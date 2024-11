L’Arosa Lago di Garda prima struttura non Dach di Dsr Hotel Holding Prima stagione invernale in arrivo per l’Arosa Lago di Garda inaugurato a Salò a inizio estate, struttura di debutto in una destinazione non di lingua tedesca per il gruppo Dsr Hotel Holding (joint venture tra Dsr e Der Touristik). Il resort è un 5 stelle sviluppato su un’area verde di 16 mila metri quadrati. Include 99 camere e oltre 130 tipi di piante differenti. A completare l’offerta una spa di 1.900 mq, dotata di piscina all’aperto con pool bar, solarium, orto di erbe officinali per i trattamenti, una piccola piscina interna riscaldata, quattro saune differenti e lo Spa Remedy bar. Presente pure un’area fitness e una sala yoga, mentre il ristorante è diretto da chef Enrico Fiorentino, la cui cucina rende omaggio alla eccellenze locali. Non manca neppure un bar con con 80 posti a sedere all’interno e 40 all’esterno, uno spazio trattoria e un’enoteca. Per la domanda mice presenti infine sale eventi, una lounge con spazi di co-working e l’area multifunzionale Creavista, in grado di ospitare laboratori creativi o per allestimenti classici, adatti per accogliere fino 90 persone con disposizione a teatro. Il portfolio Dsr Hotel Holding comprende attualmente 35 hotel, 15 dei quali gestiti da tre marchi Arosa, aja ed Henri. Il gruppo comprende anche i Travel Charme Hotels e strutture upscale come l’Hotel Neptun affacciato sul mar Baltico, il 5 stelle di Amburgo Hotel Louis C. Jacob, nonché gli storici Straubinger Grand Hotel e Badeschloss a Bad Gastein. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima stagione invernale in arrivo per l'Arosa Lago di Garda inaugurato a Salò a inizio estate, struttura di debutto in una destinazione non di lingua tedesca per il gruppo Dsr Hotel Holding (joint venture tra Dsr e Der Touristik). Il resort è un 5 stelle sviluppato su un'area verde di 16 mila metri quadrati. Include 99 camere e oltre 130 tipi di piante differenti. A completare l'offerta una spa di 1.900 mq, dotata di piscina all'aperto con pool bar, solarium, orto di erbe officinali per i trattamenti, una piccola piscina interna riscaldata, quattro saune differenti e lo Spa Remedy bar. Presente pure un'area fitness e una sala yoga, mentre il ristorante è diretto da chef Enrico Fiorentino, la cui cucina rende omaggio alla eccellenze locali. Non manca neppure un bar con con 80 posti a sedere all'interno e 40 all'esterno, uno spazio trattoria e un'enoteca. Per la domanda mice presenti infine sale eventi, una lounge con spazi di co-working e l'area multifunzionale Creavista, in grado di ospitare laboratori creativi o per allestimenti classici, adatti per accogliere fino 90 persone con disposizione a teatro. Il portfolio Dsr Hotel Holding comprende attualmente 35 hotel, 15 dei quali gestiti da tre marchi Arosa, aja ed Henri. Il gruppo comprende anche i Travel Charme Hotels e strutture upscale come l'Hotel Neptun affacciato sul mar Baltico, il 5 stelle di Amburgo Hotel Louis C. Jacob, nonché gli storici Straubinger Grand Hotel e Badeschloss a Bad Gastein. [post_title] => L'Arosa Lago di Garda prima struttura non Dach di Dsr Hotel Holding [post_date] => 2024-11-21T14:40:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732200044000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro. Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield. Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four [post_title] => Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood [post_date] => 2024-11-21T12:46:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193186000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479366" align="alignright" width="300"] credit Whitebox Studio[/caption] Per il secondo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – di proprietà del gruppo Smeralda Holding – società controllata dalla Qatar Investment Authority (Qia) – ha ottenuto l’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards: un marchio di eccellenza che valorizza le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica. L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat – Confcommercio, con il supporto tecnico del Rina – Registro italiano navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio ì13 porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici. La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi a essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo: un marchio che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista. Lo scopo principale dei Bma è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica. «Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento – afferma Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding –, a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti della Marina di Porto Cervo. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica». La Marina di Porto Cervo è uno dei più sofisticati e confortevoli attracchi situati nel mar Mediterraneo. Situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso. [post_title] => Marina di Porto Cervo premiata ancora con il Blue Marina Awards [post_date] => 2024-11-21T09:34:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181669000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479374" align="aligncenter" width="476"] ph credits Tobias Kaser[/caption] Per un’esperienza esclusiva nel cuore delle Dolomiti, il Vigilius Mountain Resort, offre ai suoi ospiti soggiorni a 5 stelle all’insegna della natura, della sostenibilità e del benessere fisico e mentale. Il resort di eco-design si trova a Lana, vicino Merano. Situata a 1500 m di altezza, la struttura, che ha recentemente ottenuto Una Chiave Michelin per la qualità e unicità dell’esperienza di soggiorno offerta, è raggiungibile unicamente con la funivia, garantendo già dall’arrivo un soggiorno a stretto contatto con la natura. Ad attendere gli ospiti, un’architettura e un’esperienza di soggiorno