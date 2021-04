Marriott: il futuro dell’offerta alberghiera è sempre più ibrido

Viaggi multigenerazionali, ricerca di privacy ed esclusività e soprattutto tantissima voglia di tornare ad andare in giro per il mondo. Sono i sentiment prevalenti del mercato di oggi secondo il gruppo Marriott. “Le persone non vedono l’ora di ricominciare a muoversi non appena ciò sarà possibile”, ha infatti spiegato il presidente Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) del gruppo, Satya Anand, in occasione di un recente evento stampa online.

Ne è riprova lo stesso andamento delle prenotazioni registrato da Marriott nelle ultime settimane: non appena per esempio lo scorso febbraio è stato aperto un corridoio Covid-tested di prova tra Dubai e l’aeroporto di Londra Heathrow, le vendite per la città emiratina sono schizzate in alto di oltre il 70%. Allo stesso modo, dopo che il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha illustrato il 22 dello stesso mese la road map per la riapertura, le prenotazioni sono balzate del 164% nelle sole 24 ore successive. E ancora, quando il governo tedesco ha tolto il blocco degli spostamenti verso Maiorca, le vendite per il periodo di Pasqua sono aumentate di oltre il 300% rispetto al 2019.

“Ci aspettiamo un vero rinascimento dei viaggi”, ha quindi aggiunto Anand. Ecco quindi che Marriott non ha alcuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore delle proprie politiche di sviluppo, tanto che nel solo 2020 la compagnia avrebbe firmato accordi per ben 13.500 nuove camere. Il tutto con un occhio di riguardo alle esigenze emergenti della domanda. A partire da quella multigenerazionale e dalla volontà di molti viaggiatori del segmento lusso di crearsi una sorta di bolla di sicurezza sanitaria personale: “Le prenotazioni di jet privati sono cresciute moltissimo durante la pandemia – ha osservato infatti la senior vice president and managing director Design Hotels & Emea brand portfolio, Jenni Benzaquen -. E anche noi abbiamo registrato un certo trend verso l’affitto in esclusiva di interi piani e persino di interi hotel da parte di alcune famiglie particolarmente benestanti”. A questo riguardo sono quindi oggi disponibili alla prenotazioni in esclusiva strutture come il Jw Marriott di Venezia e il Ritz-Carlton de la Paix di Ginevra.

In crescita inoltre l’offerta casa vacanze del gruppo. La divisione Home & Villas oggi può così contare su un portfolio di circa 28 mila differenti proposte. Saranno poi venti i nuovi Residence Inn Hotels in apertura in area Emea nei prossimi due anni, con le loro camere tutte dotate di cucinotto per una proposta a metà tra un albergo e un appartamento privato.

Prospettive meno brillanti invece per il segmento business, che sarà però almeno parzialmente sostenuto dalla nuova domanda Workation e da una certa ripresa del segmento bleisure. Importante, secondo il gruppo americano, sarà anche continuare negli sforzi per trasformare le strutture più prestigiose in vere e proprie destinazioni in se stesse. E’ così che le suite Albertina dell’hotel Imperial di Vienna ospiteranno per esempio al proprio interno delle opere d’arte provenienti dal museo omonimo, mentre l’offerta del nuovo Matild Palace di Budapest sarà arricchita dalla presenza di un ristorante a cura dello chef stellato austriaco Wolfgang Puck.

Tra le aperture in arrivo, da segnalare infine quella del Ritz-Carlton Zermatt prevista per il 2026, così come quella del primo Jw Marriott spagnolo, in calendario a Madrid il prossimo anno. Per quanto riguarda il 2021 europeo, il secondo trimestre vedrà quindi le inaugurazioni del Moxy Lisbon City, del Matild Palace Budapest Luxury Collection, del Budapest Hotel Riomar, dell’Ibiza Tribute Portfolio e del The Marmorosh Bucharest Autograph Collection Hotel. Nei tre mesi successivi sono poi in calendario le aperture dei W Rome e W Algarve, nonché del The Westin London City. Infine nel quarto trimestre sarà la volta del Moxy Manchester.