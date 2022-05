Moda e hotel: prosegue l’attrazione fatale. Elle entra nel mondo dell’ospitalità

Nasce un nuovo protagonista dell’ospitalità legato al mondo della moda. Il gruppo che pubblica il magazine fashion Elle ha infatti appena annunciato la creazione di una propria compagnia alberghiera, che si declinerà fin da subito in due brand di boutique hotel: Maison Elle sarà in particolare dedicato a un’offerta “accessibile e conveniente”, caratterizzata da un design all’avanguardia, mentre Elle Hotels si concentrerà maggiormente su un prodotto di alto livello, che mirerà a immergere gli ospiti nella cultura locale delle destinazioni in cui si inserirà, valorizzando al contempo il talento delle professioniste del design e dell’artigianato attive sul territorio.

Per la sua espansione, Elle Hospitality, questo il nome della compagnia alberghiera, ha già attivato una serie di partnership con tre diversi sviluppatori real estate attivi in Messico, Actur, in Europa, Studio V (Valotel group), e in Medio Oriente, Whitney Robinson International. La prima Maison Elle dovrebbe essere inaugurata già il prossimo autunno a Parigi, nei pressi dell’arco di Trionfo. Sarà dotata di 25 camere e gestita dagli stessi di Studio V. Nel futuro si prevedono poi ulteriori aperture sempre a Parigi, nonché nel resto d’Europa e in Cina. Elle Hotel dovrebbe invece debuttare nell’estate del 2023 a Jalisco, in Messico.