in simbiosi con la natura, caratterizzate dall’uso di materiali sostenibili e da un design raffinato. Gli ambienti, molti caratterizzati da ampie vetrate, offrono una connessione immersiva con il paesaggio circostante. [caption id="attachment_479375" align="aligncenter" width="442"] ph credits: Tobias Kaser[/caption] Un soggiorno “digital free” Il Vigilius Mountain Resort offre l'esperienza unica di quasi totale disconnessione digitale. Le aree comuni sono “zone digital free”, mentre il Wi-Fi viene disattivato alle 23:00. Le camere sono prive di televisore per favorire un riposo migliore e gli ospiti che lo desiderassero, possono addirittura lasciare il proprio smartphone alla reception o nelle cassette di sicurezza a disposizione. Esperienze esclusive per il benessere fisico e mentale Il Monte San Vigilio cambia volto con il passare delle stagioni, offrendo esperienze uniche tutto l'anno: ciaspolate, sci e pattinaggio sul ghiaccio in inverno; escursioni e scoperta della flora alpina in estate. Vigilius Mountain Resort fornisce anche attrezzature a noleggio come ramponcini, ciaspole e slittini nei mesi più freddi, fino a mountain bike ed e-bike per le avventure estive. Il resort offre ai suoi ospiti una ricca varietà di attività tutto l’anno, sia all'aperto che all'interno della struttura, pensate per ritrovare un profondo contatto con la natura e con se stessi, con un’attenzione alle usanze locali, favorendo il benessere fisico e menatale dell’individuo. Fra le esperienze organizzate dalla struttura, la Camminata delle erbe è un'occasione per conoscere le erbe spontanee che crescono sul Monte San Vigilio, le loro proprietà e i loro usi tradizionali. Laboratori e meditazione per entrare in armonia con il mondo circostante con Avventura tra gli Elementi o esperienze alla scoperta dei chakra per riconnettersi con se stessi. Imparare a respirare immersi nel bosco, esercizi per migliorare la consapevolezza del proprio corpo, Meditazione con campane tibetane. Tra le proposte, anche Boccia & Wine, per giocare a bocce degustando un calice di vino, il tiro con l’arco, yoga e molto altro per arricchire la propria esperienza di benessere e relax. [caption id="attachment_479377" align="aligncenter" width="513"] ph credits: Tobias Kaser[/caption] Due piani di benessere nell’Aquiléia Spa Dallo scorso giugno, il resort accoglie gli ospiti nella rinnovata Aquiléia Spa: 1200 metri quadrati di benessere immersi nelle Dolomiti, due piani di relax dove potersi rigenerare a contatto con la natura. Si distinguono fra le attività e i trattamenti proposti il massaggio ai bastoncini di cembro riscaldati, l’ideale per alleviare tensioni muscolari e stimolare la circolazione, come anche lo Schafwollbehandlung, che utilizza la lana di pecora per un bagno caldo dalle proprietà antinfiammatorie. A disposizione degli ospiti, un idromassaggio indoor collegato a una vasca outdoor che si affaccia sul bosco; solarium, zona relax e sauna con vista panoramica. Una cucina innovativa e tradizionale Al Vigilius Mountain Resort il Ristorante 1500, incastonato fra le montagne, offre un'esperienza culinaria d’eccezione in cui tradizione e materie prime a km zero sposano l’innovazione e la filosofia dello Chef Daniel Sanin. La Stube Ida accoglie anche ospiti giornalieri, proponendo piatti stagionali da gustare sia all'interno che sulla terrazza soleggiata con vista sulle Dolomiti. Attività a Monte San Vigilio e dintorni Numerosissime le attività a cui è possibile prendere parte nei dintorni di Vigilius Mountain Resort. In estate il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, MeranoOjazz o le Settimane Musicali Meranesi che intrattengono gli appassionati con concerti di musica classica e musicisti di fama internazionale. LanaLive è, invece, un festival culturale transdisciplinare che si tiene a Lana e dintorni e si concentra in maniera tematica sul territorio. A Castel Trauttmansdorff il Touriseum e i Giardini accolgono i visitatori tutto l’anno, come anche i musei del circuito Messner Mountain Museum, dedicati alla montagna e a chi la ama. Rally di auto d'epoca per gli appassionati dei motori e manifestazioni per gli amanti del vino come la Vernatsch Cup presso il Vigilius Mountain Resort. Di Elisa Biagioli [post_title] => Vigilius Mountain Resort: dove natura e benessere si incontrano [post_date] => 2024-11-20T12:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732105551000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione dei Wonder Months di Qc Spa of Wonders si è conclusa a Qc Bagni Nuovi Bormio con la masterclass del fotografo Jacopo di Cera, autore del progetto che oggi racconta Qc da un punto di vista zenit. I presenti, rigorosamente in accappatoio, hanno seguito una presentazione del fotografo che ha ripercorso la propria carriera e ha condiviso il momento che ha cambiato la sua esperienza professionale quando, durante un incontro con il maestro Oliviero Toscani, ha compreso di dover lavorare con una progettualità che raccontasse il suo punto di vista. «Otto anni fa a Procida, ho alzato un drone e ho visto la realtà in modo nuovo, dall’alto, e ho deciso di testimoniare questa Italia, schiacciando la prospettiva, in una sorta di appiattimento sociale. Italian Summer mappa l’Italia nella sua verità. D’estate e d’inverno". È questa la genesi del progetto realizzato per Qc Spa of Wonders, dove Di Cera ha voluto «mostrare da un punto di vista nuovo gli ambienti che portano il benessere alle persone, con uno sguardo che testimonia la bellezza delle vasche, ma anche quella di luoghi che rispettano la storicità degli edifici e sono piccoli paradisi dove godere dei servizi e dell’ambiente». Le sette masterclass dei Wonder Months a tema sport, arte e astrologia, hanno segnato un momento di rigenerazione e si sono tenute a Qc Dolomiti, Villa Arzaga Garda, Milano e Torino, guidate da esperti del settore benessere: un’iniziativa autunnale che ha avuto un’ottima risposta di pubblico. A Qc Bormio, Jacopo di Cera ha accennato ad alcuni progetti