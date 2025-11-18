L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive. L’ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026. L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda. La struttura La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo – ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno». «L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day. Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati. Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata. Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco». La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali» [gallery ids="501863,501864,501865,501866,501867,501868"] Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati. La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica. Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni. [gallery columns="4" ids="501869,501870,501871,501872"] [post_title] => Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day [post_date] => 2025-11-18T15:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763478008000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Emilia ripropone la rassegna che permette di scoprire in modo insolito gli spazi scenici storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Dal 5 all'8 dicembre, dodici sedi aprono le quinte per raccontarsi. «Mi piace immaginare - spiega Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia - che aprire un teatro non è solo un gesto turistico, ma politico. Nel senso più nobile del termine: è prendersi cura della polis, della comunità, di quella parte di noi che ha bisogno di bellezza per non dimenticare chi siamo». Il Teatro Regio di Parma, costruito per volere della duchessa Maria Luigia nel 1829, è un piccolo capolavoro neoclassico dove ogni doratura ha la grazia di un inchino. Le visite guidate, a pagamento, che durano circa 30 minuti. Il Teatro Farnese a Parma è un miracolo in legno. Costruito nel 1618 all’interno della Pilotta, il Teatro Farnese avrebbe dovuto crollare mille volte, invece è rimasto lì, testardo come un’idea che non vuole arrendersi. Tutto in legno, perfino la maestosità. Il Teatro Verdi a Busseto è stato inaugurato nel 1868 e voluto dai bussetani in onore del maestro, che però non ci mise mai piede. All’interno della Rocca Pallavicino, la sala a ferro di cavallo, i medaglioni dipinti con le muse del teatro e il busto di Verdi all’ingresso sono un pellegrinaggio laico per molti visitatori da tutto il mondo, che siano o meno, appassionati di lirica. Il Teatro Pallavicino a Zibello è piccolo, elegante e con quella grazia un po’ timida dei teatri di provincia. Il Pallavicino è stato inaugurato nel 1804 nel palazzo dei marchesi da cui prende il nome. Nel Teatrino del Castello di Vigoleno le visite non sono solo “guidate”, ma animate. Il che significa che, tra le mura medievali e i mattoni antichi, si rischia di incontrare qualche fantasma gentile che vuole raccontarti la sua storia. A Piacenza, la mappa del bello si chiude con due nomi blasonati: il Teatro Municipale, nato nel 1804 su disegno di Lotario Tomba e la Sala dei Teatini, chiesa sconsacrata diventata spazio teatrale. Nel primo si respira ancora l’aria dei melodrammi ottocenteschi, nel secondo quella delle sperimentazioni moderne. Durante le visite guidate al teatro municipale Romolo Valli a Reggio Emilia, si entra nel cuore segreto del palcoscenico reggiano: si scoprono la maestosità della sala a ferro di cavallo, i quattro ordini di palchi dorati, il sipario storico e i camerini dove vibra ancora l’eco degli artisti. Dedicato al musicista locale Bonifazio Asioli, il teatro Bonifazio Asioli a Correggio sembra quasi un “salotto” dell’Ottocento. Una sala raccolta, i palchi ben conservati e l’atmosfera da casa di famiglia dove l’arte è un’abitudine. La visita del teatro Giovanni Rinaldi a Reggiolo, intitolato a Giovanni Rinaldi, illustre musicista del XIX secolo, rappresenta un’anteprima in vista dell’apertura ufficiale che avverrà nel 2026. Il teatro è annoverato tra i primi 60 teatri storici d’Italia. Nel silenzio raccolto di Guastalla, il teatro Ruggero Ruggeri sembra un piccolo scrigno di meraviglia. Nato nel 1671 per volere dei duchi Gonzaga, custodisce ancora la grazia barocca dei suoi palchi a ferro di cavallo e l’intimità delle sue decorazioni seicentesche. Intitolato al grande attore Ruggeri, oggi ospita spettacoli di prosa, musica e danza. Il teatro Herberia a Rubiera non si visita in silenzio: lo si ascolta. Perché le sue visite sono accompagnate dalla musica, come se il teatro stesso avesse bisogno di ricordarti che è vivo. Il Teatro Herberia aprì il sipario nel 1926, mostrandosi in una struttura tardo Liberty ideata dall’ing. Antonio Panizzi e dall’arch. Italo Costa. ­ [post_title] => Visit Emilia, alla scoperta di 12 teatri dal 5 all'8 dicembre [post_date] => 2025-11-18T12:28:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763468913000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive. L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026. L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda. La