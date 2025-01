Ey conferma il picco di transazioni alberghiere in Italia: volumi a quota 2,1 mld nel 2024 Le analisi Ey confermano sostanzialmente i numeri Cbre: nel 2024 il mercato real estate alberghiero in Italia ha registrato investimenti per 2,1 miliardi di euro, segnando un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Si tratta del secondo risultato più alto mai raggiunto dal comparto, superato solo dal picco del 2019, caratterizzato però dall’operazione straordinaria che aveva portato all’acquisizione del brand Belmond da parte del gruppo Lvhm, coinvolgendo numerose strutture della Penisola. I volumi del 2024 si collocano quindi ben al di sopra della media dell’ultimo decennio pari a 1,65 miliardi di euro. “I principali esiti emersi dal nostro report evidenziano come, nonostante le sfide economiche mondiali, il settore alberghiero italiano continui a dimostrare una notevole resilienza e attrattività per gli investitori – spiega l’head o hospitality Ey Italia, Marco Zalamena -. In particolare, la crescita nel volume degli investimenti e il forte interesse per le destinazioni di lusso e i resort confermano la solidità dei fondamentali del comparto. Il mercato ha infatti visto un’accelerazione delle transazioni nell’ultimo trimestre dell’anno. Guardando al 2025, le prospettive sono complessivamente positive, con un’ulteriore eventuale crescita attesa grazie anche alla graduale riduzione dei tassi di interesse e all’aumento della domanda per destinazioni di lusso e progetti di sviluppo. Si prevede, inoltre, un incremento delle transazioni, in particolare nelle destinazioni urbane e nei settori del lusso e degli extended-stay”. Le principali destinazioni per gli investimenti alberghieri nel 2024 sono state Roma, Venezia e Milano. La Città Eterna ha confermato la propria posizione di leadership con un volume di investimenti pari a 465 milioni di euro (22% del totale), seguita da Venezia con 353 milioni (17%) e Milano con 173 milioni (8%). Le mete resort hanno rappresentato il 39% del volume totale degli investimenti, con un incremento dell’11% rispetto al 2023. Il lago di Como guida la classifica con il 30% del totale, spinto dalla vendita di hotel esistenti e dai progetti di conversione per sviluppare proprietà ultra-lusso. Altre destinazioni resort in evidenza sono la Sicilia (15%) e Forte dei Marmi (11%). Nell’anno appena terminato, il 53% delle transazioni alberghiere in Italia ha coinvolto investitori internazionali, che provengono principalmente da Europa (27%), Medio Oriente (22%) e Stati Uniti (4%). Il loro profilo ha visto una predominanza di operatori alberghieri (38% del volume totale), seguiti da Hnwi/family offices (23%) e fondi di private equity (20%). Inoltre, il 51% delle transazioni sono state a valore aggiunto (value add, ovvero sviluppi, conversioni e miglioramenti di hotel esistenti), confermando il trend degli ultimi dieci anni. Il 2024 ha visto anche la rinascita degli operatori alberghieri come investitori attivi (39% del volume totale), principalmente guidati da player internazionali. La suddivisione degli investimenti tra i segmenti alberghieri è rimasta sostanzialmente coerente con l’anno precedente. Il segmento dei 5 stelle ha continuato a dominare, rappresentando il 45% degli investimenti totali e il 19% delle camere transate (circa 2.300), riflettendo le dimensioni maggiori delle operazioni e la presenza di asset trofeo nel mercato del lusso. Il segmento dei 4 stelle ha catturato il 44% dei volumi, con una quota maggiore di camere, rappresentando il 54% delle chiavi totali vendute. Il vacant possession o valore dell’immobile libero continua a essere l’opzione di investimento preferita in Italia, rappresentando una quota significativa del 73% dei volumi di transazione nel 2024, in aumento rispetto al 58% del 2023, grazie alla maggiore quota di acquisizioni dirette da parte di operatori alberghieri e proprietari-occupanti. La domanda di hotel in leasing è rimasta limitata, rappresentando appena il 12% dei volumi totali, in linea con l’anno precedente, principalmente a causa della poca disponibilità di prodotti core in vendita. Gli sviluppi, inclusi sia progetti greenfield sia conversioni, mantengono la loro quota al 15%, coerente con gli anni precedenti. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La potenziale fusione tra le compagnie aeree brasiliane Gol e Azul rafforzerebbe il settore ed eviterebbe il fallimento di una delle due compagnie: è questa la posizione del governo del Brasile, secondo quanto riferisce Reuters; una posizione che spiana quindi la strada verso il merger dei due vettori. Il Gruppo Abra (azionista di maggioranza di Gol Linhas Aéreas e Avianca) e Azul Linhas Aéreas hanno firmato lo scorso 15 gennaio un memorandum d'intesa non vincolante per esplorare la possibilità di unire le loro attività in Brasile, aprendo la strada a una fusione delle due compagnie aeree. L'operazione potrebbe creare il più grande gruppo aereo in Brasile, superando Latam Airlines, attuale leader nel paese sudamericano in termini di numero di passeggeri trasportati. Il nuovo gruppo dopo la fusione deterrebbe circa il 61% del mercato domestico, superando la quota di mercato del 40% di Latam. «Preservare il settore aereo e, soprattutto, salvaguardare posti di lavoro e reddito è una priorità per il governo - ha dichiarato il ministro brasiliano dei porti e degli aeroporti, Silvio Costa Filho in un'intervista -. La possibilità di una fusione Gol-Azul è positiva per il rafforzamento dell'aviazione brasiliana». Gol è in amministrazione controllata negli Stati Uniti dall'inizio del 2024, mentre Azul ha recentemente dovuto raggiungere un accordo con i finanziatori per cancellare le obbligazioni in cambio di azioni. [post_title] => Brasile: il governo favorevole ad una potenziale fusione tra Gol e Azul [post_date] => 2025-01-29T11:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738150083000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat scende in pista con l'operativo dell'estate 2025 che prevede fino a 19 voli diretti a settimana durante il picco stagionale. Ad aprile la summer saranno i voli diretti Roma-Montréal il prossimo 19 aprile, che diventeranno giornalieri dal 15 giugno; a seguire, il 2 maggio, sarà la volta dei collegamenti Roma-Toronto che diventeranno giornalieri dal 9 giugno; il 3 maggio toccherà alla Venezia-Toronto; il 5 maggio alla Venezia-Montreal ed infine, il 12 giugno, decollerà anche la Lamezia-Toronto. «Con Air Transat è possibile volare direttamente verso Toronto e Montréal da 3 aeroporti italiani Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Lamezia Terme - ricorda Tiziana Della Serra, md e head sales & marketing di Rephouse Gsa che rappresenta Air Transat in Italia -. La compagnia vanta una presenza consolidata in Italia da 37 anni, con un forte rapporto di collaborazione con il trade e gli operatori del settore. Offre voli diretti point to point dall'Italia per Toronto e Montréal, oltre a ottimi voli in connessione per Lima via Toronto e Montréal da Roma Fiumicino. La compagnia opera, inoltre, voli interni da Montréal e Toronto per Messico, Cuba, Rep Dominicana, Jamaica, Costa Rica e da Montreal per Florida, Orlando e Fort Lauderdale». [post_title] => Air Transat decolla verso l'estate: fino a 19 voli diretti a settimana Italia-Canada [post_date] => 2025-01-29T09:52:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738144338000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci saranno anche i Planet Funk tra i protagonisti della Music Cruise della Costa Toscana in programma in concomitanza con il Festival di Sanremo. In occasione della finale, sabato 15 febbraio, il palcoscenico sul mare dell’evento musicale più atteso dell’anno sarà in collegamento in diretta con il teatro Ariston. Ormeggiata di fronte a Sanremo, la Toscana si trasformerà in uno spettacolare club, ospitando appunto l’esibizione dei Planet Funk. La band italiana, che ha recentemente festeggiato i 25 anni di carriera, suonerà in uno degli spazi più caratteristici della nave: un palco dislocato