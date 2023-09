Il gruppo Rmh sale a quota tre con il nuovo Modena Raffaello Si chiama Modena Raffaello la terza struttura degli gruppo Rmh Rosaria Marazzi Hotels. La new entry nasce dalla ristrutturazione dell’omonimo storico albergo della città emiliana e include 31 appartamenti e 67 camere e suite. A questi si aggiungono il Living Bar Bistrot, aperto anche alal città, nonché il ristorante fine dining Sottoluce, che aprirà in autunno con la collaborazione dello chef stellato Luca Marchini. Presente anche un centro congressi composto da una sala plenaria, denominata Rosaria Marazzi, da 270 posti, divisibile in due ambienti distinti e separati. Sono state realizzate anche tre spazi denominati Autodromo di Imola, Autodromo di Misano e Autodromo di Monza, rispettivamente da 45, 45 e 63 posti. Queste sale modulari più piccole possono essere unite in una sala da 140 posti. Il centro congressi prevede pure due boardroom per riunioni piccole da 8-12 pax. “Siamo orgogliosi di questa nuova apertura – sottolinea Alessandra Severi, vice presidente della compagnia –. Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio”. Oltre al Raffaello, la compagnia vanta anche l’Rmh Modena Des Arts di Baggiovara, nonché l’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Approvazione all'unanimità per il piano industriale triennale elaborato da Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. Tra gli highlights del piano, il numero dei passeggeri, che dovrà superare sistematicamente per i prossimi tre anni quota 1,1 milioni, per poi raggiungere 1,3 milioni. Proseguirà anche la costante attività di aviation marketing, alla ricerca di nuovi vettori e la conseguente apertura di nuove rotte. «Il piano industriale, già a far data dall'esercizio 2023 - sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra (nella foto insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani) -, prevede il raggiungimento dell'utile di bilancio, ogni anno. Partivamo dai 5 milioni di perdita del 2019, in era pre Covid, che abbiamo dimezzato nel 2022, fino ad arrivare all'utile del 2023, che puntiamo a mantenere negli anni a seguire. Quella della rinascita dell'aeroporto di Trapani è una bella favola scritta sulla solidità dei numeri, quelli delle rotte che abbiamo incrementato, del ritorno al milione di passeggeri, e di un bilancio in positivo. Abbiamo ridato dignità all'aeroporto e lo abbiamo fatto grazie alla fiducia ricevuta dalla Regione Siciliana e dal presidente Renato Schifani, forti di essere nel giusto e animati dalla forza del territorio che ama il suo aeroporto e non l'ha mai abbandonato». [post_title] => Aeroporto Trapani: approvato il piano industriale triennale [post_date] => 2023-09-13T13:59:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694613560000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Modena Raffaello la terza struttura degli gruppo Rmh Rosaria Marazzi Hotels. La new entry nasce dalla ristrutturazione dell'omonimo storico albergo della città emiliana e include 31 appartamenti e 67 camere e suite. A questi si aggiungono il Living Bar Bistrot, aperto anche alal città, nonché il ristorante fine dining Sottoluce, che aprirà in autunno con la collaborazione dello chef stellato Luca Marchini. Presente anche un centro congressi composto da una sala plenaria, denominata Rosaria Marazzi, da 270 posti, divisibile in due ambienti distinti e separati. Sono state realizzate anche tre spazi denominati Autodromo di Imola, Autodromo di Misano e Autodromo di Monza, rispettivamente da 45, 45 e 63 posti. Queste sale modulari più piccole possono essere unite in una sala da 140 posti. Il centro congressi prevede pure due boardroom per riunioni piccole da 8-12 pax. “Siamo orgogliosi di questa nuova apertura – sottolinea Alessandra Severi, vice presidente della compagnia –. Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio”. Oltre al Raffaello, la compagnia vanta anche l'Rmh Modena Des Arts di Baggiovara, nonché l'Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. [post_title] => Il gruppo Rmh sale a quota tre con il nuovo Modena Raffaello [post_date] => 2023-09-13T13:05:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694610344000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto ieri i propri battenti il nuovo Munich Marriott Hotel City West. Situata a ovest della città nel quartiere multiculturale di Westend, dove la storia e la modernità si incontrano, è una struttura da 398 camere con quattro diversi ristoranti, un rooftop, la Greatroom lobby, l'M-Club, una palestra e 20 spazi per meeting ed eventi. Lo studio Lux Berlin, azienda tedesca di interior design, si è ispirata al passato del quartiere per creare un design attento e di ispirazione locale, in cui l'eredità industriale incontra il fascino bavarese. L'albergo sarà anche un'importante location mice, grazie a suoi oltre 2.440 metri quadrati di ambienti meeting distribuiti su due piani. La sala da ballo di 916 mq è una delle più ampie di Monaco di Baviera e dispone del proprio ingresso indipendente e di un parcheggio sotterraneo. Un altro punto di forza è poi la terrazza sul tetto, che è adatta a eventi sia aziendali, sia privati, con una capacità di 400 ospiti. Attrezzature flessibili e all'avanguardia, inoltre, consentono