struttura La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno». «L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe. [post_title] => L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels [post_date] => 2025-11-18T11:04:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463864000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501814" align="alignleft" width="300"] Cracovia[/caption] Natale di charme con un occhio al budget: Civitatis presenta una serie di esperienze che possono portare valore aggiunto e spingere le vendite in agenzia di viaggio. Al centro 16 destinazioni perfette per il Natale, dalle città d’arte italiane ai mercatini europei, fino a località esotiche con clima mite e prezzi accessibili. Le destinazioni top Fra le altre, in primo piano Napoli, dove trovare i mercatini e i celebri presepi di Via San Gregorio Armeno. Il centro storico è un museo a cielo aperto con chiese e vicoli da esplorare. La gastronomia di strada è economica e alloggi competitivi e trasporti economici permettono di visitare Pompei o la Reggia di Caserta. Anche Palermo è perfetta per chi sceglie una vacanza natalizia a prezzi competitivi, con mercati storici come Ballarò, Vucciria e Capo che offrono street food a pochi euro. [caption id="attachment_501815" align="alignright" width="300"] Sharm el Sheikh[/caption] Allargando il raggio d'azione all'Europa, Cracovia è tra le mete più economiche per un Natale da favola. Il mercatino di piazza del Mercato è tra i più grandi d’Europa, con prodotti artigianali e street food a prezzi contenuti. Fra le altre destinazioni segnalate da Civitatis anche Praga, Sofia, Lisbona, Atene, Istanbul. Infine, sul medio raggio troviamo Marrakech ed Egitto e Mar Rosso. [post_title] => Civitatis: Natale di charme con un occhio al budget [post_date] => 2025-11-18T10:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763463073000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Trump Organization ha unito le forze con Dar Global, società immobiliare di lusso con sede a Dubai, per sviluppare il Trump International Hotel Maldives. La struttura sarà la prima del marchio alle Maldive. Le due società la pubblicizzano anche come il primo progetto di sviluppo alberghiero "tokenizzato" al mondo. Nel settore immobiliare, la tokenizzazione si riferisce generalmente alla conversione della proprietà immobiliare in token digitali su una blockchain. Sebbene la tokenizzazione immobiliare riguardi tradizionalmente asset già completati, il Trump International Hotel Maldives sarà tokenizzato durante la sua fase di sviluppo, offrendo "agli investitori l'opportunità di partecipare a un progetto immobiliare di alta qualità e ad alta crescita fin dall'inizio", riferisce Dar Global in un intervento riportato da Travel Weekly. La struttura, la cui apertura è prevista per la fine del 2028, sarà situata a circa 25 minuti di motoscafo da Malé. Il resort di lusso offrirà circa 80 ville sulla spiaggia e sull'acqua. Il progetto Il piano è il frutto di una partnership continuativa tra la Trump Organization e Dar Global. Le due aziende hanno già in cantiere una serie di progetti, tra cui la Trupm Tower Jeddah e il Trump Plaza Jeddah, complessi residenziali a uso misto in Arabia Saudita, il resort di lusso Trump International Oman, l'hotel e residence Trump International Hotel & Tower Dubai e il Trump International Golf Club Doha in Qatar. L'espansione del portfolio Trump Hotels da parte della Trump Organization arriva dopo un periodo di contrazione del marchio. Trump Hotels conta attualmente otto hotel e resort a Miami, New York, Chicago, Las Vegas, Virginia, Irlanda e Scozia. Oltre ai progetti alberghieri in Oman, Dubai e Maldive, la Trump Organization ha annunciato progetti per hotel a Bali e in Vietnam. [post_title] => Trump Hotels apre la prima struttura di lusso alle Maldive [post_date] => 2025-11-18T09:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763459053000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna un'icona della Costa Azzurra. L'hotel Le Beauvallon, costruito nel 1914, riaprirà i battenti il 24 aprile 2026. Si tratta di un prezioso omaggio alla Belle Époque, che ha ospitato personalità come Winston Churchill e Audrey Hepburn. «L'apertura di Le Beauvallon ad aprile 2026 segna un momento importante per il gruppo, una rara opportunità di stabilire la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive d'Europa. Arricchisce il nostro portfolio e rafforza il nostro impegno a offrire un servizio vicino ai nostri ospiti, con esperienze autentiche e una connessione profonda con il luogo» afferma il ceo, Olivier Jolivet. L'hotel La posizione di Como Le Beauvallon è unica, con alcune delle migliori viste della costa e l’accesso diretto al golfo di Saint-Tropez e tutta la Costa Azzurra. L'edificio principale occupa una posizione collinare in un parco privato di dieci acri, con palme, pini e prati ondulati. Il parco scende fino alla piscina sul lato della baia, verso il ristorante e il beach club. I tender degli yacht possono così essere ormeggiati di fronte alla proprietà e accedere al nuovo