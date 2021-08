Marriott International: dieci nuove strutture in Turchia

Marriott International ha annunciato l’intenzione di aumentare il proprio portafoglio in Turchia con l’apertura di 10 strutture entro la fine del 2022. Si prevede che il portafoglio della società in Turchia aumenterà a 43 strutture con oltre 7.000 camere in otto mercati entro la fine del 2022.

Marriott ha anche annunciato due recenti offerte per il marchio Four Points by Sheraton. Il marchio Four Points by Sheraton crescerà nel mercato turco con l’apertura prevista di Four Points by Sheraton Istanbul Kagithane quest’anno e l’apertura di Four Points by Sheraton Elazig nel 2022.

Per soddisfare la domanda di alloggi per soggiorni più lunghi nel paese, è farà il suo debutto con il suo marchio per soggiorni prolungati, Residence Inn by Marriott, con l’apertura anticipata del Residence Inn by Marriott Istanbul Atasehir entro la fine dell’anno.

In crescita anche i marchi premium.