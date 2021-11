Il gruppo Mira confermato alla guida dell’Acaya Golf Resort anche dopo il cambio di proprietà

Partnership strategica tra Cpi Holding e il gruppo Mira, che si conferma alla guida del pugliese Acaya Golf Resort & Spa per i prossimi otto anni. La compagnia di gestione alberghiera con sede ad Affi curava infatti già l’operatività della struttura salentina grazie a un accordo con la precedente proprietà, il fondo Sc Lowy. Ora, dopo una transazione ad hoc, il resort è di proprietà di Cpi Holding, che sta perseguendo un articolato programma di investimenti alberghieri in Puglia.

Mira intende quindi sviluppare un importante piano di implementazioni infrastrutturali e restyling che, grazie anche all’intervento di Cpi Italy, porterà al rinnovo delle 97 camere, dei ristoranti e della hall del resort, dell’antica masseria San Pietro e del campo da golf a 18 buche.

L’obiettivo è quello di realizzare un concept di resort bioattivo dal sapore pugliese, in cui vivere un’atmosfera firmata made in Italy in totale comfort. “Acaya per noi è stato il punto di partenza nel segmento golf: segmento nel quale vediamo uno dei punti cardine della nostra crescita futura – spiegano il presidente di Mira Hotels & Resorts, Alessandro Vadagnini, e la ceo del gruppo, Daniela Righi -. Siamo entusiasti ed orgogliosi di questo accordo e certi che porteremo questo meraviglioso resort, con il supporto di Cpi Italy, al suo massimo splendore, come merita”.