ristorante del beach club, Beauvallon Sur Mer. Gli ospiti dell'hotel che desiderano esplorare altre zone della Riviera francese possono prendere un motoscafo dal molo privato e godere di un viaggio gratuito di otto minuti verso il villaggio di pescatori di Saint-Tropez. Un secondo motoscafo è invece disponibile per portare gli ospiti alle spiagge di Ramatuelle e Pampelonne. La riapertura di Como Le Beauvallon segna un nuovo capitolo nella lunga storia dell'hotel, protagonista del glamour della riviera. A questo si aggiunge la proposta del ristorante signature Beauvallon Sur Mer con la sua vista sulla baia di Saint-Tropez. L'edificio storico ospita anche una palestra e le sale trattamenti Shambhala, che offrono terapie olistiche ispirate alla tradizione affermatasi per la sua eccellenza nel campo del benessere e dei trattamenti e perfezionata presso la Spa Shambhala Estate di Bali. La sensazione di soggiornare in una casa privata anziché in un hotel è presente in tutte le 42 camere e suite, ognuna delle quali è progettata in modo unico, molte delle quali presentano opere della collezione di arte contemporanea dell'hotel, accumulata nel corso dei decenni: più di 300 pezzi, tra cui sculture, installazioni e rare opere d'arte. Tutte le suite, tra cui la Como Suite, offrono una vista panoramica sulla baia, mentre le camere hill view si affacciano sulla campagna provenzale. Ogni ospite ha accesso a una dispensa lungo il corridoio che può essere rifornita di snack e bevande in qualsiasi momento della giornata o della notte. [post_title] => Costa Azzurra: nel 2026 riapre il Como Le Beauvallon [post_date] => 2025-11-17T14:21:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763389296000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_423385" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del lago di Como[/caption] Cresce l'appeal turistico di Como che rafforza ulteriormente la propria capacità di attrazione nei confronti dei visitatori stranieri, pur rimanendo ancorata ad una forte stagionalità. Secondo i dati che emergono dalla prima edizione dell’Osservatorio Turistico Como e Provincia, promosso da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Como-Lecco, Confcommercio Como, Global Blue, nell’anno compreso tra ottobre 2024 e settembre 2025, il territorio ha registrato 1,8 milioni di arrivi e 5,3 milioni di presenze, oltre la metà concentrati tra giugno e settembre (rispettivamente 56% e 65%). La permanenza media è di 2,9 notti, che sale a 3,4 durante l’estate. La componente straniera rappresenta l’83% del totale, equamente divisa tra Ue e non-Ue, a conferma della dimensione internazionale della destinazione. Oltre all’Italia (17% degli arrivi), le principali nazionalità di provenienza sono Germania (14%), Stati Uniti (12%), Francia (9%) e Svizzera (6%). Tra le principali motivazioni di viaggio verso la città di Como spicca l’offerta diversificata, capace di coniugare ambiente, patrimonio storico-artistico, enogastronomia, turismo sportivo e shopping. Senza dimenticare il turismo d’affari. Il Duomo di Como e Villa del Balbianello a Lenno sono le attrazioni più ricercate in rete. Intanto, nei primi sei mesi del 2025, infatti, le localizzazioni che operano nel settore turismo sono arrivate a quota 5.342, con un incremento del 3% rispetto al 2024. Un aumento trainato dal sotto-settore degli alloggi (+10%), che rappresenta il 22% delle attività turistiche complessive, in un contesto in cui bar e ristoranti costituiscono circa tre quarti dell’offerta del settore. Significativo il posizionamento qualitativo degli alberghi. Per quanto gli hotel 4/5 stelle rappresentino solo il 22% del totale, tuttavia offrono 6.790 posti letto, pari al 49% dei posti letto totali messi a disposizione dagli alberghi dell’intera provincia: una conferma della vocazione luxury del territorio e della sua capacità di attrarre un turismo alto spendente. [post_title] => Como: i visitatori stranieri rappresentano l'83% del totale. I dati dell'Osservatorio Turistico [post_date] => 2025-11-17T12:39:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763383147000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501704" align="alignleft" width="300"] Elisa Sebastianelli[/caption] Viaggialdo arricchisce il proprio catalogo Caraibi siglando un nuovo contratto con Viva Resorts by Wyndham, aggiungendo due strutture di forte attrattiva per il mercato italiano, il Viva Miches by Wyndham in Repubblica Dominicana e il Viva Fortuna Beach by Wyndham di Freeport, alle Bahamas. Il viva Miches è un resort da 535 camere, ideale per una clientela che cerca ampi spazi, servizi completi e il comfort di un villaggio internazionale. Il Viva Fortuna Beach by Wyndham propone 274 camere, ognuna con balcone o terrazza per garantire un soggiorno vista mare. Inoltre, il tour operator rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale grazie alla partnership con Eurostars Hotel, includendo nel portfolio Eurostars Winter Haven a Miami; Eurostars Casablanca; Reserve Hotel Exe El Pueblito a Holbox Island, in Messico; Eurostars Grand Cayacoa a Samaná. Si tratta di destinazioni ad altissima