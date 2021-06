Mama Roma apre i battenti il prossimo giovedì 1° luglio

Sexy, colorato e inclusivo. Si presenta così il nuovo Mama Roma, che aprirà ufficialmente i propri battenti giovedì 1° luglio nel quartiere di Prati, sulla riva occidentale del Tevere a poca distanza dal Vaticano.

La struttura da 217 camere distribuite su sei piani intende presentarsi come un rifugio urbano, dove far incontrare ospiti e abitanti del posto. Il design del primo indirizzo Mama Shelter sul suolo italiano è caratterizzato da citazioni del calcio italiano e dell’arte romana classica nella lobby, ma anche dagli ambienti solari e mediterranei dei ristoranti, fino alla coloratissima area wellness.

Il rooftop Mama Roma è coloratissimo e, con la sua atmosfera che ricorda quella di una vivace piazza romana, è una delle terrazze aperte al pubblico più grandi della capitale. Qui la musica non manca mai, anche con i dj set e le serate di musica dal vivo in programma ogni giovedì, venerdì e sabato. In un angolo del terrazzo, al chiosco delle birre, gli appassionati di lager, birre aromatizzate e ale trovano una vasta selezione di proposte firmate dal birrificio artigianale Birra del Borgo. Per gli ospiti dell’hotel che non vogliono rinunciare alla tintarella, il rooftop offre poi anche uno spazio solarium.

Mama Roma aprirà il 1° luglio con il servizio di pernottamento, colazione e light lunch, e il servizio rooftop a partire dalle ore 17. Gli ulteriori ristoranti, l’area wellness e le altre facilities verranno inaugurate nel corso dell’estate. Chi prenoterà una camera durante la prima settimana di apertura, potrà usufruire dell’opening deal, comprensivo di upgrade a camera di categoria superiore e late check-out, a seconda della disponibilità.