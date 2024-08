Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe in costa Smeralda

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio. "Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale". Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. [post_title] => Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express [post_date] => 2024-08-30T12:28:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020898000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe, in costa Smeralda. La struttura della Luxury Collection di casa Marriott è stata infatti scelta dalla fashion house italiana per personalizzare l'area piscina dell'hotel. Dai morbidi teli da mare in cotone ai vasi dipinti a mano e alla vivace tappezzeria, il design di ogni elemento riflette così la fantasia del carretto siciliano: una stampa intrisa del ricco patrimonio culturale italiano e rinomata per i suoi audaci e colorati contrasti. [gallery ids="473544,473545,473543"] [post_title] => Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe in costa Smeralda [post_date] => 2024-08-30T12:18:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020318000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari. Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città. Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre. I Rolli Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO [post_title] => Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico [post_date] => 2024-08-30T11:53:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725018823000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della Giornata mondiale della solidarietà, che si celebra il 31 agosto, il gruppo Icon Collection, guidato dai cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, rinnova il proprio impegno verso la comunità e i suoi dipendenti, attraverso azioni concrete che uniscono solidarietà, sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Un esempio tangibile è il progetto We Plant, già lanciato al Park Hotel Marinetta, una delle strutture di punta del gruppo, e che quest'anno sarà attuato anche al The Sense Experience Resort di Follonica. Con questa iniziativa, la Icon Collection ha voluto celebrare i propri dipendenti, veri ospiti interni, piantando alberi in loro onore. Ogni albero vuole in particolare rappresentare un simbolo di riconoscimento per coloro che hanno contribuito da tre anni e oltre al successo del gruppo, rafforzando il legame tra l'azienda, i suoi collaboratori e il territorio. Ma la solidarietà all'interno del gruppo Icon Collection non si ferma qui. L'azienda ha infatti implementato una serie di politiche volte al benessere dei dipendenti, inclusi programmi di formazione continua, iniziative di sensibilizzazione e un ambiente di lavoro che promuove l'inclusione e la crescita personale. "Siamo profondamente convinti che un territorio prospero e una comunità unita possano creare un ambiente di benessere per tutti - sottolinea Federico Ficcanterri -. Il nostro impegno non si limita alle sole parole, ma si traduce in azioni concrete che fanno la differenza per i nostri dipendenti e per l'ambiente che ci circonda". Anche il direttore generale della Icon Collection, Ciro Verrocchi, esprime la propria soddisfazione per l'iniziativa: "Il progetto We Plant rappresenta un modo tangibile di dimostrare quanto teniamo ai nostri dipendenti. Vogliamo che ogni membro del nostro team sappia di essere apprezzato e che il loro impegno è fondamentale per il successo del gruppo. Celebrare la Giornata mondiale della solidarietà significa anche riconoscere il valore del lavoro di squadra e l'importanza di investire in relazioni autentiche e durature". [post_title] => Icon Collection celebra la Giornata della solidarietà investendo in politiche attive per il personale [post_date] => 2024-08-29T10:47:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724928477000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sul Salerno Costa d'Amalfi anche per Jet2.com: la compagnia inglese è l'ultima in ordine di tempo a programmare lo sbarco sullo scalo campano, a cominciare dal 26 maggio 2025 e per tutta la stagione estiva, fino al 29 settembre. Jet2.com, come svelato online da FlySalerno, collegherà l'aeroporto con le città di Birmingham e Manchester, con un volo alla settimana il lunedì. I voli sono già in vendita sul sito della compagnia aerea. Lo scalo salernitano si conferma quindi un polo d'attrazione per molti vettori e i risultati finora conseguiti ne sono un'ulteriore dimostrazione: la solo Ryanair ha ribadito che dall'inizio delle operazioni ha registrato il sold out delle tratte estive per Torino, Bergamo e Londra Stansted e, in vista