del suo percorso artistico, tra i quali quelli legati al fotomaterismo, dove la fotografia viene applicata alla materia: il supporto diventa parte dell’opera. Nel 2015 Fino alla fine del mare ha affrontato il tema del viaggio, del migrante. «L’editing progettuale è nato davanti alle imbarcazioni accatastate sulla spiaggia di Lampedusa. - ha spiegato Di Cera – Ho scattato immagini che parlavano di lotta, speranza e salvezza e poi le ho stampate e rifinite a mano su pezzi di legno raccolti proprio a Lampedusa». In Il rumore dell’assenza Di Cera ha lavorato al dramma del terremoto di Amatrice: «Per sottolineare la fragilità ho stampato le immagini su un supporto simile alla carta-forno, che poi ho stropicciato e incorniciato». Infine in Miro ha raccontato otto anni di pendolarismo tra Milano e Roma scattando foto sempre dallo stesso finestrino del Frecciarossa. «Ho ritratto un dinamismo esterno in contrasto con la staticità del pendolare che riguarda tutti noi: distratti dal telefono non vediamo il bellissimo film che ci circonda. Queste immagini sono state stampate su supporti in vetro e ferro che richiamano il finestrino del treno». La masterclass del fotografo a Qc Bagni Nuovi Bormio, l’ultima della stagione dei Wonder Months, ha coinvolto gli ospiti in un momento di ricerca, con la condivisione di uno scatto che rappresentasse la propria percezione di Qc Spa of Wonders. Un momento emozionante in linea con lo spirito di una realtà in cui l'ospite è protagonista dell’esperienza di benessere. Ora si aprirà la stagione invernale. «La nuova campagna uscirà per Natale - spiega infatti il fotografo -. Abbiamo lavorato sul concept del wonder. E Abbiamo riletto questa meraviglia con un’arte che non voglio ancora svelare e che sarà il filo conduttore di un progetto che si sviluppa da New York a Milano». [gallery ids="479291,479289,479290"] [post_title] => Qc Spa of Wonders: Jacopo di Cera chiude Wonder Months con le foto zenit [post_date] => 2024-11-20T09:09:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732093750000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il circolo golf Villa d'Este torna nel perimetro dell'omonimo resort sul lago di Como. Il gruppo a monte di una delle più celebri strutture ricettive italiane è tornato infatti a esserne il socio principale, acquistando la maggioranza delle azioni e finalizzando un’operazione durata qualche mese. “Il Golf Villa d’Este rappresenta un importante tassello che torna a far parte del gruppo dopo molti anni e ne siamo profondamente orgogliosi - sottolinea il presidente del consiglio di amministrazione di Villa d'Este s.p.a., Giuseppe Fontana -. Ci impegneremo per continuare a valorizzare quella che è un’eccellenza del nostro territorio e un patrimonio per tutti noi di cui ci sentiamo custodi”. Con la sua apertura nel 1926, il Villa d’Este è il settimo golf più antico d’Italia. Da subito scenario dei più prestigiosi tornei internazionali, a partire dal 1928 è stato ben 12 volte palcoscenico degli Open d’Italia, vantando il primato come il circolo d’Italia con più edizioni disputate. Contribuiscono al suo lustro anche numerose edizioni dei campionati internazionali dilettanti, sia maschili sia femminili, disputate a partire dal 1932. Il Golf Villa d’Este ospitò magnati d’Europa e del mondo, casate reali dai Borbone ai Windsor, tante stelle del cinema come Gregory Peck e protagonisti dell’industria mondiale come John Heinz, il re delle salse, e Sergio Arcellaschi, premiato per la sua quarantennale fedeltà a Villa d’Este. Disegnato nel 1926 da Peter Gannon, copre una distanza di 5.760 metri per un par del campo di 69 colpi. Diciotto buche, costellate di ostacoli naturali accuratamente studiati. Una cornice naturalistica e paesaggistica tra le più suggestive al mondo: oltre 30 mila alberi (pini, castagni, betulle), le Prealpi sullo sfondo e scorci del lago di Montorfano. [post_title] => Il golf Villa d'Este torna nel perimetro dell'omonimo resort sul lago di Como [post_date] => 2024-11-19T10:43:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732013009000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Strasburgo, Nancy, Troyes in Champagne e la Champagne Tourisme presentano a Milano una proposta invernale ricca di momenti esperienziali tra cultura, vie del vino, artigianato locale e passeggiate nella natura. Ambasciatori della regione Grand Est che include Alsazia, Lorena e Champagne, l’invito ai viaggiatori italiani è quello di visitare e scoprire il patrimonio culturale, letterario, artistico e artigianale nonché a vivere l’enoturismo e il cicloturismo in questo particolare momento dell’anno legato al Natale. Attrarre più visitatori stranieri, che attualmente rappresentano il 40% dell’incoming sul restante turismo interno dove il mercato italiano detiene il quarto posto. Il Grand Est, facilmente raggiungibile dal Nord Italia, è una destinazione ideale per i city-break. In treno dal nord della Penisola l’accessibilità per la regione Grand Est è sulla linea Strasburgo-Milano, oppure Milano-Basilea che dista soltanto 30 minuti da Mulhouse. In aereo su Mulhouse - Basilea da Roma, Napoli e Firenze. «Per la stagione invernale, i nostri punti di forza come le vie del vino, gli eventi culturali, l’artigianato locale, le attività all’aperto sono legati al Natale - dichiara Fatiha Kritter-Rachedi, direttrice generale delegata dell’Agenzia Regionale del Turismo Grand Est, che in collaborazione con Atout France Italia ha organizzato presso l'Una Hotel Century di Milano l'evento di presentazione per gli agenti di viaggio -. In tutta la regione turistica saranno presenti 100 mercatini, tra i quali il più famoso è quello di Strasburgo con 500 anni di storia, poi quello di Colmar, Mulhouse o quelli dei piccoli paesi sulla grande strada dei vini. A Strasburgo, alberi di Natale spettacolari alti più di 30m. I Tour delle Cantine con degustazioni, nel cuore dei vigneti della Champagne, sono aperte soprattutto nel periodo natalizio. A Èpernay, con i suoi punti panoramici a