lo streaming video in tre degli studi e la possibilità di organizzare delle live cooking session, grazie alla presenza di cucine a vista in molte delle sale eventi. [post_title] => Inaugurato ieri il Munich Marriott Hotel City West da 398 camere [post_date] => 2023-09-13T11:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694604327000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage. La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright. “Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna. [post_title] => Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma [post_date] => 2023-09-13T10:38:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694601483000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oriol Hernández è il nuovo direttore generale di Albastar, che porta così avanti il proprio percorso di rinnovo che nell'ultimo anno l'ha vista integrare diverse figure manageriali. Lo scorso maggio era stato nominato direttore commerciale Massimiliano Vollero. L'arrivo di Hernández «coincide con la strategia di consolidamento di Albastar in seguito all'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital - spiega una nota del vettore -. Fin dall'inizio, il nuovo azionista ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di concentrarsi su una chiara strategia di crescita. Oriol Hernández, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, con un Mba presso l'Eae e un Advanced General Management Programme presso l'IE, porta con sé una profonda esperienza nel mondo dell'aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, in particolare come chief operating officer e deputy ceo di Iberojet, ceo di Empty Leg Group (broker aereo) e ceo di Privilege Style (compagnia aerea). La sua esperienza e la sua competenza di mercato lo rendono la scelta giusta per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo. [post_title] => Albastar nomina un nuovo direttore generale: è Oriol Hernández [post_date] => 2023-09-13T09:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694598484000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate da record per l'industria turistica della Giamaica che ha totalizzato entrate per oltre 1,5 miliardi di dollari e più di un milione di visitatori, tra cui 230.000 crocieristi. I dati sono quelli resi noti dal Ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha sottolineato come «alla fine di agosto il numero di visitatori complessivi sia salito a 2,7 milioni con un guadagno superiore ai 2,9 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,2% rispetto al 2022». «Questa è la nostra migliore estate non solo dopo il Covid, ma a livello globale» ha dichiarato il ministro in occasione del lancio del Jamaica Product Exchange a Kingston, in corso dall'11 al 13 settembre. La destinazione caraibica nel 2022 ha ospitato 3,3 milioni di visitatori e ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari, mentre le proiezioni per il 2024 parlano di guadagni di 4,1 miliardi di dollari. Nel 2019 i guadagni si erano attestati a quota 3,64 miliardi di dollari. Il programma del Japex include anche l'Hosted New Buyer del Jamaica Tourist Board che dovrebbe garantire la partecipazione di diverse nuove compagnie aeree e fornitori chiave per incentivare nuovi flussi turistici e creare opportunità di partnership dall'Europa orientale, India e America Latina. «Ciò è in linea con i nostri sforzi strategici per attingere a nuovi mercati per attirare più visitatori e aumentare i nostri guadagni. Questi nuovi mercati rappresentano anche un enorme potenziale turistico in termini di posti di lavoro e investimenti. Con oltre 200 delegati tra cui acquirenti e fornitori, 20 paesi e una forte rappresentanza mediatica internazionale quest'anno, Japex segnala rinnovata speranza e ottimismo per nuovi affari e visibilità positiva» ha sottolineato Bartlett. [post_title] => La Giamaica centra un'estate di entrate record: oltre 1,5 miliardi di dollari [post_date] => 2023-09-12T12:54:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694523282000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines aggiunge un decimo Airbus A330 alla flotta di lungo raggio e cresce nell'Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Grazie alla capacità extra la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riapre la rotta per Nairobi e aumenta i collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Il nuovo velivolo porta ai livelli pre-Covid il numero di A330 operativi mentre sale a 18 il numero di destinazioni servite nell’Africa sub-sahariana. Il nuovo Airbus A330 sarà operativo nell'estate del 2024. I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, con il primo volo previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l'orario estivo. Nella stagione invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Sempre nella winter verrà aggiunto all'operativo un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown. «Con l’aggiunta di Nairobi al network, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo di lungo raggio è un chiaro segno della fiducia del Gruppo Lufthansa in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il gruppo» sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo del vettore. «Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione - osserva Kevin Markette, direttore generale Africa Orientale, Gruppo Lufthansa -. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali per Nairobi, il Gruppo Lufthansa offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque voli settimanali diretti Discover Airlines per Mombasa». [post_title] => Brussels Airlines: nel 2024 l'arrivo del decimo A330 e il ritorno a Nairobi [post_date] => 2023-09-12T12:24:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694521459000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio di look per MyForecast che presente un nuovo logo e diventa MyForecast Rms, per sottolineare la propria specializzazione nel fornire revenue management solutions. "Il mondo sta evolvendo, il settore hospitality sta cambiando, e così facciamo noi - si legge in una nota della società siciliana -. La rinnovata identità riflette l’impegno costante nel favorire e sostenere il lavoro dei professionisti del revenue management, consentendo loro di massimizzare il fatturato alberghiero in modo strategico ed efficiente". "Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso il futuro, quando l'innovazione giocherà un ruolo centrale - prosegue il comunicato - . La nostra nuova immagine aziendale riflette perciò la modernità, la precisione e l'agilità con cui affrontiamo le sfide in continua evoluzione dell'industria alberghiera. Il logo rispecchia una mentalità orientata al futuro, con il suo aspetto pulito e dinamico che rappresenta l’innovazione tecnologica offerta ai clienti. La nostra promessa? Continueremo a sviluppare e offrire soluzioni software all'avanguardia per consentire ai revenue manager di prendere decisioni informate e strategiche". [post_title] => MyForecast si rifà il look e diventa MyForecast Rms [post_date] => 2023-09-12T12:13:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694520820000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nessuno dei passeggeri King Holidays in Marocco ha subito alcun danno. Il to conferma l’intenzione di dare continuità alla programmazione. E' la comunicazione ufficiale dell'operatore capitolino, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito i villaggi dell’Atlante e Marrakech nel corso degli ultimi giorni. “Appena appresa la notizia dalle fonti ufficiali – dichiara la responsabile prodotto, Barbara Cipolloni – abbiamo contattato i nostri corrispondenti per assicurarci delle condizioni dei passeggeri. Sabato avevamo dei clienti in fase di rientro per l’Italia e dei clienti in partenza per il tour dedicato al Sud e alla strada delle mille kasbah, che hanno deciso di effettuare comunque il viaggio. Per garantire lo svolgimento dell’itinerario in totale sicurezza, abbiamo sostituito il tour di gruppo con un circuito su base privata, informando tempestivamente i clienti e le loro agenzie. I passeggeri stanno quindi viaggiando in auto, accompagnati da guide e autisti dedicati che garantiscono loro la massima assistenza. La nostra programmazione comprende tutto il Paese e al di fuori dell’area dell’epicentro e di Marrakech non registriamo disagi particolari”. Sulla base dei riscontri ricevuti, nella stessa Marrakech i danni sono concentrati in alcune zone della Medina, costruite senza criteri antisismici: la parte nuova non sembra aver subito conseguenze importanti, al pari di hotel e ristoranti dedicati all’accoglienza dei turisti. “Il Marocco – prosegue Barbara Cipolloni – è una delle destinazioni più amate dagli italiani ed era in rapida ripresa dopo lo stop pandemico. In un momento come questo, la nostra risposta alla tragedia che ha colpito migliaia di famiglie è la scelta di non abbandonare il Paese e il suo popolo, fatto anche di tanti lavoratori del turismo, che mai come oggi hanno bisogno di noi. Confidiamo in un ritorno alla normalità della città di Marrakech nel più breve tempo possibile e da parte nostra, salvo indicazioni contrarie della Farnesina, riconfermiamo tutti gli impegni presi. Possiamo contare su più di trent’anni di esperienza e di rapporti umani con guide, autisti e assistenti che sono pronti a far viaggiare i clienti in completa e totale sicurezza, affinché possano scoprire quanto di straordinario il Paese ha da offrire e contribuire, con la loro presenza, ad aiutarlo a rialzarsi”. Al momento la programmazione King Holidays per i mesi invernali comprende tour e soggiorni, con partenze dall’Italia tutte le settimane e combinazioni speciali nel corso dei ponti e delle festività. A questi si aggiungono un nutrito numero di viaggi di gruppo, organizzati su misura. [post_title] => Cipolloni, King Holidays: confermiamo gli impegni presi. Non abbandoniamo il Marocco [post_date] => 2023-09-12T09:46:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694512004000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo rmh sale a quota tre con il nuovo modena raffaello" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1323,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Approvazione all'unanimità per il piano industriale triennale elaborato da Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. Tra gli highlights del piano, il numero dei passeggeri, che dovrà superare sistematicamente per i prossimi tre anni quota 1,1 milioni, per poi raggiungere 1,3 milioni. Proseguirà anche la costante attività di aviation marketing, alla ricerca di nuovi vettori e la conseguente apertura di nuove rotte.\r