della stagione invernale, si prepara a lanciare un operativo rinnovato che potrebbe riservare ulteriori novità. [post_title] => Jet2.com: rotta su Salerno Costa d'Amalfi da maggio 2025 [post_date] => 2024-08-29T10:35:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724927720000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporto di Napoli una volta di più al centro dei desiderata delle compagnie aeree nordamericane: questa volta, in particolare, di Air Canada, che si appresta a debuttare sullo scalo campano con un nuovo volo diretto da Montreal. Il varo dell'inedita rotta è previsto per il 16 maggio 2025, mentre il giorno successivo decollerà il volo inaugurale da Capodichino verso il Canada. La compagnia opererà quattro collegamenti alla settimana, con un Boeing 787-8, con partenze da Montreal il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, e voli di ritorno da Napoli il mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Lo schedule dei voli prevede l’arrivo a Napoli alle 9:30, con ripartenza alle 11:15, per poi atterrare a Montreal alle 14:35; la partenza dall’aeroporto Trudeau di Montreal sarà alle 19:00. I voli sono già prenotabili. Air Canada ha anche annunciato la ripresa dei collegamenti verso Praga e l’avvio di un nuovo volo per Porto, sempre nel 2025. [post_title] => Air Canada sbarca a Napoli con volo diretto da Montreal, da maggio 2025 [post_date] => 2024-08-28T10:46:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724842013000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2024 per il turismo in Italia si prospetta come un periodo di grande successo, con previsioni che indicano un aumento significativo delle prenotazioni e delle presenze. Questo trend positivo è confermato sia dagli operatori, che da diversi studi di settore, che evidenziano una crescita sia nel turismo domestico che in quello internazionale. Secondo le analisi di Demoskopika, l'Italia potrebbe registrare un record di 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze, con un incremento del 2,1% e dell'1,1% rispetto al 2023. Le regioni costiere come Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana continuano a essere tra le mete preferite, insieme alle città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Inoltre, il Veneto mantiene il primato come Regione con il maggior numero di presenze turistiche, grazie all'unicità di Venezia e all'andamento positivo di molte località costiere. Il 2024 vede emergere nuove tendenze nel settore turistico. L'aumento dei prezzi delle vacanze sta mettendo a rischio la possibilità delle famiglie italiane di concedersi una vacanza estiva, con una spesa media a persona cresciuta di circa il 10 per cento rispetto al 2023. Tuttavia, la domanda internazionale continua a crescere, compensando in parte queste difficoltà. Top dieci L'Italia è infatti entrata nella top 10 delle destinazioni più ambite per l'estate 2024, secondo il Travel and tourism development index del Forum economico mondiale. Questo status sta attirando un numero crescente di turisti americani, cinesi e asiatici, particolarmente interessati alle destinazioni di lusso come Capri, Costiera Amalfitana e Costa Smeralda, insomma i "grandi classici". In questo quadro, l'overtourism rappresenta un problema crescente, specialmente nei centri storici delle città di Roma, Firenze e Venezia. Secondo uno studio di Open economics presentato dal ministero del turismo alla fine dell'anno scorso, l'economia italiana nel suo complesso riceve consistenti benefici dalla spesa dei turisti stranieri e italiani che nel 2022 è stata di 100 miliardi di euro e che ha generato un impatto a livello di Pil pari a 255 miliardi di euro, con oltre 3 milioni di occupati stabili. In sintesi, l'estate 2024 si preannuncia come un periodo di grande prosperità per il turismo italiano. Nonostante alcune sfide legate ai costi, l'aumento delle prenotazioni e l'interesse internazionale promettono una stagione estiva ricca di opportunità per il settore. [post_title] => Estate al massimo per l'Italia. Gli arrivi previsti saranno 65,8 milioni [post_date] => 2024-08-28T09:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724839095000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un itinerario pensato per chi ama sperimentare, muoversi, cambiare sempre panorama e vivere emozioni intense. E' l'inedita combinazione dell'itinerario Kibo, che unisce il Western Canada, con le sue foreste, i suoi paesaggi montani e lacustri, e l'arcipelago delle Fiji, in particolare l’isola di Matamanoa. Il viaggio inizia con un fly & drive in autonomia di sette notti da Calgary, nello stato interno dell’Alberta, a Vancouver, romantica città affacciata sul Pacifico e considerata tra le più belle e vivibili del pianeta. Il tragitto proposto