Il gruppo Deutsche Hospitality debutterà in Italia nel 2024 a Roma. A seguire anche Milano

Si chiamerà IntercityHotel Rome Tiburtina il primo indirizzo italiano del gruppo tedesco Deutsche Hospitality (già noto in passato col nome Steigenberger e oggi di proprietà della compagnia cinese Huazhu). Situata nei pressi dell’omonima stazione capitolina, la struttura sarà dotata di oltre 310 camere, di un ristorante, di un bar, nonché di sei sale congressi. L’hotel sarà realizzato in collaborazione con Progetto Tiburtina srl, una sussidiaria del gruppo austriaco Mtk, con cui Deutsche Hospitality ha già aperto nel recente passato il Jaz in the City Vienna. Mtk ha inoltre già operato in Italia, occupandosi dello sviluppo di quattro strutture ricettive nell’area di Ca’ Marcello a Mestre.

Deutsche Hospitality ha poi annunciato il lancio di un nuovo brand, che si aggiungerà ai sette già esistenti, tra cui lo stesso Intercity: House of Beats intende concentrarsi sui temi della moda, della musica e dell’arte in generale. Previsto anche un concept f&b dedicato allo stesso tempo ai vegetariani e agli amanti della carne. Il brand mira a collocarsi nel segmento upscale. E tra i primi due indirizzi in fase di sviluppo c’è anche Milano, insieme ad Amburgo. Ulteriori strutture seguiranno in altre destinazioni metropolitane,