perdita d’occhio, le visite alle cantine di champagne sull'omonima strada si uniscono all’evento “Les Habits de Lumière” con installazioni luminose». Ogni anno a dicembre, Èpernay si adorna di luci e celebra per 3 giorni il suo festival: l’edizione 2024 sarà in programma il 13, 14 e 15 dicembre. Numerosi eventi e attività Nel 2025, grande appuntamento con l’anniversario dei 30 anni dell’iscrizione all’Unesco delle Cantine di Champagne. Ci saranno eventi aperti al pubblico durante tutto l’anno. Un artigianato d’eccezione nel cuore della Lorena con la collezione Baccarat, dove la cristalleria, emblema dell’arte di vivere francese, si mette in mostra nell’omonima città per raccontare i suoi 260 anni di storia e abilità uniche dei suoi artigiani. Da non perdere anche il Museo Lalique e la lavorazione del vetro con le famose creazioni di vetrate per le cattedrali. L’outdoor dall’Alsazia alla Champagne, alle Vosgi è l’ideale per una fuga dalla città con passeggiate tra percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la storia e percorsi d’acqua. E per una migliore gestione dell’organizzazione turistica è nata qualche mese fa Grand Est for Groups, una piattaforma b2b dove agenzie e tour operator possono prenotare alberghi, ristoranti e attività per gruppi, da 8 a 50 persone con la possibilità di creare itinerari personalizzati su tutto il Grand Est. [post_title] => Francia: il Grand Est guarda al Natale, fra mercatini, vie del vino ed eventi culturali [post_date] => 2024-11-18T13:56:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => alsazia [1] => champagne [2] => francia-grand-est [3] => lorena ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alsazia [1] => Champagne [2] => Francia Grand Est [3] => Lorena ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731938190000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479089" align="alignleft" width="300"] Ludovica Rocchi[/caption] Novità in casa R Collection, gruppo alberghiero italiano della famiglia Rocchi, che rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con una serie di novità, tra new entry sui laghi e rinnovamenti delle dieci strutture già operative in località come la Portofino Coast, il monte Bianco, Milano e il bacino lariano. “Per il 2025 abbiamo approvato un programma di investimenti da dedicare alle nuove acquisizioni e all’upgrade di alcune proprietà, per un business plan complessivo di 50 milioni di euro - dichiara il presidente del gruppo Franco Rocchi, che preannuncia pure ulteriori future aperture nelle Langhe –. Il tutto con le nostre sole forze, senza nessun fondo finanziario alle spalle”. Sui laghi La prima delle nuove acquisizioni è dunque il Bianca Relais. Operativo a partire dal prossimo anno, si tratta di un 5 stelle situato sulle sponde del lago di Annone, tra Como e Lecco. Con dieci suite spaziose tra comfort e privacy. Il punto di forza della struttura è la location, grazie alla sua posizione panoramica, ideale per eventi e cerimonie. Nuova acquisizione anche a Varenna con il Casa Du Lac, la cui inaugurazione è sempre prevista nel 2025: andrà ad affiancare le storiche strutture hotel Royal Victoria e Villa Cipressi, per 12 nuove camere che si sommeranno alle 75 già esistenti nell'area. Sempre sul lago si è aggiunto la scorsa estate il Victoria Beach di Menaggio. Nella medesima località, grossi investimenti sono previsti anche per il Grand Hotel Victoria Concept & Spa, dove sarà ridotto il numero di camere dell’albergo: “Da 81 scenderemo a 73, per realizzare quattro nuove suite adatte a una clientela più esigente, di metrature più grandi. Un prodotto che prima non avevamo”, sottolinea Ludovica Rocchi. La brand director e ambassador del gruppo conferma il risultato di una stagione estiva in positivo e una clientela che cambia: non solo italiani ma ospiti provenienti principalmente da Usa, Francia, Uk e Svizzera. In montagna Presso La Thuile, il gruppo ospita poi il Montana Lodge & Spa, entrato a far parte del network Preferred Hotels & Resorts, e il Grand Hotel Courmayeur MontBlanc. Insieme rafforzano la presenza del gruppo nel settore dell'ospitalità montana di alta gamma. E Claudio Priasco, general manager, new entry, aggiunge: “Il mercato del lusso non è apparenza ma servizi e attenzioni verso l’ospite. Offriamo attività esperienziali e personalizzate. Allo sci invernale si aggiungono attività complementari”. Al mare Sulla riviera ligure è situato poi il 5 stelle lifestyle Grand Hotel Bristol Portofino Coast. Qui è recente l’apertura della Marina di Bardi Beach Club, la spiaggia privata dell’hotel. La ripresa delle attività nel 2025 porterà con sé la ristrutturazione della Royal suite, rivolta a una clientela sempre più esclusiva. La proprietà si distingue per un’esperienza multisensoriale, con la più grande spa della Liguria, da 2 mila metri quadrati. Numerosi gli appuntamenti in calendario, che toccheranno l’ambito musicale, artistico e food&beverage. A Milano Sono tre infine le strutture a Milano della compagnia, tutte in posizione strategica per un'offerta business: l'Hotel Mentana, il City Life Hotel Poliziano e l'Hotel King. [post_title] => Cresce l'offerta R Collection che aggiunge due nuove strutture sui laghi [post_date] => 2024-11-18T09:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => r-collection ) [post_tag_name] => Array ( [0] => R Collection ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731923735000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "larosa lago di garda prima struttura non dach di dsr hotel holding" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":975,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima stagione invernale in arrivo per l'Arosa Lago di Garda inaugurato a Salò a inizio estate, struttura di debutto in una destinazione non di lingua tedesca per il gruppo Dsr Hotel Holding (joint venture tra Dsr e Der Touristik). Il resort è un 5 stelle sviluppato su un'area verde di 16 mila metri quadrati. Include 99 camere e oltre 130 tipi di piante differenti.\r

