Marriott: apre il Domes of Corfu, Autograph Collection

Situato sulla costa occidentale dell’isola greca, lungo la rinomata spiaggia di Glyfada, apre il Domes of Corfu, Autograph Collection. La struttura dispone di 233 camere e suite, ognuna con il proprio patio privato o veranda. L’offerta f&b è caratterizzata da quattro concept ristorativi e altrettanti bar: l’Agora serve in particolare piatti tradizionali mediterranei; per una cena raffinata, gli ospiti possono optare invece per il Frourio, che propone piatti fusion italo-greci. Il Psarotaverva è dedicato a chi desidera portate a base di pesce fresco. Inoltre, nel cuore del resort, gli ospiti possono trovare il Core Spianada: una rivisitazione moderna dell’antico luogo di ritrovo greco, l’agorà: lo spazio, con pop-up store, street food e opere d’arte, è ideale per socializzare o per organizzare eventi spettacolari.

Gli altri servizi del resort includono il Kiepos Kids Club, un’oasi per i bambini tra i quattro mesi e i 12 anni, tre piscine con aree riservate agli adulti e la Soma Spa. La proprietà offre inoltre agli ospiti numerose attività: dal trekking alle visite ai siti di interesse storico e archeologico, ai tour in barca, senza dimenticare gli eventi musicali a tema in collaborazione con l’università Ionica della Musica. Da segnalare infine anche il concept Haute living selection (Hls): una collezione di sistemazioni ultra-lusso con offerte su misura, servizio concierge e una lounge 24/7 a disposizione.