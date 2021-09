Falkensteiner Hotel & Residences: il link per le agenzie di viaggio ha dato buoni risultati

Tempo di bilanci per Falkensteiner Hotels & Residences che con la prossima settimana, accogliendo un gruppo di adv al Funimation Garden Calabria, si avvia alla chiusura della stagione estiva mare.

Il resort è stato il più gettonato in termini di prenotazioni arrivate grazie al tool introdotto all’inizio della stagione (aprile 2021). Dopo una fase di test sostenuta con il supporto di 20 agenzie selezionate, il booking link di è stato attivato per tutti i partner agenziali a disposizione di chi aveva sottoscritto un contratto con il gruppo alberghiero.

Lo strumento di prenotazione ha dato ottimi risultati portando 500mila euro di produzione, dei quali la metà esatta, 250mila euro fatturati proprio dal resort in Calabria

Le condizioni d’uso del servizio, giudicate dai fruitori trasparenti e molto semplici partono dalla registazione, e dalla richiesta delle credenziali d’accesso, dopo aver siglato un accordo di commissione per tutti i 31 hotel della catena. La prenotazione avviene attraverso l’utilizzo di una carta di credito e la provvigione derivante dalla pratica viene saldata dopo la partenza degli ospiti tramite una fattura di provvigione.

I vantaggi per le adv sono tanti molteplici: si tratta di uno strumento di prenotazione online con accesso a tutta la collezione, che offre la possibilità di verificare disponibilità di tariffe giornaliere e promozioni, da accesso alla panoramica e alla gestione delle prenotazioni in qualsiasi momento con uno strumento che rende facile modificare o cancellare le prenotazioni, permette la verifica dell’ultima disponibilità di camere, si basa sul free sale quindi non necessita della creazione di allotment ed offre una panoramica trasparente delle commissioni calcolabili a fini contabili

Questo strumento segna l’inizio di un percorso di semplificazione al fine di avvicinare sempre di più gli operatori di settore al mondo Falkensteiner Hotels & Residences, ubicati in 7 paesi d’Europa (Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Slovacchia e Serbia), che si configurano sempre più come veri e propri hub dell’intrattenimento, del relax, degli sport e dei piaceri della vita.

MT