Hilton fa debuttare il brand Lxr alle Seychelles con la Mango House

Costruita originariamente come dimora di famiglia del famoso fotografo italiano Gian Paolo Barbieri, Mango House Seychelles è il primo indirizzo locale di Lxr Hotels & Resorts: soft brand di lusso del gruppo Hilton. Situata sulla spiaggia dell’Anse Aux Poules Bleues a Mahé, dispone di 41 camere, suite e ville con vista sull’oceano. Ogni elemento della struttura richiama lo spirito delle isole, con un focus, dove possibile, sulla sostenibilità e sul sostegno alle imprese locali. Gli ospiti hanno l’opportunità di esplorare la baia, grazie a una ricca proposta di attività sportive acquatiche non motorizzate, come il kayak e lo snorkeling.

Prodotti di provenienza locale si possono trovare in tutta la proprietà. Con il significato di “in pace” in lingua creola, l’area benessere Anpe offre trattamenti personalizzati in cabine che si affacciano sull’oceano Indiano. Presente anche uno spazio fitness ben attrezzato, una piscina a sfioro e una ovale. L’offerta f&b si declina in cinque ristoranti internazionali e vari bar, con menu di ispirazione locale. Chi è alla ricerca di una fuga in famiglia può prenotare un esclusivo complesso di 13 camere per gli ospiti: conosciuta come Cliff House, la villa è completa di piscina privata elevata. Il Mango Pips è infine il programma dedicato agli ospiti più piccoli del resort.

“Siamo entusiasti di questa struttura, che riserva ai nostri ospiti un’esperienza davvero unica – commenta Jochem-Jan Sleiffer, presidente, Medio Oriente, Africa e Turchia di Hilton -. Mango House segna il debutto del nostro marchio di lusso Lxr alle Seychelles e va ad aggiungersi alle altre nostre proprietà Hilton e DoubleTree già aperte, nonché agli hotel Waldorf Astoria e Canopy attualmente in fase di sviluppo. Dalle esperienze culturali coinvolgenti al servizio su misura, fino alle proposte gastronomiche di ispirazione locale, gli ospiti saranno entusiasti di tutto ciò che Mango House ha da offrire”.