richiesta, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela che desidera il city-break o la vacanza balneare, il prodotto lifestyle o quello esotico. Infine, per supportare la crescita dell’area Africa, Viaggialdo annuncia l’ingresso a partire dal 1° dicembre di un nuovo product manager specializzato su Kenya, Zanzibar e Sudafrica. Il nome verrà svelato nelle prossime settimane, ma si tratta di una figura con una lunga esperienza sul continente e una forte competenza sul prodotto ‘wildlife + mare’. Il successo dei Travel Open Day Viaggialdo archivia con soddisfazione anche la partecipazione ai recenti Travel Open Day, eventi durante i quali il team ha incontrato numerose agenzie di viaggio. Gli appuntamenti si sono rivelati altamente produttivi, con forte interesse verso le nuove destinazioni e i progetti in sviluppo. «Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie un prodotto sempre più completo e competitivo, selezionando partner affidabili e destinazioni che rispondano alle richieste reali del mercato. Le nuove collaborazioni e l’ingresso di una figura dedicata all’Africa rappresentano un passo importante nella crescita di Viaggialdo. Gli ottimi riscontri dei Travel Open Day ci confermano che siamo sulla strada giusta e che le agenzie riconoscono il valore del lavoro che stiamo portando avanti» dichiara Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo. [post_title] => Viaggialdo: due nuove partnership e un product manager per l'Africa [post_date] => 2025-11-17T11:56:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763380570000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La pipeline di sviluppo alberghiero in Europa ha chiuso il terzo trimestre del 2025 in modo stabile, con il segmento di fascia alta che ha raggiunto il numero di progetti più alto mai registrato. Secondo l'ultimo "Europe hotel construction pipeline trend report" di Lodging Econometrics riportato da TravelDailyNews, la pipeline totale della regione ha raggiunto 1.666 progetti e 245.705 camere, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. I progetti attualmente in costruzione rappresentano quasi la metà dell'attività complessiva, con 749 progetti e 113.306 camere in corso. Entro i prossimi 12 mesi è previsto l'avvio dei lavori per altri 359 progetti, per un totale di 54.283 camere, pari al 22% della pipeline. La pianificazione iniziale continua a crescere, con un aumento del 10% nel numero di progetti e dell'8% nelle camere rispetto all'anno precedente, raggiungendo 558 progetti e 78.116 camere. Anche gli annunci di nuovi progetti sono aumentati, raggiungendo 96 progetti e 11.108 camere, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Lo strapotere del lusso Per scala di catena, i progetti di fascia alta sono in testa alla pipeline con 357 progetti e 55.136 camere, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il segmento di fascia medio-alta segue con 300 progetti e 43.721 camere. La categoria di fascia alta ha raggiunto un traguardo importante, raggiungendo il record di 287 progetti e 45.885 camere, con un aumento del 7% dei progetti e del 4% delle camere rispetto al terzo trimestre del 2024. Insieme, i segmenti di fascia alta e di fascia medio-alta rappresentano il 39% di tutti i progetti in Europa. Cresce l'avvio dei lavori Anche l'avvio dei lavori è aumentato nel trimestre, raggiungendo 92 progetti e 11.203 camere, con un aumento dell'11% su base annua. Le ristrutturazioni e le conversioni del brand rimangono una parte sostanziale della pipeline, con 667 progetti e 87.640 camere, con un aumento del 5% nei progetti e del 7% nelle camere su base annua. Tra i principali mercati di sviluppo, il Regno Unito continua a mantenere il primo posto con 277 progetti e 39.402 camere. Segue la Germania con 152 progetti e 26.456 camere. La Turchia ha raggiunto il record di 140 progetti e 19.866 camere, mentre la Francia ha registrato un aumento del 9% nel numero di progetti, raggiungendo 114 progetti e 11.097 camere. Il Portogallo completa la top five con 108 progetti e 13.326 camere. Nella classifica delle città, Londra rimane il principale mercato di sviluppo con 76 progetti e 14.169 camere. Istanbul segue con 49 progetti e 7.403 camere, mentre Lisbona conta 38 progetti e 4.223 camere. Anche le aperture alberghiere hanno registrato un andamento costante nel terzo trimestre. L'Europa ha aggiunto 195 nuovi hotel, per un totale di 23.459 camere, nei primi nove mesi dell'anno. Lodging Econometrics prevede che entro la fine dell'anno apriranno altri 105 hotel con 14.041 camere, portando il totale per il 2025 a 300 hotel e 37.500 camere. Si prevede un'ulteriore crescita, con l'apertura di 338 hotel (47.694 camere) nel 2026 e di 350 hotel (47.987 camere) nel 2027. [post_title] => Hotellerie di lusso in Europa: è record con oltre 350 progetti in pipeline [post_date] => 2025-11-17T11:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763379507000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lhotel terme san michele spa di ischia entra in bwh hotels" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2624,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day.\r

