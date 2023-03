L’olandese Sircle Collection sbarca a Milano con 72 serviced apartments nella Torre Velasca Arriva a Milano la Sircle Collection, operatore di ospitalità creativa, come si auto-definisce, fondato ad Amsterdam dall’hotelier Liran Wizman. Gestirà 72 serviced apartments nella Torre Velasca. Comprenderanno spazi abitativi, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 130 metri quadrati, situati tra il diciannovesimo e il ventiquattresimo piano . Il venticinquesimo e il ventiseiesimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese. L’operatore olandese ha infatti siglato un accordo con Hines che, tramite il fondo Hevf Milan 1 attualmente gestito da Prelios, è proprietario dello storico edificio meneghino, acquisito nel 2020 da Unipol, per un investimento complessivo che all’epoca il Corriere della Sera aveva stimato in 220 milioni di euro, compresi i lavori di ristrutturazione. Gli appartamenti, la cui superficie complessiva è di circa 10 mila metri quadrati, verranno affittati con formule a breve e medio termine. Gli spazi sono già stati prenotati al 50%, e saranno disponibili a partire dal 2025. Sempre nella Torre Velasca, al diciassettesimo piano, Sircle svilupperà anche il proprio members club The Cover: uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking. A ciò si aggiungerà poi una spa di mille metri quadrati e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra. Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nei serviced apartments di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna. Il progetto andrà a integrare la presenza milanese della compagnia nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il gruppo ha acquistato un immobile in corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a 5 stelle a insegna Edition. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista sempre per il 2025. “A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il ristorante SushiSamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva”, sottolinea Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. “Siamo particolarmente orgogliosi dello status di monumento della torre, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile – aggiunge Wizman -. Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: un epicentro di cultura, moda, cibo e storia“. Il progetto di rigenerazione della Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con Ars Aedificandi, lo studio Ceas, Esa Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers.