\r

«Il piano industriale, già a far data dall'esercizio 2023 - sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra (nella foto insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani) -, prevede il raggiungimento dell'utile di bilancio, ogni anno. Partivamo dai 5 milioni di perdita del 2019, in era pre Covid, che abbiamo dimezzato nel 2022, fino ad arrivare all'utile del 2023, che puntiamo a mantenere negli anni a seguire. Quella della rinascita dell'aeroporto di Trapani è una bella favola scritta sulla solidità dei numeri, quelli delle rotte che abbiamo incrementato, del ritorno al milione di passeggeri, e di un bilancio in positivo. Abbiamo ridato dignità all'aeroporto e lo abbiamo fatto grazie alla fiducia ricevuta dalla Regione Siciliana e dal presidente Renato Schifani, forti di essere nel giusto e animati dalla forza del territorio che ama il suo aeroporto e non l'ha mai abbandonato».","post_title":"Aeroporto Trapani: approvato il piano industriale triennale","post_date":"2023-09-13T13:59:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694613560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Modena Raffaello la terza struttura degli gruppo Rmh Rosaria Marazzi Hotels. La new entry nasce dalla ristrutturazione dell'omonimo storico albergo della città emiliana e include 31 appartamenti e 67 camere e suite. A questi si aggiungono il Living Bar Bistrot, aperto anche alal città, nonché il ristorante fine dining Sottoluce, che aprirà in autunno con la collaborazione dello chef stellato Luca Marchini.\r

\r

Presente anche un centro congressi composto da una sala plenaria, denominata Rosaria Marazzi, da 270 posti, divisibile in due ambienti distinti e separati. Sono state realizzate anche tre spazi denominati Autodromo di Imola, Autodromo di Misano e Autodromo di Monza, rispettivamente da 45, 45 e 63 posti. Queste sale modulari più piccole possono essere unite in una sala da 140 posti. Il centro congressi prevede pure due boardroom per riunioni piccole da 8-12 pax.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura – sottolinea Alessandra Severi, vice presidente della compagnia –. Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio”. Oltre al Raffaello, la compagnia vanta anche l'Rmh Modena Des Arts di Baggiovara, nonché l'Rmh Lopud Lafodia, in Croazia.","post_title":"Il gruppo Rmh sale a quota tre con il nuovo Modena Raffaello","post_date":"2023-09-13T13:05:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694610344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto ieri i propri battenti il nuovo Munich Marriott Hotel City West. Situata a ovest della città nel quartiere multiculturale di Westend, dove la storia e la modernità si incontrano, è una struttura da 398 camere con quattro diversi ristoranti, un rooftop, la Greatroom lobby, l'M-Club, una palestra e 20 spazi per meeting ed eventi.\r

\r

Lo studio Lux Berlin, azienda tedesca di interior design, si è ispirata al passato del quartiere per creare un design attento e di ispirazione locale, in cui l'eredità industriale incontra il fascino bavarese. L'albergo sarà anche un'importante location mice, grazie a suoi oltre 2.440 metri quadrati di ambienti meeting distribuiti su due piani. La sala da ballo di 916 mq è una delle più ampie di Monaco di Baviera e dispone del proprio ingresso indipendente e di un parcheggio sotterraneo. Un altro punto di forza è poi la terrazza sul tetto, che è adatta a eventi sia aziendali, sia privati, con una capacità di 400 ospiti. Attrezzature flessibili e all'avanguardia, inoltre, consentono lo streaming video in tre degli studi e la possibilità di organizzare delle live cooking session, grazie alla presenza di cucine a vista in molte delle sale eventi.","post_title":"Inaugurato ieri il Munich Marriott Hotel City West da 398 camere","post_date":"2023-09-13T11:25:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694604327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.\r

