Il gruppo tedesco Numa apre a Roma il Numa Vici Hotel

Il gruppo Numa apre il Numa Vici Hotel a Roma. L’edificio del XVIII secolo completamente rimodernato con 16 camere è ubicato nei pressi di Piazza Venezia e della Fontana di Trevi.

Con Numa Vici, il gruppo tedesco Numa amplia la propria offerta in Italia, a Roma, a pochi mesi dal lancio sul mercato italiano. L’azienda offre già da ottobre 2021 hotel digitalizzati a Firenze e Milano per turisti moderni e business traveller. A Roma – come in tutte le metropoli europee – Numa punta su location privilegiate come principale driver per turisti e viaggiatori d’affari.

Situato direttamente in Piazza Venezia, i principali monumenti storico-artistici di Roma sono raggiungibili in pochi minuti a piedi dalla struttura. Gli appartamenti si estendono su 1.000 mq. e sono progettati secondo standard elevati: check-in e check-out flessibili tramite smartphone e un team internazionale di assistenza per gli ospiti 24 ore su 24 assicurano un’esperienza di viaggio contemporanea. Spazi di lavoro con connessione internet veloci e cucine completamente attrezzate consentono di lavorare facilmente presso la struttura, ideale anche per i viaggiatori d’affari e nomadi digitali.

Numa in Italia è gestita da Gabriele Coen, director real estate expansion. Per quattro anni, Gabriele Coen è stato in precedenza responsabile del mercato italiano nel suo ruolo General Manager di Sonder, società provider di soggiorni a breve termine con sede negli Stati Uniti: oggi apporta nel Gruppo Numa un ampio know-how sul mercato.

«In quanto metropoli cosmopolita, la capitale italiana offre joie de vivre e fascino per milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Con Numa Vinci i viaggiatori possono trovare una casa temporanea in una posizione privilegiata – afferma Gabriele Coen -. E aggiunge: “Per i proprietari di immobili, per il mondo real estate e per gli investitori, il modello ibrido di Numa, permettendo uno switch facile e flessibile tra soggiorni brevi e medi, esercita un grande potere di attrazione, a basso rischio. Siamo alla ricerca di nuove proprietà in posizioni privilegiate. Per gli operatori alberghieri italiani i requisiti sono cresciuti enormemente ai tempi del corona virus. L’elevato potenziale di risparmio sui costi può essere determinante. Attraverso la digitalizzazione dei processi operativi interni. Numa offre soluzioni comprovate a livello internazionale e di facile implementazione».