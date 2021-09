In love with B&B Hotels: la nuova proposta autunnale

Con l’autunno arrivano le nuove offerte B&B Hotels, catena internazionale con oltre 580 hotel in Europa e 49 in Italia.

“Fall in love with B&B Hotels” prevede una tariffa super flessibile che permette agli ospiti di prenotare senza carta di credito e dà diritto a un 15% di sconto rispetto alla tariffa standard, oltre alla possibilità di cancellare la prenotazione fino alle 19.00 del giorno di arrivo.

L’offerta autunnale è disponibile sul sito www.hotel-bb.com a partire da oggi ed è valida per prenotazioni e soggiorni entro 7 giorni dalla partenza fino al 31 ottobre.

L’autunno è considerato una stagione piena di romanticismo che ha ispirato pittori, poeti e musicisti. Un momento magico e suggestivo per viaggiare: sono tante le mete tra cui scegliere per ritagliarsi qualche giorno di relax nei mesi di settembre e ottobre.

«Siamo felici di poter offrire ai nostri ospiti una nuova super offerta che dà la possibilità di godere della nostra ospitalità a prezzi davvero competitivi; per un autunno che ritrova una nuova voglia di viaggiare – commenta Valerio Duchini presidente e ad di B&B Hotels Italia. Con la nuova tariffa super flessibile autunnale, vogliamo incoraggiare la ripartenza del turismo sia leisure che business. I nostri ospiti avranno quindi diritto ad uno sconto su tutte le strutture B&B Hotels. Garantiamo inoltre massima sicurezza e una flessibilità impareggiabile».



I viaggiatori potranno godere delle temperature miti per visitare luoghi di arte e cultura di cui sono ricche le città di Firenze, dove il Gruppo è presente con 5 strutture tra cui l’Hotel Firenze Laurus al Duomo, l’Hotel Firenze Pitti Palace al Ponte Vecchio, B&B Hotel Firenze City Center,B&B Hotel Firenze Nuovo Palazzo di Giustizia; Pisa, con il B&B Hotel Pisa; Roma, la città eterna che accoglie ben 5 strutture del Gruppo, tra cui il B&B Hotel Roma San Lorenzo Termini, il B&B Hotel Roma Tuscolana, e il B&B Hotel Roma Trastevere. All’appello non può certo mancare Milano, la città meneghina dove B&B Hotels offre ospitalità con un totale di 10 strutture, tra cui il B&B Hotels Malpensa Lago Maggiore: struttura strategicamente posizionata tra l’Aeroporto e il Lago Maggiore. E per chi desidera passare qualche giorno tra natura e svago, il Gruppo propone soggiorni rigeneranti presso il B&B Hotel Affi Lago di Garda, situato a soli 10km dal lago di Garda e circondato da numerose attrazione turistiche, perfetto anche per viaggi in famiglia.

Tutto è possibile con la nuova tariffa super conveniente, pensata per adattarsi a situazioni e contesti differenti. L’offerta è una grande occasione anche per chi lavora da remoto o viaggia per motivi di lavoro che potrà usufruire dei servizi business smart ed efficienti di tutte le strutture B&B Hotels, come la Smart Tv 43’’ da poter usare come monitor per video call e meeting di lavoro e la connessione gratuita Wi-Fi super veloce fino a 200Mb/s in tutte le aree dell’hotel.