\r

Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati.\r

\r

Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana\r

\r

Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco».\r

\r

La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali»\r

\r

[gallery ids=\"501863,501864,501865,501866,501867,501868\"]\r

\r

Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati.\r

\r

La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica.\r

\r

Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"501869,501870,501871,501872\"]\r

\r

","post_title":"Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day","post_date":"2025-11-18T15:00:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763478008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Emilia ripropone la rassegna che permette di scoprire in modo insolito gli spazi scenici storici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Dal 5 all'8 dicembre, dodici sedi aprono le quinte per raccontarsi.\r

\r

«Mi piace immaginare - spiega Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia - che aprire un teatro non è solo un gesto turistico, ma politico. Nel senso più nobile del termine: è prendersi cura della polis, della comunità, di quella parte di noi che ha bisogno di bellezza per non dimenticare chi siamo».\r

\r

Il Teatro Regio di Parma, costruito per volere della duchessa Maria Luigia nel 1829, è un piccolo capolavoro neoclassico dove ogni doratura ha la grazia di un inchino. Le visite guidate, a pagamento, che durano circa 30 minuti.\r

\r

Il Teatro Farnese a Parma è un miracolo in legno. Costruito nel 1618 all’interno della Pilotta, il Teatro Farnese avrebbe dovuto crollare mille volte, invece è rimasto lì, testardo come un’idea che non vuole arrendersi. Tutto in legno, perfino la maestosità.\r

\r

Il Teatro Verdi a Busseto è stato inaugurato nel 1868 e voluto dai bussetani in onore del maestro, che però non ci mise mai piede. All’interno della Rocca Pallavicino, la sala a ferro di cavallo, i medaglioni dipinti con le muse del teatro e il busto di Verdi all’ingresso sono un pellegrinaggio laico per molti visitatori da tutto il mondo, che siano o meno, appassionati di lirica.\r

\r

Il Teatro Pallavicino a Zibello è piccolo, elegante e con quella grazia un po’ timida dei teatri di provincia. Il Pallavicino è stato inaugurato nel 1804 nel palazzo dei marchesi da cui prende il nome.\r

\r

Nel Teatrino del Castello di Vigoleno le visite non sono solo “guidate”, ma animate. Il che significa che, tra le mura medievali e i mattoni antichi, si rischia di incontrare qualche fantasma gentile che vuole raccontarti la sua storia.\r

\r

A Piacenza, la mappa del bello si chiude con due nomi blasonati: il Teatro Municipale, nato nel 1804 su disegno di Lotario Tomba e la Sala dei Teatini, chiesa sconsacrata diventata spazio teatrale. Nel primo si respira ancora l’aria dei melodrammi ottocenteschi, nel secondo quella delle sperimentazioni moderne.\r

\r

Durante le visite guidate al teatro municipale Romolo Valli a Reggio Emilia, si entra nel cuore segreto del palcoscenico reggiano: si scoprono la maestosità della sala a ferro di cavallo, i quattro ordini di palchi dorati, il sipario storico e i camerini dove vibra ancora l’eco degli artisti.\r

\r

Dedicato al musicista locale Bonifazio Asioli, il teatro Bonifazio Asioli a Correggio sembra quasi un “salotto” dell’Ottocento. Una sala raccolta, i palchi ben conservati e l’atmosfera da casa di famiglia dove l’arte è un’abitudine.\r

\r

La visita del teatro Giovanni Rinaldi a Reggiolo, intitolato a Giovanni Rinaldi, illustre musicista del XIX secolo, rappresenta un’anteprima in vista dell’apertura ufficiale che avverrà nel 2026. Il teatro è annoverato tra i primi 60 teatri storici d’Italia.\r

\r

Nel silenzio raccolto di Guastalla, il teatro Ruggero Ruggeri sembra un piccolo scrigno di meraviglia. Nato nel 1671 per volere dei duchi Gonzaga, custodisce ancora la grazia barocca dei suoi palchi a ferro di cavallo e l’intimità delle sue decorazioni seicentesche. Intitolato al grande attore Ruggeri, oggi ospita spettacoli di prosa, musica e danza.\r

\r

Il teatro Herberia a Rubiera non si visita in silenzio: lo si ascolta. Perché le sue visite sono accompagnate dalla musica, come se il teatro stesso avesse bisogno di ricordarti che è vivo. Il Teatro Herberia aprì il sipario nel 1926, mostrandosi in una struttura tardo Liberty ideata dall’ing. Antonio Panizzi e dall’arch. Italo Costa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Visit Emilia, alla scoperta di 12 teatri dal 5 all'8 dicembre","post_date":"2025-11-18T12:28:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763468913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Distinctive.\r

L'ingresso segna il primo approdo del gruppo sull’isola e, al tempo stesso, l’inclusione della prima struttura termale nel portfolio italiano. La struttura sarà prenotabile sui canali di Bwh a partire dal 2 dicembre, per soggiorni dal 28 marzo 2026.\r

L’hotel Terme San Michele & Spa è un quattro stelle adults only, che offre ai propri ospiti un’experience di benessere e bellezza, in linea con l’anima della Collection Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda.\r

\r

La struttura\r

\r

La struttura sorge nel borgo di Sant’Angelo a Ischia, noto per la sua atmosfera intima e senza tempo. Fedegroup ha preso in gestione l’hotel affidandone la conduzione ad Antonio Barbieri: «Siamo orgogliosi di accompagnare l’hotel Terme San Michele & Spa in questo nuovo capitolo - ha detto Barbieri -, che segna l’ingresso nel network Bwh Hotels con uno dei brand più prestigiosi della catena. È una scelta strategica che valorizza l’unicità della struttura e ne amplifica la visibilità internazionale, preservandone al contempo l’identità autentica. Sant’Angelo è una gemma dell’isola di Ischia e questo hotel ne incarna perfettamente lo spirito: eleganza mediterranea, accoglienza sincera e un’idea di benessere che va oltre il soggiorno».\r

«L’ingresso dell’hotel Terme San Michele & Spa nel brand WorldHotels rappresenta per noi un traguardo significativo: è la prima struttura del nostro network sull’isola di Ischia, una destinazione iconica che da tempo desideravamo valorizzare. Con questa apertura, abbracciamo per la prima volta l’ospitalità termale, ampliando la nostra offerta verso un segmento in forte crescita e in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere e all’autenticità. Sant’Angelo è un luogo unico e questa struttura ne interpreta lo spirito con eleganza, calore e identità» ha aggiunto Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe.\r