\r

A completare l'offerta una spa di 1.900 mq, dotata di piscina all'aperto con pool bar, solarium, orto di erbe officinali per i trattamenti, una piccola piscina interna riscaldata, quattro saune differenti e lo Spa Remedy bar. Presente pure un'area fitness e una sala yoga, mentre il ristorante è diretto da chef Enrico Fiorentino, la cui cucina rende omaggio alla eccellenze locali.\r

\r

Non manca neppure un bar con con 80 posti a sedere all'interno e 40 all'esterno, uno spazio trattoria e un'enoteca. Per la domanda mice presenti infine sale eventi, una lounge con spazi di co-working e l'area multifunzionale Creavista, in grado di ospitare laboratori creativi o per allestimenti classici, adatti per accogliere fino 90 persone con disposizione a teatro.\r

\r

Il portfolio Dsr Hotel Holding comprende attualmente 35 hotel, 15 dei quali gestiti da tre marchi Arosa, aja ed Henri. Il gruppo comprende anche i Travel Charme Hotels e strutture upscale come l'Hotel Neptun affacciato sul mar Baltico, il 5 stelle di Amburgo Hotel Louis C. Jacob, nonché gli storici Straubinger Grand Hotel e Badeschloss a Bad Gastein.\r

\r

","post_title":"L'Arosa Lago di Garda prima struttura non Dach di Dsr Hotel Holding","post_date":"2024-11-21T14:40:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732200044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro.\r

\r

Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield.\r

\r

Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four","post_title":"Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood","post_date":"2024-11-21T12:46:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732193186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479366\" align=\"alignright\" width=\"300\"] credit Whitebox Studio[/caption]\r

\r

Per il secondo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – di proprietà del gruppo Smeralda Holding – società controllata dalla Qatar Investment Authority (Qia) – ha ottenuto l’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards: un marchio di eccellenza che valorizza le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica.\r

\r

L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat – Confcommercio, con il supporto tecnico del Rina – Registro italiano navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio ì13 porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici.\r

\r

La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi a essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo: un marchio che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista. Lo scopo principale dei Bma è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica.\r

\r

«Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento – afferma Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding –, a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti della Marina di Porto Cervo. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica».\r

\r

La Marina di Porto Cervo è uno dei più sofisticati e confortevoli attracchi situati nel mar Mediterraneo. Situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Marina di Porto Cervo premiata ancora con il Blue Marina Awards","post_date":"2024-11-21T09:34:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732181669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479374\" align=\"aligncenter\" width=\"476\"] ph credits Tobias Kaser[/caption]\r

\r

\r

\r

Per un’esperienza esclusiva nel cuore delle Dolomiti, il Vigilius Mountain Resort, offre ai suoi ospiti soggiorni a 5 stelle all’insegna della natura, della sostenibilità e del benessere fisico e mentale.\r

\r

Il resort di eco-design si trova a Lana, vicino Merano. Situata a 1500 m di altezza, la struttura, che ha recentemente ottenuto Una Chiave Michelin per la qualità e unicità dell’esperienza di soggiorno offerta, è raggiungibile unicamente con la funivia, garantendo già dall’arrivo un soggiorno a stretto contatto con la natura. Ad attendere gli ospiti, un’architettura e un’esperienza di soggiorno in simbiosi con la natura, caratterizzate dall’uso di materiali sostenibili e da un design raffinato. Gli ambienti, molti caratterizzati da ampie vetrate, offrono una connessione immersiva con il paesaggio circostante.\r

\r

[caption id=\"attachment_479375\" align=\"aligncenter\" width=\"442\"] ph credits: Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Un soggiorno “digital free”\r

\r

Il Vigilius Mountain Resort offre l'esperienza unica di quasi totale disconnessione digitale. Le aree comuni sono “zone digital free”, mentre il Wi-Fi viene disattivato alle 23:00. Le camere sono prive di televisore per favorire un riposo migliore e gli ospiti che lo desiderassero, possono addirittura lasciare il proprio smartphone alla reception o nelle cassette di sicurezza a disposizione.\r

\r

Esperienze esclusive per il benessere fisico e mentale\r

\r

Il Monte San Vigilio cambia volto con il passare delle stagioni, offrendo esperienze uniche tutto l'anno: ciaspolate, sci e pattinaggio sul ghiaccio in inverno; escursioni e scoperta della flora alpina in estate. Vigilius Mountain Resort fornisce anche attrezzature a noleggio come ramponcini, ciaspole e slittini nei mesi più freddi, fino a mountain bike ed e-bike per le avventure estive. Il resort offre ai suoi ospiti una ricca varietà di attività tutto l’anno, sia all'aperto che all'interno della struttura, pensate per ritrovare un profondo contatto con la natura e con se stessi, con un’attenzione alle usanze locali, favorendo il benessere fisico e menatale dell’individuo.\r

