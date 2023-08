Il gruppo Barceló sbarca alle Maldive con il Whale Lagoon da 100 ville e suite Situato sull’isola di Bodufinolhu, nell’atollo di Ari Sud, accanto all’area marina protetta di Ari Sud, uno dei luoghi più famosi al mondo per gli appassionati di immersioni, il Barceló Whale Lagoon Maldives è la prima struttura del gruppo omonimo alle Maldive (una seconda apertura è prevista nel 2024 a Malé, la capitale del Paese). Il resort dispone di 100 ville e suite, di cui 30 overwater, nonché di due piscine con un ampio solarium dove è possibile partecipare ad attività come yoga e pilates. L’offerta gastronomica è composta da tre ristoranti, uno snack bar e tre bar. A disposizione pure una spa e un’area fitness, nonché un centro attività per immersioni subacquee e per tutti i tipi di sport acquatici. Oltre al Whale Lagoon e all’apertura nel 2024 della struttura di Malé, il gruppo Barceló sta sviluppando un complesso di tre resort a 5 stelle nell’atollo di North Male. La gestione di queste strutture è il risultato di un accordo che la compagnia alberghiera ha firmato nel 2019 con Browns Investments, una filiale di Lolc Group, uno dei più importanti gruppi imprenditoriali dello Sri Lanka, proprietaria delle strutture. L’accordo comprende anche la gestione di due hotel in Sri Lanka: l’Occidental Paradise Dambulla, situato nell’antica città di Dambulla, una delle destinazioni più attraenti del centro del Paese per le sue bellezze naturali e l’offerta culturale unica, e l’Occidental Eden Beruwala, un resort a 5 stelle situato sul lungomare della città turistica di Beruwala, sulla costa occidentale dello Sri Lanka. Condividi

