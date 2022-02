La bottom line del gruppo Hilton torna con il segno più

Tornano in territorio positivo i conti del gruppo Hilton, che chiude il 2021 con profitti netti per 407 milioni di dollari, contro il rosso da 720 milioni registrato l’anno precedente. Certo, i livelli di performance pre-pandemici sono ancora lontani ma la compagnia ha senz’altro imboccato la strada della ripresa. Nel dettaglio, i ricavi medi per camera disponibile (revpar), pur crescendo del 60,4% rispetto al 202o, sono rimasti comunque del 30% inferiori a quelli del 2019.

“Siamo felici del progressivo recupero registrato durante il 2021, con l’ultimo trimestre che ha fatto in particolare segnare risultati quasi comparabili a quelli del 2019 – racconta il presidente e ceo di Hilton, Christopher Nassetta – Sebbene non si possa negare che alcune varianti del virus abbiano effettivamente avuto un impatto di breve termine sul business, rimaniamo ottimisti e crediamo in una prossima accelerazione della ripresa in tutti i segmenti di mercato”.

Altro dato positivo riguarda poi il numero di hotel del gruppo costretti a sospendere le proprie attività, per motivi legati alle restrizioni anti-Covid: nel corso del 2021 sono stati appena 360, prevalentemente situati negli Stati Uniti e in Europa, contro i circa 1.280 che hanno dovuto fermarsi l’anno precedente. Quasi tutte le strutture che hanno sospeso le proprie attività durante l’ultimo biennio hanno inoltre ripreso a operare entro la fine dello scorso dicembre,