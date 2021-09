Febc Group amplia la gamma di servizi hospitality lanciando una nuova divisione ad hoc

Una società di soluzioni multimodali per l’ospitalità, in grado di accompagnare i brand internazionali dalla progettazione alla consegna. E’ questo l’obiettivo della nuova divisione hospitality di febc Group, presentata in occasione dell’International Hotel Investment Forum (Ihif) in corso di svolgimento a Berlino. L’idea è quella di fornire una suite di servizi completa: dalla consulenza in fase di pre-opening alla creazione e realizzazione di concept f&b, senza dimenticare il procurement, la gestione della catena di fornitura e servizi chiavi in mano. Il tutto con un approccio flessibile in grado di modellarsi sugli standard e le procedure di ogni realtà, rispondendo alle esigenze di proprietà indipendenti così come di strutture in franchising.

Presente in 12 mercati tra Medio Oriente, Asia, Africa, Australia ed Europa, il team dedicato alle pre-opening punta a svolgere un ruolo chiave nell’espansione delle competenze del gruppo. Si occuperà di analisi e gestione delle criticità, di ricerche di mercato, sviluppo del concept, stesura del Sop, gestione degli acquisti, recruitment e definizione di standard e soluzioni operative. Il nuovo modello di business proposto da febc Group si basa sull’ottimizzazione del budget destinato a pre-aperture e payroll, in favore di una migliore gestione del cash flow da parte della proprietà e del management.

Ma febc Group ha lanciato anche una business unit verticale dedicata ai servizi di food & beverage, che va dalla progettazione fino alla realizzazione. Per svilupparla, ha annunciato che l’ex direttore globale della Guida Michelin ed ex chief culinary officer presso il Jumeirah Hotels & Resorts, Michael Ellis, si unirà al gruppo in qualità di presidente dell’area f&b e culinary experiences e guiderà la nuova divisione f&b, prendendo ispirazione dalle ultime tendenze, dagli stili culinari, dalle innovazioni nel design e dalle best practices del mercato. Ellis lavorerà a stretto contatto con Simone Stanco, general manager hospitality solutions, per dare vita a idee, progetti e concetti culinari creativi. Stanco vanta oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’ospitalità e pre-opening, avendo lanciato alcuni dei più grandi marchi di ospitalità nei mercati del Medio Oriente e dell’Asia.

“Febc Group fornisce servizi di procurement e chiavi in mano per il settore dell’ospitalità da oltre 30 anni. Crediamo perciò che il momento dell’evoluzione sia arrivato sottolinea il ceo della compagnia, Alessandro Tedesco -. Il nostro riposizionamento in una realtà che fornisce soluzioni per l’ospitalità multimodale sarà in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e ci permetterà di rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze del settore”.

Dalla sua fondazione, febc Group ha supportato lo sviluppo di alcuni hotel, palazzi, unità residenziali e commerciali di fascia alta tra i più lussuosi del mondo e ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi del mercato tra cui Accor, Hilton, Hyatt, InterContinental, Mandarin Oriental, Marriott International, Ascott e Oberoi.