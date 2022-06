Jw Marriott debutta a Francoforte con una struttura da 219 camere vista sul Meno

Si chiama Jw Marriott Hotel Frankfurt ed è la struttura con cui il brand lusso del gruppo americano debutta nella città tedesca fondata sul Meno. Ognuna delle sue 219 camere e suite dispone di finestre a tutta altezza, che offrono un’ampia vista sullo skyline urbano e sul fiume. Direttamente collegato alla zona commerciale Zeil, l’hotel si trova a pochi passi dal cuore di Francoforte.

L’albergo completerà presto un processo di totale rinnovamento, che includerà anche il tocco locale di Hartwig Ebersbach, uno dei più famosi pittori tedeschi, incaricato di creare 230 dipinti disposti in tutto l’hotel e ispirati alle suggestioni raccolte dall’artista durante i suoi viaggi nel mondo.

Due sono inoltre i concept f&b pensati per gli ospiti. Al primo piano, il Max on One offre una cucina francese moderna con un tocco asiatico in un’atmosfera metropolitana. Per un drink dopo cena, gli ospiti possono invece recarsi all’Ember Bar & Lounge: una elegante cocktail e champagne lounge con un’ampia lista di vini e gin. Non solo: l’hotel produce anche un miele proprio ricavato da una colonia di api sul tetto: viene servito fresco da un favo durante la prima colazione e proposto in alcuni piatti serviti a pranzo e a cena. Oltre al centro fitness dotato tra l’altro di attrezzature cardiovascolari e pesi, i servizi della Spa by Jw offre includono trattamenti rilassanti e calmanti e l’accesso alla piscina coperta, alla spa e alla sauna dell’hotel.