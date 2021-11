Il Tornabuoni di Firenze segna il debutto del brand Unbound by Hyatt in Italia

Dopo una serie di rinvii dovuti allo scoppio della pandemia ha aperto finalmente i propri battenti il Tornabuoni di Firenze: il nuovissimo hotel lifestyle di lusso di Ag Group segna il debutto del marchio The Unbound Collection by Hyatt in Italia. La struttura di 62 camere e suite si trova in via Tornabuoni, nello storico palazzo Minerbetti.

“Siamo entusiasti di accogliere gli ospiti in questo straordinario palazzo e simbolo iconico di Firenze – sottolinea il presidente e ceo di Ag Group, Andrea Girolami -. Il Tornabuoni è davvero una struttura mozzafiato e non vediamo l’ora di offrire agli ospiti dallo spirito indipendente un’esperienza sofisticata ma senza script”.

L’edificio è stato acquisito da Hines European Core Fund (Hecf) nel 2016. Risale al dodicesimo secolo e si sviluppa su sei piani, di cui cinque destinati all’hotel, per un totale di oltre 5 mila metri quadrati. A completare l’offerta, tre locali f&b, rappresentati dal ristorante gastronomico Lucie, dalla terrazza delle Farfalle e dall’enoteca La Cave, che funge anche da spazio multifunzionale. A disposizione pure un centro fitness.

Di proprietà di Ag Group, il Tornabuoni fa parte della collezione Ag Hotels, un portfolio creato nel 2011 che comprende 11 boutique hotel 5 stelle e 4 stelle a Firenze e Roma. I piani della compagnia per il futuro includono l’acquisizione di altre strutture di lusso. “La nostra strategia di sviluppo inizia con le principali città d’arte italiane tra cui Firenze con l’hotel Il Tornabuoni, e poi Milano, Venezia e Roma per i segmenti lifestyle e lusso – conclude Girolami -. Stiamo inoltre valutando nuovi progetti e sviluppi nelle altre principali destinazioni turistiche italiane”.