","post_title":"L'hotel Terme San Michele & Spa di Ischia entra in Bwh Hotels","post_date":"2025-11-18T11:04:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763463864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501814\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cracovia[/caption]\r

\r

Natale di charme con un occhio al budget: Civitatis presenta una serie di esperienze che possono portare valore aggiunto e spingere le vendite in agenzia di viaggio.\r

\r

Al centro 16 destinazioni perfette per il Natale, dalle città d’arte italiane ai mercatini europei, fino a località esotiche con clima mite e prezzi accessibili.\r

Le destinazioni top\r

Fra le altre, in primo piano Napoli, dove trovare i mercatini e i celebri presepi di Via San Gregorio Armeno. Il centro storico è un museo a cielo aperto con chiese e vicoli da esplorare. La gastronomia di strada è economica e alloggi competitivi e trasporti economici permettono di visitare Pompei o la Reggia di Caserta.\r

\r

Anche Palermo è perfetta per chi sceglie una vacanza natalizia a prezzi competitivi, con mercati storici come Ballarò, Vucciria e Capo che offrono street food a pochi euro.\r

\r

[caption id=\"attachment_501815\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sharm el Sheikh[/caption]\r

\r

Allargando il raggio d'azione all'Europa, Cracovia è tra le mete più economiche per un Natale da favola. Il mercatino di piazza del Mercato è tra i più grandi d’Europa, con prodotti artigianali e street food a prezzi contenuti. Fra le altre destinazioni segnalate da Civitatis anche Praga, Sofia, Lisbona, Atene, Istanbul.\r

\r

Infine, sul medio raggio troviamo Marrakech ed Egitto e Mar Rosso.\r

\r

","post_title":"Civitatis: Natale di charme con un occhio al budget","post_date":"2025-11-18T10:51:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763463073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Trump Organization ha unito le forze con Dar Global, società immobiliare di lusso con sede a Dubai, per sviluppare il Trump International Hotel Maldives.\r

La struttura sarà la prima del marchio alle Maldive. Le due società la pubblicizzano anche come il primo progetto di sviluppo alberghiero \"tokenizzato\" al mondo. \r

\r

Nel settore immobiliare, la tokenizzazione si riferisce generalmente alla conversione della proprietà immobiliare in token digitali su una blockchain. Sebbene la tokenizzazione immobiliare riguardi tradizionalmente asset già completati, il Trump International Hotel Maldives sarà tokenizzato durante la sua fase di sviluppo, offrendo \"agli investitori l'opportunità di partecipare a un progetto immobiliare di alta qualità e ad alta crescita fin dall'inizio\", riferisce Dar Global in un intervento riportato da Travel Weekly.\r

\r

La struttura, la cui apertura è prevista per la fine del 2028, sarà situata a circa 25 minuti di motoscafo da Malé. Il resort di lusso offrirà circa 80 ville sulla spiaggia e sull'acqua.\r

Il progetto\r

\r

\r

Il piano è il frutto di una partnership continuativa tra la Trump Organization e Dar Global. Le due aziende hanno già in cantiere una serie di progetti, tra cui la Trupm Tower Jeddah e il Trump Plaza Jeddah, complessi residenziali a uso misto in Arabia Saudita, il resort di lusso Trump International Oman, l'hotel e residence Trump International Hotel & Tower Dubai e il Trump International Golf Club Doha in Qatar. \r

\r

L'espansione del portfolio Trump Hotels da parte della Trump Organization arriva dopo un periodo di contrazione del marchio. Trump Hotels conta attualmente otto hotel e resort a Miami, New York, Chicago, Las Vegas, Virginia, Irlanda e Scozia.\r

\r

Oltre ai progetti alberghieri in Oman, Dubai e Maldive, la Trump Organization ha annunciato progetti per hotel a Bali e in Vietnam.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trump Hotels apre la prima struttura di lusso alle Maldive","post_date":"2025-11-18T09:44:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763459053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna un'icona della Costa Azzurra. L'hotel Le Beauvallon, costruito nel 1914, riaprirà i battenti il 24 aprile 2026. Si tratta di un prezioso omaggio alla Belle Époque, che ha ospitato personalità come Winston Churchill e Audrey Hepburn.\r

\r

«L'apertura di Le Beauvallon ad aprile 2026 segna un momento importante per il gruppo, una rara opportunità di stabilire la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive d'Europa. Arricchisce il nostro portfolio e rafforza il nostro impegno a offrire un servizio vicino ai nostri ospiti, con esperienze autentiche e una connessione profonda con il luogo» afferma il ceo, Olivier Jolivet.\r

L'hotel\r

La posizione di Como Le Beauvallon è unica, con alcune delle migliori viste della costa e l’accesso diretto al golfo di Saint-Tropez e tutta la Costa Azzurra. L'edificio principale occupa una posizione collinare in un parco privato di dieci acri, con palme, pini e prati ondulati. Il parco scende fino alla piscina sul lato della baia, verso il ristorante e il beach club. I tender degli yacht possono così essere ormeggiati di fronte alla proprietà e accedere al nuovo ristorante del beach club, Beauvallon Sur Mer.\r