\r

Fra le esperienze organizzate dalla struttura, la Camminata delle erbe è un'occasione per conoscere le erbe spontanee che crescono sul Monte San Vigilio, le loro proprietà e i loro usi tradizionali. Laboratori e meditazione per entrare in armonia con il mondo circostante con Avventura tra gli Elementi o esperienze alla scoperta dei chakra per riconnettersi con se stessi. Imparare a respirare immersi nel bosco, esercizi per migliorare la consapevolezza del proprio corpo, Meditazione con campane tibetane. Tra le proposte, anche Boccia & Wine, per giocare a bocce degustando un calice di vino, il tiro con l’arco, yoga e molto altro per arricchire la propria esperienza di benessere e relax.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_479377\" align=\"aligncenter\" width=\"513\"] ph credits: Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Due piani di benessere nell’Aquiléia Spa\r

\r

Dallo scorso giugno, il resort accoglie gli ospiti nella rinnovata Aquiléia Spa: 1200 metri quadrati di benessere immersi nelle Dolomiti, due piani di relax dove potersi rigenerare a contatto con la natura. Si distinguono fra le attività e i trattamenti proposti il massaggio ai bastoncini di cembro riscaldati, l’ideale per alleviare tensioni muscolari e stimolare la circolazione, come anche lo Schafwollbehandlung, che utilizza la lana di pecora per un bagno caldo dalle proprietà antinfiammatorie.\r

\r

A disposizione degli ospiti, un idromassaggio indoor collegato a una vasca outdoor che si affaccia sul bosco; solarium, zona relax e sauna con vista panoramica.\r

\r

Una cucina innovativa e tradizionale\r

\r

Al Vigilius Mountain Resort il Ristorante 1500, incastonato fra le montagne, offre un'esperienza culinaria d’eccezione in cui tradizione e materie prime a km zero sposano l’innovazione e la filosofia dello Chef Daniel Sanin. La Stube Ida accoglie anche ospiti giornalieri, proponendo piatti stagionali da gustare sia all'interno che sulla terrazza soleggiata con vista sulle Dolomiti.\r

\r

Attività a Monte San Vigilio e dintorni\r

\r

Numerosissime le attività a cui è possibile prendere parte nei dintorni di Vigilius Mountain Resort. In estate il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, MeranoOjazz o le Settimane Musicali Meranesi che intrattengono gli appassionati con concerti di musica classica e musicisti di fama internazionale. LanaLive è, invece, un festival culturale transdisciplinare che si tiene a Lana e dintorni e si concentra in maniera tematica sul territorio. A Castel Trauttmansdorff il Touriseum e i Giardini accolgono i visitatori tutto l’anno, come anche i musei del circuito Messner Mountain Museum, dedicati alla montagna e a chi la ama. Rally di auto d'epoca per gli appassionati dei motori e manifestazioni per gli amanti del vino come la Vernatsch Cup presso il Vigilius Mountain Resort.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Vigilius Mountain Resort: dove natura e benessere si incontrano","post_date":"2024-11-20T12:25:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732105551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione dei Wonder Months di Qc Spa of Wonders si è conclusa a Qc Bagni Nuovi Bormio con la masterclass del fotografo Jacopo di Cera, autore del progetto che oggi racconta Qc da un punto di vista zenit. I presenti, rigorosamente in accappatoio, hanno seguito una presentazione del fotografo che ha ripercorso la propria carriera e ha condiviso il momento che ha cambiato la sua esperienza professionale quando, durante un incontro con il maestro Oliviero Toscani, ha compreso di dover lavorare con una progettualità che raccontasse il suo punto di vista.\r

\r

«Otto anni fa a Procida, ho alzato un drone e ho visto la realtà in modo nuovo, dall’alto, e ho deciso di testimoniare questa Italia, schiacciando la prospettiva, in una sorta di appiattimento sociale. Italian Summer mappa l’Italia nella sua verità. D’estate e d’inverno\". È questa la genesi del progetto realizzato per Qc Spa of Wonders, dove Di Cera ha voluto «mostrare da un punto di vista nuovo gli ambienti che portano il benessere alle persone, con uno sguardo che testimonia la bellezza delle vasche, ma anche quella di luoghi che rispettano la storicità degli edifici e sono piccoli paradisi dove godere dei servizi e dell’ambiente».\r

\r

Le sette masterclass dei Wonder Months a tema sport, arte e astrologia, hanno segnato un momento di rigenerazione e si sono tenute a Qc Dolomiti, Villa Arzaga Garda, Milano e Torino, guidate da esperti del settore benessere: un’iniziativa autunnale che ha avuto un’ottima risposta di pubblico. A Qc Bormio, Jacopo di Cera ha accennato ad alcuni progetti del suo percorso artistico, tra i quali quelli legati al fotomaterismo, dove la fotografia viene applicata alla materia: il supporto diventa parte dell’opera. Nel 2015 Fino alla fine del mare ha affrontato il tema del viaggio, del migrante.\r

\r

«L’editing progettuale è nato davanti alle imbarcazioni accatastate sulla spiaggia di Lampedusa. - ha spiegato Di Cera – Ho scattato immagini che parlavano di lotta, speranza e salvezza e poi le ho stampate e rifinite a mano su pezzi di legno raccolti proprio a Lampedusa». In Il rumore dell’assenza Di Cera ha lavorato al dramma del terremoto di Amatrice: «Per sottolineare la fragilità ho stampato le immagini su un supporto simile alla carta-forno, che poi ho stropicciato e incorniciato».\r