\r

La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright.\r

\r

“Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna.","post_title":"Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma","post_date":"2023-09-13T10:38:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694601483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oriol Hernández è il nuovo direttore generale di Albastar, che porta così avanti il proprio percorso di rinnovo che nell'ultimo anno l'ha vista integrare diverse figure manageriali. Lo scorso maggio era stato nominato direttore commerciale Massimiliano Vollero.\r

\r

L'arrivo di Hernández «coincide con la strategia di consolidamento di Albastar in seguito all'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital - spiega una nota del vettore -. Fin dall'inizio, il nuovo azionista ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di concentrarsi su una chiara strategia di crescita.\r

\r

Oriol Hernández, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, con un Mba presso l'Eae e un Advanced General Management Programme presso l'IE, porta con sé una profonda esperienza nel mondo dell'aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, in particolare come chief operating officer e deputy ceo di Iberojet, ceo di Empty Leg Group (broker aereo) e ceo di Privilege Style (compagnia aerea). La sua esperienza e la sua competenza di mercato lo rendono la scelta giusta per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo.\r

\r

","post_title":"Albastar nomina un nuovo direttore generale: è Oriol Hernández","post_date":"2023-09-13T09:48:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1694598484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate da record per l'industria turistica della Giamaica che ha totalizzato entrate per oltre 1,5 miliardi di dollari e più di un milione di visitatori, tra cui 230.000 crocieristi. I dati sono quelli resi noti dal Ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha sottolineato come «alla fine di agosto il numero di visitatori complessivi sia salito a 2,7 milioni con un guadagno superiore ai 2,9 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,2% rispetto al 2022».\r

\r

«Questa è la nostra migliore estate non solo dopo il Covid, ma a livello globale» ha dichiarato il ministro in occasione del lancio del Jamaica Product Exchange a Kingston, in corso dall'11 al 13 settembre.\r

\r

La destinazione caraibica nel 2022 ha ospitato 3,3 milioni di visitatori e ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari, mentre le proiezioni per il 2024 parlano di guadagni di 4,1 miliardi di dollari. Nel 2019 i guadagni si erano attestati a quota 3,64 miliardi di dollari.\r

\r

Il programma del Japex include anche l'Hosted New Buyer del Jamaica Tourist Board che dovrebbe garantire la partecipazione di diverse nuove compagnie aeree e fornitori chiave per incentivare nuovi flussi turistici e creare opportunità di partnership dall'Europa orientale, India e America Latina.\r

\r

«Ciò è in linea con i nostri sforzi strategici per attingere a nuovi mercati per attirare più visitatori e aumentare i nostri guadagni. Questi nuovi mercati rappresentano anche un enorme potenziale turistico in termini di posti di lavoro e investimenti. Con oltre 200 delegati tra cui acquirenti e fornitori, 20 paesi e una forte rappresentanza mediatica internazionale quest'anno, Japex segnala rinnovata speranza e ottimismo per nuovi affari e visibilità positiva» ha sottolineato Bartlett.","post_title":"La Giamaica centra un'estate di entrate record: oltre 1,5 miliardi di dollari","post_date":"2023-09-12T12:54:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694523282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines aggiunge un decimo Airbus A330 alla flotta di lungo raggio e cresce nell'Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Grazie alla capacità extra la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riapre la rotta per Nairobi e aumenta i collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Il nuovo velivolo porta ai livelli pre-Covid il numero di A330 operativi mentre sale a 18 il numero di destinazioni servite nell’Africa sub-sahariana.\r

\r

Il nuovo Airbus A330 sarà operativo nell'estate del 2024. I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, con il primo volo previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l'orario estivo. Nella stagione invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Sempre nella winter verrà aggiunto all'operativo un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown.\r

\r

«Con l’aggiunta di Nairobi al network, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo di lungo raggio è un chiaro segno della fiducia del Gruppo Lufthansa in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il gruppo» sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo del vettore. \r

