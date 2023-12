Il gruppo Minor sbarca in Cina con l’Nh Zhengzhou Jinshui Debutto cinese per il gruppo Minor Hotels che sbarca nell’ex Celeste impero con l’Nh Zhengzhou Jinshui. Situata nell’omonima capitale della provincia di Henan, si tratta di una struttura moderna da 140 camere ed è frutto di una partnership con la società cinese Funyard Hotels & Resorts. L’albergo include anche un ristorante aperto tutto il giorno, un lobby bar, un’area meeting da 200 posti, un centro fitness, una lavanderia self-service e ampi parcheggi. Nelle vicinanze dell’hotel si trova inoltre il Convention and Exhibition Centre di Zhengzhou. “Siamo lieti di aprire il nostro primo Nh in Cina – spiega il ceo di Minor International e Minor Hotels, Dilip Rajakarier -. Si tratta di un punto di partenza per il lancio del brand nel mercato di questo paesi. Siamo certi che, visto l’alto livello dei nostri hotel in Europa, l’offerta dei servizi urbani in stile Nh Hotels & Resorts saranno ben apprezzati anche dai viaggiatori cinesi”. Condividi

Debutto cinese per il gruppo Minor Hotels che sbarca nell'ex Celeste impero con l'Nh Zhengzhou Jinshui. Situata nell'omonima capitale della provincia di Henan, si tratta di una struttura moderna da 140 camere ed è frutto di una partnership con la società cinese Funyard Hotels & Resorts. L'albergo include anche un ristorante aperto tutto il giorno, un lobby bar, un'area meeting da 200 posti, un centro fitness, una lavanderia self-service e ampi parcheggi. Nelle vicinanze dell'hotel si trova inoltre il Convention and Exhibition Centre di Zhengzhou. "Siamo lieti di aprire il nostro primo Nh in Cina - spiega il ceo di Minor International e Minor Hotels, Dilip Rajakarier -. Si tratta di un punto di partenza per il lancio del brand nel mercato di questo paesi. Siamo certi che, visto l'alto livello dei nostri hotel in Europa, l'offerta dei servizi urbani in stile Nh Hotels & Resorts saranno ben apprezzati anche dai viaggiatori cinesi". Il gruppo Minor sbarca in Cina con l'Nh Zhengzhou Jinshui 