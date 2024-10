Moxy sbarca in Spagna con un nuovo hotel a Barcellona Debutto spagnolo per il brand Moxy Hotels del gruppo Marriott, che apre una nuova struttura a Barcellona, nel vivace quartiere di Sants. “Quest’anno celebriamo il decimo anniversario del marchio e siamo entusiasti di annunciare il debutto di Moxy Barcelona – sottolinea Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium & select brands, Europe, Middle East & Africa, di Marriott International – La capitale catalana, con la sua architettura all’avanguardia, la scena culinaria e il ricco patrimonio culturale, è la destinazione perfetta per tutto l’anno per un brand vivace come Moxy”. Ispirato all’anima festaiola della città, l’hotel incorpora elementi ispirati ad artisti di fama internazionale come i pittori surrealisti Salvador Dalí e Joan Miró, nonché l’architetto modernista Antoni Gaudí. Il design fonde i tradizionali mosaici di ceramica catalani trencadís con il design industrial chic del brand. Il bar Moxy è il cuore pulsante dell’hotel. Nelle adiacenze si trovano la Welcome zone e la Moxy lounge, mentre i nomadi digitali possono approfittare dello spazio di coworking Library and Plug-in. Il Moxy Barcelona dispone di 414 camere, tutte dotate di un murale dell’artista locale Sira Lobo, raffigurante un diverso quartiere della città, nonché di un balcone privato. Il rooftop al decimo piano offrirà una piscina, un’area relax con ampie vedute della città e un ristorante e bar, la cui apertura è prevista a inizio 2025. Il Moxy Pick-Ups propone inoltre snack e bevande grab and go 24 ore su 24, sette giorni su sette, al terzo piano. Presenti infine pure un centro fitness e spazi flessibili per eventi. Condividi

