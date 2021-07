Nabi Resort e Glamping, vacanza digital detox tra natura e relax

Liberarsi dai dispositivi elettronici non sarà un sacrificio tra le acque placide di Laghi Nabi, nella prima Oasi Naturale della Campania, grande area naturalistica nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE). Un luogo “isolato dal mondo”, un esempio di turismo sostenibile, perché completamente parte dell’ambiente naturale, dove vivere benessere e avventure all’aria aperta. La meraviglia comincia al Nabi Resort & Glamping, con l’originale esperienza di dormire nelle eleganti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i comfort, oppure negli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna, per sognare sotto le stelle.

Laghi Nabi, spazia su 50 ettari di un’area naturale tutta da vivere. Gli amanti degli animali partecipano a passeggiate a cavallo oppure si dedicano al birdwatching, osservando le tante specie di uccelli che vivono in quest’oasi protetta, e che si possono scorgere anche passeggiando in bici. A Laghi Nabi c’è infatti la pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, dove pedalare di giorno e di notte. Gli appassionati di sport acquatici trovano, invece, un universo di attività da sperimentare: possono andare a vela o impararne i segreti grazie ai corsi organizzati da insegnanti professionisti, vivere l’emozione del wakeboard (mix tra snowboard e sci d’acqua) trainati sull’acqua da una fune, rilassarsi sul kayak o sul pedalò. E poi prendere il sole sulla spiaggia di ponente e sulla nuova spiaggia levante, dove si potranno praticare anche corsi o escursioni in barca a vela.

Nell’area anfiteatro, inoltre, c’è una novità: una piscina in cui nuotare sotto il cielo d’estate. Ma non è l’unica nuova della stagione estiva 2021. Infatti, Laghi Nabi ha ampliato anche la sua area wellness, la Nabi Water Spa, con una grande Wellness Pool: una piscina a sfioro su lago, riscaldata, con getti d’acqua cervicali e soft walk. Il soggiorno al Nabi Resort & Glamping è a partire da 220 euro a notte, per 2 persone.