Costituzione riconosce alle regioni in materia di turismo”.","post_title":"Difendiamo insieme a Federalberghi il nuovo codice del turismo Toscana","post_date":"2025-02-20T13:49:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1740059366000]}]}}