\r

Gli ospiti dell'hotel che desiderano esplorare altre zone della Riviera francese possono prendere un motoscafo dal molo privato e godere di un viaggio gratuito di otto minuti verso il villaggio di pescatori di Saint-Tropez. Un secondo motoscafo è invece disponibile per portare gli ospiti alle spiagge di Ramatuelle e Pampelonne.\r

\r

La riapertura di Como Le Beauvallon segna un nuovo capitolo nella lunga storia dell'hotel, protagonista del glamour della riviera. A questo si aggiunge la proposta del ristorante signature Beauvallon Sur Mer con la sua vista sulla baia di Saint-Tropez. L'edificio storico ospita anche una palestra e le sale trattamenti Shambhala, che offrono terapie olistiche ispirate alla tradizione affermatasi per la sua eccellenza nel campo del benessere e dei trattamenti e perfezionata presso la Spa Shambhala Estate di Bali.\r

\r

La sensazione di soggiornare in una casa privata anziché in un hotel è presente in tutte le 42 camere e suite, ognuna delle quali è progettata in modo unico, molte delle quali presentano opere della collezione di arte contemporanea dell'hotel, accumulata nel corso dei decenni: più di 300 pezzi, tra cui sculture, installazioni e rare opere d'arte. Tutte le suite, tra cui la Como Suite, offrono una vista panoramica sulla baia, mentre le camere hill view si affacciano sulla campagna provenzale. Ogni ospite ha accesso a una dispensa lungo il corridoio che può essere rifornita di snack e bevande in qualsiasi momento della giornata o della notte.\r

\r

","post_title":"Costa Azzurra: nel 2026 riapre il Como Le Beauvallon","post_date":"2025-11-17T14:21:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763389296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423385\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del lago di Como[/caption]\r

Cresce l'appeal turistico di Como che rafforza ulteriormente la propria capacità di attrazione nei confronti dei visitatori stranieri, pur rimanendo ancorata ad una forte stagionalità.\r

Secondo i dati che emergono dalla prima edizione dell’Osservatorio Turistico Como e Provincia, promosso da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Como-Lecco, Confcommercio Como, Global Blue, nell’anno compreso tra ottobre 2024 e settembre 2025, il territorio ha registrato 1,8 milioni di arrivi e 5,3 milioni di presenze, oltre la metà concentrati tra giugno e settembre (rispettivamente 56% e 65%). La permanenza media è di 2,9 notti, che sale a 3,4 durante l’estate.\r

La componente straniera rappresenta l’83% del totale, equamente divisa tra Ue e non-Ue, a conferma della dimensione internazionale della destinazione. Oltre all’Italia (17% degli arrivi), le principali nazionalità di provenienza sono Germania (14%), Stati Uniti (12%), Francia (9%) e Svizzera (6%).\r

Tra le principali motivazioni di viaggio verso la città di Como spicca l’offerta diversificata, capace di coniugare ambiente, patrimonio storico-artistico, enogastronomia, turismo sportivo e shopping. Senza dimenticare il turismo d’affari. Il Duomo di Como e Villa del Balbianello a Lenno sono le attrazioni più ricercate in rete.\r

Intanto, nei primi sei mesi del 2025, infatti, le localizzazioni che operano nel settore turismo sono arrivate a quota 5.342, con un incremento del 3% rispetto al 2024. Un aumento trainato dal sotto-settore degli alloggi (+10%), che rappresenta il 22% delle attività turistiche complessive, in un contesto in cui bar e ristoranti costituiscono circa tre quarti dell’offerta del settore.\r

Significativo il posizionamento qualitativo degli alberghi. Per quanto gli hotel 4/5 stelle rappresentino solo il 22% del totale, tuttavia offrono 6.790 posti letto, pari al 49% dei posti letto totali messi a disposizione dagli alberghi dell’intera provincia: una conferma della vocazione luxury del territorio e della sua capacità di attrarre un turismo alto spendente.","post_title":"Como: i visitatori stranieri rappresentano l'83% del totale. I dati dell'Osservatorio Turistico","post_date":"2025-11-17T12:39:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763383147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501704\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisa Sebastianelli[/caption]\r

Viaggialdo arricchisce il proprio catalogo Caraibi siglando un nuovo contratto con Viva Resorts by Wyndham, aggiungendo due strutture di forte attrattiva per il mercato italiano, il Viva Miches by Wyndham in Repubblica Dominicana e il Viva Fortuna Beach by Wyndham di Freeport, alle Bahamas.\r

Il viva Miches è un resort da 535 camere, ideale per una clientela che cerca ampi spazi, servizi completi e il comfort di un villaggio internazionale.\r

Il Viva Fortuna Beach by Wyndham propone 274 camere, ognuna con balcone o terrazza per garantire un soggiorno vista mare.\r

