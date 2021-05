Le Massif riapre il 2 luglio con un nuovo servizio di head concierge dedicato a sport e avventura

Un servizio esclusivo di head concierge a cura di un qualificato experience team, che proporrà un’ampia gamma di attività personalizzate per vivere al meglio la montagna all’insegna dell’avventura, dello sport e della scoperta. E’ la novità con cui aprirà la stagione estiva del Le Massif di Courmayeur il prossimo 2 luglio, quando la struttura Italian Hospitality Collection affiliata a Leading Hotels of the World tornerà finalmente all’operatività.

I “creatori di esperienze” svolgeranno la propria attività sotto la guida del noto adventure racer Telemaco Murgia, che coordinerà il reparto e curerà l’adventure training e i servizi outdoor. Della squadra fa parte una discovery assistant, referente per le proposte turistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, nonché un personal trainer – sport operator, specializzato nei programmi di allenamento personalizzati e nell’assistenza logistica alle attività sportive.

Tra le tante attività proposte, il VdA discovery tour, un’escursione personalizzata lungo le vie panoramiche della Valle d’Aosta più autentica, l’elitour per osservare il massiccio da un punto di vista privilegiato con un volo su val Ferret, val Veny, Courmayeur e sul tetto d’Italia, nonché il Wine sensation tour, un’immersione nel patrimonio vitivinicolo, etnografico e naturale dalla valle con la visita alle più rinomate cantine e alle vigne in quota…

“Siamo felici di ripartire anche con Le Massif e di dare il via a una nuova stagione in montagna all’insegna dello sport e dell’avventura – afferma Marcello Cicalò, group director of operations Ihc -. Siamo molto fiduciosi sulla ripresa della domanda per la montagna in estate. Ci attendiamo un incremento del 12% rispetto al 2020, grazie al distanziamento naturale che il paesaggio montano offre, agli spazi aperti, all’aria buona e a tutti i servizi di un hotel 5 stelle”.