prevede soste con pernottamento in città in grado di far apprezzare lo spirito canadese più autentico, come Banff, porta del parco nazionale omonimo, e Jasper, situata nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi e nota per i suoi ghiacciai. Come penultima tappa si può soggiornare nella più vivace Sun Peaks, rinomata stazione turistica montana. Si cambia poi decisamente scenario, per godere di altre cinque notti sull’isola di Matamanoa. Qui si alloggia in un resort di lusso, dallo stile in armonia con il paesaggio, e ci si rilassa con la mezza pensione dopo una settimana on the road. Il filo rosso che lega le due esperienze è senza dubbio la connessione con la natura, e la possibilità di contemplarne i contrasti, dal ghiacciaio ai mari del Sud, in meno di quindici giorni. Con volo dall’Italia il prezzo proposto è a partire da 4.950 euro a persona. [post_title] => Kibo presenta l'inedita combinazione Western Canada - Fiji [post_date] => 2024-08-28T09:54:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724838884000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 7 e 8 settembre in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno partirà la dodicesima edizione de ‘La Marzocchina’, la ciclostorica del Valdarno superiore. Una scampagnata tra amici, con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del Valdarno. Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui circa 22 chilometri di strade bianche chiuse al traffico nell'area mineraria Enel di Santa Barbara. L'iscrizione è gratuita. La Marocchina è organizzata dal Valdarno bike road Ets, dalla Pro loco di San Giovanni Valdarno e dalla Confcommercio ed è patrocinata dai comuni di San Giovanni Valdarno, di Cavriglia, Figline Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Braccialini, Loro Ciuffenna. La Regione sostiene la manifestazione con un contributo. «Un appuntamento che coinvolge il Valdarno superiore – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – un territorio ricco di borghi e tesori culturali e naturalistici di assoluto rilievo. Un’occasione per tanti appassionati di unire la fatica di pedalare una bici d’epoca alla scoperta di luoghi unici. ‘La Marzocchina’, offre l’opportunità di trascorrere una giornata in compagnia, circondati da panorami mozzafiato, e di condividere veri e propri tesori enogastronomici». «San Giovanni attende con trepidazione la dodicesima edizione de La Marzocchina che, ogni anno, cresce in qualità, offerta e popolarità ospitando partecipanti che provengono da tutta Italia e dall’estero. – aggiunge Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno – Per noi è un vanto sottolineare che questa ciclostorica è nata qua, a San Giovanni Valdarno ed ha nel nostro centro storico la partenza e l’arrivo che costituiscono il cuore di questa manifestazione sportiva e ludica. Una gara amatoriale, sentita e piacevole, dove viene promosso e conosciuto il territorio del Valdarno e viene incoraggiato uno stile di vita sano, più lento e più green». Novità per questa dodicesima edizione sarà la possibilità di percorrere la “Setteponti”, meravigliosa strada che attraversa l’interno Valdarno passando attraverso i borghi caratteristici di Malva e Montemarciano, terreno ideale per tutti i ciclisti del territorio. Per l’intero weekend la città di San Giovanni Valdarno si animerà di eventi collaterali sempre inerenti al mondo delle due ruote; a partire da sabato 7 settembre sarà possibile fare shopping nel mercatino vintage e visitare gli stand con i cimeli storici. Sia per i partecipanti che per le famiglie al seguito sono organizzati tour guidati per la visita dei musei cittadini, angoli di Toscana ricca di innumerevoli tesori a partire dalla storia di San Giovanni al Museo delle Terre Nuove che custodisce anche i tondi di Giovanni da San Giovanni, in prestito da Le Gallerie degli Uffizi, passando per la mostra “L’ambigua avventura” di Laetitia Ky a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea fino all’Annunciazione del Beato Angelico conservata nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. La Marzocchina si dividerà la domenica mattina in tre eventi: la classica ciclostorica, La Marzocchina a piedi, una camminata che dal centro di San Giovanni porterà i partecipanti all’interno dell’area mineraria e la Marzocchina Classic Cars con auto d’epoca. [post_title] => La Marzocchina, 7 e 8 settembre la ciclostorica alla scoperta del Valdarno superiore [post_date] => 2024-08-28T09:39:24+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724837964000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lo stile dolce gabbana sbarca al cala volpe costa smeralda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1305,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.\r