Inoltre, il tour operator rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale grazie alla partnership con Eurostars Hotel, includendo nel portfolio Eurostars Winter Haven a Miami; Eurostars Casablanca; Reserve Hotel Exe El Pueblito a Holbox Island, in Messico; Eurostars Grand Cayacoa a Samaná. Si tratta di destinazioni ad altissima richiesta, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela che desidera il city-break o la vacanza balneare, il prodotto lifestyle o quello esotico.\r

Infine, per supportare la crescita dell’area Africa, Viaggialdo annuncia l’ingresso a partire dal 1° dicembre di un nuovo product manager specializzato su Kenya, Zanzibar e Sudafrica. Il nome verrà svelato nelle prossime settimane, ma si tratta di una figura con una lunga esperienza sul continente e una forte competenza sul prodotto ‘wildlife + mare’.\r

\r

Il successo dei Travel Open Day\r

Viaggialdo archivia con soddisfazione anche la partecipazione ai recenti Travel Open Day, eventi durante i quali il team ha incontrato numerose agenzie di viaggio. Gli appuntamenti si sono rivelati altamente produttivi, con forte interesse verso le nuove destinazioni e i progetti in sviluppo.\r

«Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie un prodotto sempre più completo e competitivo, selezionando partner affidabili e destinazioni che rispondano alle richieste reali del mercato. Le nuove collaborazioni e l’ingresso di una figura dedicata all’Africa rappresentano un passo importante nella crescita di Viaggialdo. Gli ottimi riscontri dei Travel Open Day ci confermano che siamo sulla strada giusta e che le agenzie riconoscono il valore del lavoro che stiamo portando avanti» dichiara Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo.","post_title":"Viaggialdo: due nuove partnership e un product manager per l'Africa","post_date":"2025-11-17T11:56:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763380570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La pipeline di sviluppo alberghiero in Europa ha chiuso il terzo trimestre del 2025 in modo stabile, con il segmento di fascia alta che ha raggiunto il numero di progetti più alto mai registrato. Secondo l'ultimo \"Europe hotel construction pipeline trend report\" di Lodging Econometrics riportato da TravelDailyNews, la pipeline totale della regione ha raggiunto 1.666 progetti e 245.705 camere, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.\r

I progetti attualmente in costruzione rappresentano quasi la metà dell'attività complessiva, con 749 progetti e 113.306 camere in corso. Entro i prossimi 12 mesi è previsto l'avvio dei lavori per altri 359 progetti, per un totale di 54.283 camere, pari al 22% della pipeline. La pianificazione iniziale continua a crescere, con un aumento del 10% nel numero di progetti e dell'8% nelle camere rispetto all'anno precedente, raggiungendo 558 progetti e 78.116 camere. Anche gli annunci di nuovi progetti sono aumentati, raggiungendo 96 progetti e 11.108 camere, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Lo strapotere del lusso\r

Per scala di catena, i progetti di fascia alta sono in testa alla pipeline con 357 progetti e 55.136 camere, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il segmento di fascia medio-alta segue con 300 progetti e 43.721 camere. La categoria di fascia alta ha raggiunto un traguardo importante, raggiungendo il record di 287 progetti e 45.885 camere, con un aumento del 7% dei progetti e del 4% delle camere rispetto al terzo trimestre del 2024. Insieme, i segmenti di fascia alta e di fascia medio-alta rappresentano il 39% di tutti i progetti in Europa.\r

Cresce l'avvio dei lavori\r

Anche l'avvio dei lavori è aumentato nel trimestre, raggiungendo 92 progetti e 11.203 camere, con un aumento dell'11% su base annua. Le ristrutturazioni e le conversioni del brand rimangono una parte sostanziale della pipeline, con 667 progetti e 87.640 camere, con un aumento del 5% nei progetti e del 7% nelle camere su base annua.\r

Tra i principali mercati di sviluppo, il Regno Unito continua a mantenere il primo posto con 277 progetti e 39.402 camere. Segue la Germania con 152 progetti e 26.456 camere. La Turchia ha raggiunto il record di 140 progetti e 19.866 camere, mentre la Francia ha registrato un aumento del 9% nel numero di progetti, raggiungendo 114 progetti e 11.097 camere. Il Portogallo completa la top five con 108 progetti e 13.326 camere.\r

Nella classifica delle città, Londra rimane il principale mercato di sviluppo con 76 progetti e 14.169 camere. Istanbul segue con 49 progetti e 7.403 camere, mentre Lisbona conta 38 progetti e 4.223 camere. \r

Anche le aperture alberghiere hanno registrato un andamento costante nel terzo trimestre. L'Europa ha aggiunto 195 nuovi hotel, per un totale di 23.459 camere, nei primi nove mesi dell'anno. Lodging Econometrics prevede che entro la fine dell'anno apriranno altri 105 hotel con 14.041 camere, portando il totale per il 2025 a 300 hotel e 37.500 camere. Si prevede un'ulteriore crescita, con l'apertura di 338 hotel (47.694 camere) nel 2026 e di 350 hotel (47.987 camere) nel 2027.","post_title":"Hotellerie di lusso in Europa: è record con oltre 350 progetti in pipeline","post_date":"2025-11-17T11:38:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1763379507000]}]}}