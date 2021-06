Il brand voco di Ihg approda in Italia. A gestire l’hotel, Hnh Hospitality

Si chiamerà voco Milan-Fiere il primo indirizzo del brand lifestyle di casa Ihg in Italia. Situata a pochi minuti da Fiera Milano, si tratta della struttura ex Barceló e sarà gestita dalla white label company Hnh Hospitality. Dopo il restyling delle aree comuni e delle sue 280 camere e suite, l’albergo, di proprietà di Alivest, sarà inaugurato a settembre. La struttura mette anche a disposizione un centro congressi con sette spazi modulari, tutti illuminati da luce naturale, nonché dotati di apparecchiature high tech e wifi gratuito, in grado di ospitare dalla riunione ai grandi eventi ed esposizioni fino a 630 persone; foyer e un terrazzo di 812 metri quadrati per eventi all’aperto, gaming area, parcheggio coperto con 263 posti, completano la proposta mice dell’hotel. Presenti anche due ristoranti e un lounge bar, sala fitness e area benessere con piscina, sauna e bagno turco.

“Dopo Roma, siamo molto felici di questa nuova apertura nella città di Milano. La piazza è strategica rispetto al nostro piano di sviluppo – afferma Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality -. Annunciare una nuova apertura dopo il periodo incredibile che abbiamo vissuto, e che speriamo finito, è il nostro modo di passare dalle parole ai fatti. Se il settore può ripartire, lo deve fare concretamente attraverso nuovi progetti, con nuovi brand, per nuove aperture. Questa nuova collaborazione con il gruppo Ihg è motivo di orgoglio per il gruppo, che con il nuovo ingresso arricchisce il proprio portfolio di un nuovo brand e conta oggi 15 strutture”.