\r

Infine in Miro ha raccontato otto anni di pendolarismo tra Milano e Roma scattando foto sempre dallo stesso finestrino del Frecciarossa. «Ho ritratto un dinamismo esterno in contrasto con la staticità del pendolare che riguarda tutti noi: distratti dal telefono non vediamo il bellissimo film che ci circonda. Queste immagini sono state stampate su supporti in vetro e ferro che richiamano il finestrino del treno».\r

\r

La masterclass del fotografo a Qc Bagni Nuovi Bormio, l’ultima della stagione dei Wonder Months, ha coinvolto gli ospiti in un momento di ricerca, con la condivisione di uno scatto che rappresentasse la propria percezione di Qc Spa of Wonders. Un momento emozionante in linea con lo spirito di una realtà in cui l'ospite è protagonista dell’esperienza di benessere. Ora si aprirà la stagione invernale. «La nuova campagna uscirà per Natale - spiega infatti il fotografo -. Abbiamo lavorato sul concept del wonder. E Abbiamo riletto questa meraviglia con un’arte che non voglio ancora svelare e che sarà il filo conduttore di un progetto che si sviluppa da New York a Milano».\r

\r

[gallery ids=\"479291,479289,479290\"]","post_title":"Qc Spa of Wonders: Jacopo di Cera chiude Wonder Months con le foto zenit","post_date":"2024-11-20T09:09:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732093750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il circolo golf Villa d'Este torna nel perimetro dell'omonimo resort sul lago di Como. Il gruppo a monte di una delle più celebri strutture ricettive italiane è tornato infatti a esserne il socio principale, acquistando la maggioranza delle azioni e finalizzando un’operazione durata qualche mese. “Il Golf Villa d’Este rappresenta un importante tassello che torna a far parte del gruppo dopo molti anni e ne siamo profondamente orgogliosi - sottolinea il presidente del consiglio di amministrazione di Villa d'Este s.p.a., Giuseppe Fontana -. Ci impegneremo per continuare a valorizzare quella che è un’eccellenza del nostro territorio e un patrimonio per tutti noi di cui ci sentiamo custodi”.\r

\r

Con la sua apertura nel 1926, il Villa d’Este è il settimo golf più antico d’Italia. Da subito scenario dei più prestigiosi tornei internazionali, a partire dal 1928 è stato ben 12 volte palcoscenico degli Open d’Italia, vantando il primato come il circolo d’Italia con più edizioni disputate. Contribuiscono al suo lustro anche numerose edizioni dei campionati internazionali dilettanti, sia maschili sia femminili, disputate a partire dal 1932. Il Golf Villa d’Este ospitò magnati d’Europa e del mondo, casate reali dai Borbone ai Windsor, tante stelle del cinema come Gregory Peck e protagonisti dell’industria mondiale come John Heinz, il re delle salse, e Sergio Arcellaschi, premiato per la sua quarantennale fedeltà a Villa d’Este. Disegnato nel 1926 da Peter Gannon, copre una distanza di 5.760 metri per un par del campo di 69 colpi. Diciotto buche, costellate di ostacoli naturali accuratamente studiati. Una cornice naturalistica e paesaggistica tra le più suggestive al mondo: oltre 30 mila alberi (pini, castagni, betulle), le Prealpi sullo sfondo e scorci del lago di Montorfano.","post_title":"Il golf Villa d'Este torna nel perimetro dell'omonimo resort sul lago di Como","post_date":"2024-11-19T10:43:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732013009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strasburgo, Nancy, Troyes in Champagne e la Champagne Tourisme presentano a Milano una proposta invernale ricca di momenti esperienziali tra cultura, vie del vino, artigianato locale e passeggiate nella natura. Ambasciatori della regione Grand Est che include Alsazia, Lorena e Champagne, l’invito ai viaggiatori italiani è quello di visitare e scoprire il patrimonio culturale, letterario, artistico e artigianale nonché a vivere l’enoturismo e il cicloturismo in questo particolare momento dell’anno legato al Natale.\r

\r

Attrarre più visitatori stranieri, che attualmente rappresentano il 40% dell’incoming sul restante turismo interno dove il mercato italiano detiene il quarto posto. Il Grand Est, facilmente raggiungibile dal Nord Italia, è una destinazione ideale per i city-break. In treno dal nord della Penisola l’accessibilità per la regione Grand Est è sulla linea Strasburgo-Milano, oppure Milano-Basilea che dista soltanto 30 minuti da Mulhouse. In aereo su Mulhouse - Basilea da Roma, Napoli e Firenze.\r

\r

«Per la stagione invernale, i nostri punti di forza come le vie del vino, gli eventi culturali, l’artigianato locale, le attività all’aperto sono legati al Natale - dichiara Fatiha Kritter-Rachedi, direttrice generale delegata dell’Agenzia Regionale del Turismo Grand Est, che in collaborazione con Atout France Italia ha organizzato presso l'Una Hotel Century di Milano l'evento di presentazione per gli agenti di viaggio -. In tutta la regione turistica saranno presenti 100 mercatini, tra i quali il più famoso è quello di Strasburgo con 500 anni di storia, poi quello di Colmar, Mulhouse o quelli dei piccoli paesi sulla grande strada dei vini. A Strasburgo, alberi di Natale spettacolari alti più di 30m. I Tour delle Cantine con degustazioni, nel cuore dei vigneti della Champagne, sono aperte soprattutto nel periodo natalizio. A Èpernay, con i suoi punti panoramici a perdita d’occhio, le visite alle cantine di champagne sull'omonima strada si uniscono all’evento “Les Habits de Lumière” con installazioni luminose». Ogni anno a dicembre, Èpernay si adorna di luci e celebra per 3 giorni il suo festival: l’edizione 2024 sarà in programma il 13, 14 e 15 dicembre.\r

