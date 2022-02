In arrivo il nuovo Quellenhof See Lodge, resort dalle atmosfere tropicali a 600 metri d’altitudine

Una vacanza esperienziale in un’atmosfera tropicale, a 600 metri di altitudine. Sarà inaugurato il prossimo mese di aprile a San Martino, in Val Pusteria, il 5 stelle Quellenhof See Lodge, nuovo progetto imprenditoriale della famiglia Dorfer, già proprietaria dei Quellenhof Luxury Resorts (Passeier e Lazise). Il nuovo complesso sarà dedicato alla coppia, alla vacanza con amici o alla famiglia con ragazzi sopra i 14 anni. Propone diverse soluzioni agli ospiti, per un programma all’insegna del BalanceLiving, che promette un comfort abitativo di qualità in un contesto di design unico. Quattro sono le ville extra lusso realizzate in mezzo al lago artificiale con terrazza, piscina privata con idromassaggio, sauna finlandese, lettini relax e un’amaca sospesa sull’acqua. Ventisei le suite, di cui cinque con accesso diretto al lago; due i ristoranti: uno immerso nell’acqua, l’Underwater Restaurant, e il Bistrò. A completare l’offerta, 800 metri quadrati di spa e 4.500 di lago balneabile riservato ai soli ospiti.

«Il progetto è nato dalla voglia di realizzare una location che potesse ispirare le persone alla ricerca di una vacanza di carattere, persone che amano la montagna, ma curiose di provare nuove avventure – spiega Heinrich Dorfer -. Per questo l’idea di inserire, in un contesto alpino, una destinazione che ricordi un’isola tropicale senza compiere lunghi spostamenti, in un microclima confortevole e piacevole. Il valore aggiunto del progetto è quello di avere ricreato un ambiente particolare, con palme e una vegetazione rigogliosa, da proporre per una vacanza in montagna, in un contesto mare. Trovo questa proposta un binomio vincente. La scelta architettonica della struttura rappresenta un plus personale, in quanto nel corso degli anni ho viaggiato molto e ho raccolto tutte le curiosità trasformandole ora in un contesto che mi appartiene e da condividere con chi ama il bello e il lusso, oltre all’esclusività».