\r

«Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione - osserva Kevin Markette, direttore generale Africa Orientale, Gruppo Lufthansa -. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali per Nairobi, il Gruppo Lufthansa offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque voli settimanali diretti Discover Airlines per Mombasa».","post_title":"Brussels Airlines: nel 2024 l'arrivo del decimo A330 e il ritorno a Nairobi","post_date":"2023-09-12T12:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694521459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di look per MyForecast che presente un nuovo logo e diventa MyForecast Rms, per sottolineare la propria specializzazione nel fornire revenue management solutions. \"Il mondo sta evolvendo, il settore hospitality sta cambiando, e così facciamo noi - si legge in una nota della società siciliana -. La rinnovata identità riflette l’impegno costante nel favorire e sostenere il lavoro dei professionisti del revenue management, consentendo loro di massimizzare il fatturato alberghiero in modo strategico ed efficiente\".\r

\r

\"Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso il futuro, quando l'innovazione giocherà un ruolo centrale - prosegue il comunicato - . La nostra nuova immagine aziendale riflette perciò la modernità, la precisione e l'agilità con cui affrontiamo le sfide in continua evoluzione dell'industria alberghiera. Il logo rispecchia una mentalità orientata al futuro, con il suo aspetto pulito e dinamico che rappresenta l’innovazione tecnologica offerta ai clienti. La nostra promessa? Continueremo a sviluppare e offrire soluzioni software all'avanguardia per consentire ai revenue manager di prendere decisioni informate e strategiche\".","post_title":"MyForecast si rifà il look e diventa MyForecast Rms","post_date":"2023-09-12T12:13:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694520820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nessuno dei passeggeri King Holidays in Marocco ha subito alcun danno. Il to conferma l’intenzione di dare continuità alla programmazione. E' la comunicazione ufficiale dell'operatore capitolino, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito i villaggi dell’Atlante e Marrakech nel corso degli ultimi giorni. “Appena appresa la notizia dalle fonti ufficiali – dichiara la responsabile prodotto, Barbara Cipolloni – abbiamo contattato i nostri corrispondenti per assicurarci delle condizioni dei passeggeri. Sabato avevamo dei clienti in fase di rientro per l’Italia e dei clienti in partenza per il tour dedicato al Sud e alla strada delle mille kasbah, che hanno deciso di effettuare comunque il viaggio. Per garantire lo svolgimento dell’itinerario in totale sicurezza, abbiamo sostituito il tour di gruppo con un circuito su base privata, informando tempestivamente i clienti e le loro agenzie. I passeggeri stanno quindi viaggiando in auto, accompagnati da guide e autisti dedicati che garantiscono loro la massima assistenza. La nostra programmazione comprende tutto il Paese e al di fuori dell’area dell’epicentro e di Marrakech non registriamo disagi particolari”.\r

\r

Sulla base dei riscontri ricevuti, nella stessa Marrakech i danni sono concentrati in alcune zone della Medina, costruite senza criteri antisismici: la parte nuova non sembra aver subito conseguenze importanti, al pari di hotel e ristoranti dedicati all’accoglienza dei turisti. “Il Marocco – prosegue Barbara Cipolloni – è una delle destinazioni più amate dagli italiani ed era in rapida ripresa dopo lo stop pandemico. In un momento come questo, la nostra risposta alla tragedia che ha colpito migliaia di famiglie è la scelta di non abbandonare il Paese e il suo popolo, fatto anche di tanti lavoratori del turismo, che mai come oggi hanno bisogno di noi. Confidiamo in un ritorno alla normalità della città di Marrakech nel più breve tempo possibile e da parte nostra, salvo indicazioni contrarie della Farnesina, riconfermiamo tutti gli impegni presi. Possiamo contare su più di trent’anni di esperienza e di rapporti umani con guide, autisti e assistenti che sono pronti a far viaggiare i clienti in completa e totale sicurezza, affinché possano scoprire quanto di straordinario il Paese ha da offrire e contribuire, con la loro presenza, ad aiutarlo a rialzarsi”.\r

\r

Al momento la programmazione King Holidays per i mesi invernali comprende tour e soggiorni, con partenze dall’Italia tutte le settimane e combinazioni speciali nel corso dei ponti e delle festività. A questi si aggiungono un nutrito numero di viaggi di gruppo, organizzati su misura.","post_title":"Cipolloni, King Holidays: confermiamo gli impegni presi. Non abbandoniamo il Marocco","post_date":"2023-09-12T09:46:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694512004000]}]}}