\r

Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio.\r

\r

\"Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale\".\r

\r

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.\r

\r

Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. \r

\r

","post_title":"Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express","post_date":"2024-08-30T12:28:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725020898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe, in costa Smeralda. La struttura della Luxury Collection di casa Marriott è stata infatti scelta dalla fashion house italiana per personalizzare l'area piscina dell'hotel.\r

\r

Dai morbidi teli da mare in cotone ai vasi dipinti a mano e alla vivace tappezzeria, il design di ogni elemento riflette così la fantasia del carretto siciliano: una stampa intrisa del ricco patrimonio culturale italiano e rinomata per i suoi audaci e colorati contrasti.\r

\r

[gallery ids=\"473544,473545,473543\"]\r

\r

","post_title":"Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe in costa Smeralda","post_date":"2024-08-30T12:18:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725020318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.\r

\r

Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari.\r

\r

Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città.\r

\r

Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”.\r

\r

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre.\r

\r

I Rolli\r

\r

Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza.\r

\r

Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello.\r

\r

Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO","post_title":"Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico","post_date":"2024-08-30T11:53:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725018823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della Giornata mondiale della solidarietà, che si celebra il 31 agosto, il gruppo Icon Collection, guidato dai cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, rinnova il proprio impegno verso la comunità e i suoi dipendenti, attraverso azioni concrete che uniscono solidarietà, sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Un esempio tangibile è il progetto We Plant, già lanciato al Park Hotel Marinetta, una delle strutture di punta del gruppo, e che quest'anno sarà attuato anche al The Sense Experience Resort di Follonica. Con questa iniziativa, la Icon Collection ha voluto celebrare i propri dipendenti, veri ospiti interni, piantando alberi in loro onore. Ogni albero vuole in particolare rappresentare un simbolo di riconoscimento per coloro che hanno contribuito da tre anni e oltre al successo del gruppo, rafforzando il legame tra l'azienda, i suoi collaboratori e il territorio.\r

\r

Ma la solidarietà all'interno del gruppo Icon Collection non si ferma qui. L'azienda ha infatti implementato una serie di politiche volte al benessere dei dipendenti, inclusi programmi di formazione continua, iniziative di sensibilizzazione e un ambiente di lavoro che promuove l'inclusione e la crescita personale. \"Siamo profondamente convinti che un territorio prospero e una comunità unita possano creare un ambiente di benessere per tutti - sottolinea Federico Ficcanterri -. Il nostro impegno non si limita alle sole parole, ma si traduce in azioni concrete che fanno la differenza per i nostri dipendenti e per l'ambiente che ci circonda\".\r

\r

Anche il direttore generale della Icon Collection, Ciro Verrocchi, esprime la propria soddisfazione per l'iniziativa: \"Il progetto We Plant rappresenta un modo tangibile di dimostrare quanto teniamo ai nostri dipendenti. Vogliamo che ogni membro del nostro team sappia di essere apprezzato e che il loro impegno è fondamentale per il successo del gruppo. Celebrare la Giornata mondiale della solidarietà significa anche riconoscere il valore del lavoro di squadra e l'importanza di investire in relazioni autentiche e durature\".","post_title":"Icon Collection celebra la Giornata della solidarietà investendo in politiche attive per il personale","post_date":"2024-08-29T10:47:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1724928477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sul Salerno Costa d'Amalfi anche per Jet2.com: la compagnia inglese è l'ultima in ordine di tempo a programmare lo sbarco sullo scalo campano, a cominciare dal 26 maggio 2025 e per tutta la stagione estiva, fino al 29 settembre.\r

\r

Jet2.com, come svelato online da FlySalerno, collegherà l'aeroporto con le città di Birmingham e Manchester, con un volo alla settimana il lunedì. I voli sono già in vendita sul sito della compagnia aerea.\r

\r

Lo scalo salernitano si conferma quindi un polo d'attrazione per molti vettori e i risultati finora conseguiti ne sono un'ulteriore dimostrazione: la solo Ryanair ha ribadito che dall'inizio delle operazioni ha registrato il sold out delle tratte estive per Torino, Bergamo e Londra Stansted e, in vista della stagione invernale, si prepara a lanciare un operativo rinnovato che potrebbe riservare ulteriori novità.\r

\r

\r

","post_title":"Jet2.com: rotta su Salerno Costa d'Amalfi da maggio 2025","post_date":"2024-08-29T10:35:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724927720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporto di Napoli una volta di più al centro dei desiderata delle compagnie aeree nordamericane: questa volta, in particolare, di Air Canada, che si appresta a debuttare sullo scalo campano con un nuovo volo diretto da Montreal.\r