\r

Numerosi eventi e attività\r

\r

Nel 2025, grande appuntamento con l’anniversario dei 30 anni dell’iscrizione all’Unesco delle Cantine di Champagne. Ci saranno eventi aperti al pubblico durante tutto l’anno.\r

\r

Un artigianato d’eccezione nel cuore della Lorena con la collezione Baccarat, dove la cristalleria, emblema dell’arte di vivere francese, si mette in mostra nell’omonima città per raccontare i suoi 260 anni di storia e abilità uniche dei suoi artigiani. Da non perdere anche il Museo Lalique e la lavorazione del vetro con le famose creazioni di vetrate per le cattedrali.\r

\r

L’outdoor dall’Alsazia alla Champagne, alle Vosgi è l’ideale per una fuga dalla città con passeggiate tra percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la storia e percorsi d’acqua.\r

\r

E per una migliore gestione dell’organizzazione turistica è nata qualche mese fa Grand Est for Groups, una piattaforma b2b dove agenzie e tour operator possono prenotare alberghi, ristoranti e attività per gruppi, da 8 a 50 persone con la possibilità di creare itinerari personalizzati su tutto il Grand Est.","post_title":"Francia: il Grand Est guarda al Natale, fra mercatini, vie del vino ed eventi culturali","post_date":"2024-11-18T13:56:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["alsazia","champagne","francia-grand-est","lorena"],"post_tag_name":["Alsazia","Champagne","Francia Grand Est","Lorena"]},"sort":[1731938190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479089\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ludovica Rocchi[/caption]\r

\r

Novità in casa R Collection, gruppo alberghiero italiano della famiglia Rocchi, che rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con una serie di novità, tra new entry sui laghi e rinnovamenti delle dieci strutture già operative in località come la Portofino Coast, il monte Bianco, Milano e il bacino lariano. “Per il 2025 abbiamo approvato un programma di investimenti da dedicare alle nuove acquisizioni e all’upgrade di alcune proprietà, per un business plan complessivo di 50 milioni di euro - dichiara il presidente del gruppo Franco Rocchi, che preannuncia pure ulteriori future aperture nelle Langhe –. Il tutto con le nostre sole forze, senza nessun fondo finanziario alle spalle”.\r

\r

Sui laghi\r

\r

La prima delle nuove acquisizioni è dunque il Bianca Relais. Operativo a partire dal prossimo anno, si tratta di un 5 stelle situato sulle sponde del lago di Annone, tra Como e Lecco. Con dieci suite spaziose tra comfort e privacy. Il punto di forza della struttura è la location, grazie alla sua posizione panoramica, ideale per eventi e cerimonie. Nuova acquisizione anche a Varenna con il Casa Du Lac, la cui inaugurazione è sempre prevista nel 2025: andrà ad affiancare le storiche strutture hotel Royal Victoria e Villa Cipressi, per 12 nuove camere che si sommeranno alle 75 già esistenti nell'area.\r

\r

Sempre sul lago si è aggiunto la scorsa estate il Victoria Beach di Menaggio. Nella medesima località, grossi investimenti sono previsti anche per il Grand Hotel Victoria Concept & Spa, dove sarà ridotto il numero di camere dell’albergo: “Da 81 scenderemo a 73, per realizzare quattro nuove suite adatte a una clientela più esigente, di metrature più grandi. Un prodotto che prima non avevamo”, sottolinea Ludovica Rocchi. La brand director e ambassador del gruppo conferma il risultato di una stagione estiva in positivo e una clientela che cambia: non solo italiani ma ospiti provenienti principalmente da Usa, Francia, Uk e Svizzera. \r

\r

In montagna\r

\r

Presso La Thuile, il gruppo ospita poi il Montana Lodge & Spa, entrato a far parte del network Preferred Hotels & Resorts, e il Grand Hotel Courmayeur MontBlanc. Insieme rafforzano la presenza del gruppo nel settore dell'ospitalità montana di alta gamma. E Claudio Priasco, general manager, new entry, aggiunge: “Il mercato del lusso non è apparenza ma servizi e attenzioni verso l’ospite. Offriamo attività esperienziali e personalizzate. Allo sci invernale si aggiungono attività complementari”.\r

\r

Al mare\r

\r

Sulla riviera ligure è situato poi il 5 stelle lifestyle Grand Hotel Bristol Portofino Coast. Qui è recente l’apertura della Marina di Bardi Beach Club, la spiaggia privata dell’hotel. La ripresa delle attività nel 2025 porterà con sé la ristrutturazione della Royal suite, rivolta a una clientela sempre più esclusiva. La proprietà si distingue per un’esperienza multisensoriale, con la più grande spa della Liguria, da 2 mila metri quadrati. Numerosi gli appuntamenti in calendario, che toccheranno l’ambito musicale, artistico e food&beverage. \r

\r

A Milano\r

\r

Sono tre infine le strutture a Milano della compagnia, tutte in posizione strategica per un'offerta business: l'Hotel Mentana, il City Life Hotel Poliziano e l'Hotel King.","post_title":"Cresce l'offerta R Collection che aggiunge due nuove strutture sui laghi","post_date":"2024-11-18T09:55:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["r-collection"],"post_tag_name":["R Collection"]},"sort":[1731923735000]}]}}