\r

Il varo dell'inedita rotta è previsto per il 16 maggio 2025, mentre il giorno successivo decollerà il volo inaugurale da Capodichino verso il Canada. La compagnia opererà quattro collegamenti alla settimana, con un Boeing 787-8, con partenze da Montreal il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, e voli di ritorno da Napoli il mercoledì, giovedì, sabato e domenica.\r

\r

Lo schedule dei voli prevede l’arrivo a Napoli alle 9:30, con ripartenza alle 11:15, per poi atterrare a Montreal alle 14:35; la partenza dall’aeroporto Trudeau di Montreal sarà alle 19:00. I voli sono già prenotabili.\r

\r

Air Canada ha anche annunciato la ripresa dei collegamenti verso Praga e l’avvio di un nuovo volo per Porto, sempre nel 2025.","post_title":"Air Canada sbarca a Napoli con volo diretto da Montreal, da maggio 2025","post_date":"2024-08-28T10:46:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1724842013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2024 per il turismo in Italia si prospetta come un periodo di grande successo, con previsioni che indicano un aumento significativo delle prenotazioni e delle presenze.\r

\r

Questo trend positivo è confermato sia dagli operatori, che da diversi studi di settore, che evidenziano una crescita sia nel turismo domestico che in quello internazionale. Secondo le analisi di Demoskopika, l'Italia potrebbe registrare un record di 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze, con un incremento del 2,1% e dell'1,1% rispetto al 2023.\r

\r

Le regioni costiere come Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana continuano a essere tra le mete preferite, insieme alle città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Inoltre, il Veneto mantiene il primato come Regione con il maggior numero di presenze turistiche, grazie all'unicità di Venezia e all'andamento positivo di molte località costiere. Il 2024 vede emergere nuove tendenze nel settore turistico.\r

\r

L'aumento dei prezzi delle vacanze sta mettendo a rischio la possibilità delle famiglie italiane di concedersi una vacanza estiva, con una spesa media a persona cresciuta di circa il 10 per cento rispetto al 2023. Tuttavia, la domanda internazionale continua a crescere, compensando in parte queste difficoltà.\r

Top dieci\r

L'Italia è infatti entrata nella top 10 delle destinazioni più ambite per l'estate 2024, secondo il Travel and tourism development index del Forum economico mondiale. Questo status sta attirando un numero crescente di turisti americani, cinesi e asiatici, particolarmente interessati alle destinazioni di lusso come Capri, Costiera Amalfitana e Costa Smeralda, insomma i \"grandi classici\". In questo quadro, l'overtourism rappresenta un problema crescente, specialmente nei centri storici delle città di Roma, Firenze e Venezia.\r

\r

Secondo uno studio di Open economics presentato dal ministero del turismo alla fine dell'anno scorso, l'economia italiana nel suo complesso riceve consistenti benefici dalla spesa dei turisti stranieri e italiani che nel 2022 è stata di 100 miliardi di euro e che ha generato un impatto a livello di Pil pari a 255 miliardi di euro, con oltre 3 milioni di occupati stabili. In sintesi, l'estate 2024 si preannuncia come un periodo di grande prosperità per il turismo italiano. Nonostante alcune sfide legate ai costi, l'aumento delle prenotazioni e l'interesse internazionale promettono una stagione estiva ricca di opportunità per il settore.","post_title":"Estate al massimo per l'Italia. Gli arrivi previsti saranno 65,8 milioni","post_date":"2024-08-28T09:58:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724839095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario pensato per chi ama sperimentare, muoversi, cambiare sempre panorama e vivere emozioni intense. E' l'inedita combinazione dell'itinerario Kibo, che unisce il Western Canada, con le sue foreste, i suoi paesaggi montani e lacustri, e l'arcipelago delle Fiji, in particolare l’isola di Matamanoa.\r

\r

Il viaggio inizia con un fly & drive in autonomia di sette notti da Calgary, nello stato interno dell’Alberta, a Vancouver, romantica città affacciata sul Pacifico e considerata tra le più belle e vivibili del pianeta. Il tragitto proposto prevede soste con pernottamento in città in grado di far apprezzare lo spirito canadese più autentico, come Banff, porta del parco nazionale omonimo, e Jasper, situata nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi e nota per i suoi ghiacciai. Come penultima tappa si può soggiornare nella più vivace Sun Peaks, rinomata stazione turistica montana.\r

\r

Si cambia poi decisamente scenario, per godere di altre cinque notti sull’isola di Matamanoa. Qui si alloggia in un resort di lusso, dallo stile in armonia con il paesaggio, e ci si rilassa con la mezza pensione dopo una settimana on the road. Il filo rosso che lega le due esperienze è senza dubbio la connessione con la natura, e la possibilità di contemplarne i contrasti, dal ghiacciaio ai mari del Sud, in meno di quindici giorni. Con volo dall’Italia il prezzo proposto è a partire da 4.950 euro a persona.","post_title":"Kibo presenta l'inedita combinazione Western Canada - Fiji","post_date":"2024-08-28T09:54:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1724838884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"7 e 8 settembre in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno partirà la dodicesima edizione de ‘La Marzocchina’, la ciclostorica del Valdarno superiore. Una scampagnata tra amici, con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del Valdarno.\r

\r

Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui circa 22 chilometri di strade bianche chiuse al traffico nell'area mineraria Enel di Santa Barbara. L'iscrizione è gratuita.\r

\r

La Marocchina è organizzata dal Valdarno bike road Ets, dalla Pro loco di San Giovanni Valdarno e dalla Confcommercio ed è patrocinata dai comuni di San Giovanni Valdarno, di Cavriglia, Figline Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Braccialini, Loro Ciuffenna. La Regione sostiene la manifestazione con un contributo.\r

\r

«Un appuntamento che coinvolge il Valdarno superiore – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – un territorio ricco di borghi e tesori culturali e naturalistici di assoluto rilievo. Un’occasione per tanti appassionati di unire la fatica di pedalare una bici d’epoca alla scoperta di luoghi unici. ‘La Marzocchina’, offre l’opportunità di trascorrere una giornata in compagnia, circondati da panorami mozzafiato, e di condividere veri e propri tesori enogastronomici».\r

\r

«San Giovanni attende con trepidazione la dodicesima edizione de La Marzocchina che, ogni anno, cresce in qualità, offerta e popolarità ospitando partecipanti che provengono da tutta Italia e dall’estero. – aggiunge Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno – Per noi è un vanto sottolineare che questa ciclostorica è nata qua, a San Giovanni Valdarno ed ha nel nostro centro storico la partenza e l’arrivo che costituiscono il cuore di questa manifestazione sportiva e ludica. Una gara amatoriale, sentita e piacevole, dove viene promosso e conosciuto il territorio del Valdarno e viene incoraggiato uno stile di vita sano, più lento e più green».\r

\r

Novità per questa dodicesima edizione sarà la possibilità di percorrere la “Setteponti”, meravigliosa strada che attraversa l’interno Valdarno passando attraverso i borghi caratteristici di Malva e Montemarciano, terreno ideale per tutti i ciclisti del territorio.\r

\r

Per l’intero weekend la città di San Giovanni Valdarno si animerà di eventi collaterali sempre inerenti al mondo delle due ruote; a partire da sabato 7 settembre sarà possibile fare shopping nel mercatino vintage e visitare gli stand con i cimeli storici. Sia per i partecipanti che per le famiglie al seguito sono organizzati tour guidati per la visita dei musei cittadini, angoli di Toscana ricca di innumerevoli tesori a partire dalla storia di San Giovanni al Museo delle Terre Nuove che custodisce anche i tondi di Giovanni da San Giovanni, in prestito da Le Gallerie degli Uffizi, passando per la mostra “L’ambigua avventura” di Laetitia Ky a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea fino all’Annunciazione del Beato Angelico conservata nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie.\r

\r

La Marzocchina si dividerà la domenica mattina in tre eventi: la classica ciclostorica, La Marzocchina a piedi, una camminata che dal centro di San Giovanni porterà i partecipanti all’interno dell’area mineraria e la Marzocchina Classic Cars con auto d’epoca.","post_title":"La Marzocchina, 7 e 8 settembre la ciclostorica alla scoperta del Valdarno superiore","post_date":"2024-08-28T09:39:24+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1724837964000]}]}}