su tre piani che regalerà un live show di una delle band più distintive della scena elettro-dance internazionale. Dall’8 al 15 febbraio, Costa Crociere ospiterà a bordo della Music Cruise un festival musicale diverso ogni giorno, con un palinsesto ricco di iniziative uniche come il grand opening Waves of Music, la Sea Destination di Costa creata appositamente per Sanremo, uno spettacolo di fuochi d’artificio musicali e un suggestivo light show sul mare, che illuminerà la baia di Sanremo il 9 febbraio. In programma anche due eventi live in esclusiva per gli ospiti a bordo: il Deejay Time di Radio Deejay, nella serata di apertura del 9 febbraio, e il grande ritorno di Gigi D’Agostino, con un dj set esclusivo la sera di San Valentino. [post_title] => Planet Funk special guest della Costa Toscana a Sanremo [post_date] => 2025-01-29T09:14:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738142080000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Era il 2016 quando il gruppo Marriott siglò il deal del secolo nel mondo dell'hotellerie acquisendo i competitor di Starwood per 13,6 miliardi di euro. Nacque in quel modo la compagnia alberghiera più grande al mondo, allora dotata di un portfolio di oltre 5.700 strutture e 1,1 milioni di camere distribuite in 110 Paesi. Un'offerta destinata in seguito a crescere ancora. Il gruppo Starwood includeva marchi storici dell'ospitalità internazionale, tra cui quella Luxury Collection creata per valorizzare le proprietà della Ciga: la più famosa realtà dell’hotellerie di lusso italiana era infatti confluita nel 1995 in Sheraton, a sua volta acquisito tre anni dopo dalla stessa Starwood. Ora però il marchio creato dall'hotelier visionario Barry Sternlicht circa 30 anni fa sembra destinato a riprendere vita. Con Sternlicht ancora alla guida della compagnia. Alcuni rappresentanti della compagnia di investimento Starwood Capital Group avrebbero infatti confermato a Hotel Investment Today l'intenzione di ribrandizzare il proprio gruppo alberghiero Sh Hotels & Resorts il prossimo febbraio. E Sternlicht è l'attuale presidente di Sh. La nuova Starwood Hotels avrà ovviamente una dimensione nettamente più ridotta di quella originaria: un totale di una quarantina di alberghi tra strutture già operative e in pipeline, suddivisi nei quattro brand 1 Hotels, Baccarat, Treehouse e Sh Collection. Tra le prossime new entry in programma si segnalano gli 1 Hotels di Austin e Seattle, negli Usa, nonché sull'isola di Creta. Alcuni Treehouse sono inoltre previsti a Miami e a Manchester, in Inghilterra. Mentre nuovi Baccarat sono previsti a Dubai, alle Maldive e a Roma. Tutti e tre i marchi hanno infine in calendario delle inaugurazioni nella saudita Riyadh. [post_title] => A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood [post_date] => 2025-01-28T15:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738077446000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora l'offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta. "Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia". Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. "Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria". Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. "Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta". [post_title] => Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo [post_date] => 2025-01-28T14:06:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738073199000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa rinnova l'interesse nei confronti di Air Europa, con l'ambizione di acquisirne una quota di minoranza: lo riferisce Reuters, citando il quotidiano spagnolo El Economista, in base al quale i tedeschi sarebbero interessati ad un 20% del capitale Air Europa. Air Europa - dopo che lo scorso anno l'azionista Iag si era defilato dal progetto di acquisizione della piena proprietà a causa dei problemi sollevati in materia di concorrenza dall'Antitrust europeo - sta cercando fondi per saldare un pacchetto di prestiti in sospeso del valore complessivo di 475 milioni di euro, concessi dal governo durante la pandemia. Sia Air Europa sia Lufthansa non hanno commentato l'indiscrezione, mentre nel novembre 2024 il Gruppo Globalia, proprietario della compagnia aerea spagnola, aveva reso noto l'interesse di Air France-Klm ad acquisire una partecipazione del 20% nel vettore. [post_title] => Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%? [post_date] => 2025-01-28T12:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738068037000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse. Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera. «Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano». Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile». [gallery ids="483332,483334,483331"] [post_title] => Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città [post_date] => 2025-01-28T12:16:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738066575000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475960" align="alignleft" width="300"] Il ceo di Arcadia, Matteo Mambelli[/caption] Nuova partnership per l'operatore romagnolo Arcadia Viaggi, che sigla un accordo con Falk Tours. La novità permetterà alla dmc di casa Falkensteiner di espandere il proprio portfolio di prodotti in Italia, nonché di debuttare in Slovenia e Croazia. Arcadia vanta infatti 3 mila strutture alberghiere contrattualizzate nella nostra Penisola, nonché 50 e 250 rispettivamente nei due Stati balcanici. Numeri peraltro in costante crescita visto che il to guidato da Matteo Mambelli incrementa annualmente la propria offerta alberghiera di circa il 20%. "Di grande valore è soprattutto l'opportunità di migliorare la nostra proposta con strutture che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo nel Centro e Nord Italia - si legge sul post Linkedin di Falk Tours che annuncia l'accordo -. Un nuovo ventaglio di opzioni che si integra perfettamente nei nostri pacchetti solo hotel, mettendo a disposizione dei nostri partner e clienti una selezione ancora maggiore di prodotti". [post_title] => Nuova partnership per Arcadia Viaggi: è con Falk Tours, la dmc di casa Falkensteiner [post_date] => 2025-01-28T11:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738065386000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481568" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Capri[/caption] Arriva la conferma del passaggio di mano del Caesar Augustus di Anacapri. Come anticipato da noi di Travel Quotidiano a fine dicembre, ad acquisire lo storico 5 stelle è stato il gruppo Statuto che lo ha comprato, si legge sul Mattino, per 180 milioni di euro dalla famiglia napoletana Signorini, già proprietaria dell'hotel dal 1940. Stando ai rumours a noi pervenuti le intenzioni sarebbero ora quella di affidarne l’operatività a Four Seasons. La struttura, situata nella parte meno mondana dell'isola, deve il suo nome alla statua dell'imperatore romano fatta installare nel 1900 dall'allora proprietario dell'immobile, il principe russo Emmanuel Bulhak. Il complesso venne poi ceduto appunto alla famiglia Signorini, che lo trasformò in un albergo, oggi dotato di 49 camere e sei suite a picco sul mare. Proseguono insomma gli investimenti nell'ospitalità del gruppo Statuto, che pochi mesi fa ha acquisito per circa 100 milioni di euro l’ex Grand Hotel Cadenabbia sul lago di Como, destinato a diventare un Six Senses nel 2028. La società è inoltre proprietaria di alcune delle più prestigiose strutture italiane, quali il Mandarin Oriental e i prossimi Marriott Piazzetta Bossi (che verrà inaugurato a breve), Rosewood (2025) e Six Senses (2026) di Milano, nonché l’Edition Rome e Le Ginestre di Porto Cervo (che diventerà Mandarin Oriental), oltre naturalmente al San Domenico di Taormina e al Danieli di Venezia. Recenti infine pure le acquisizioni all’estero dei Six Senses London e Ibiza, del Mandarin Oriental Paris e dell’Hotel de Rome di Berlino. [post_title] => Arriva la conferma: il Caesar Augustus di Anacapri è del gruppo Statuto [post_date] => 2025-01-28T11:36:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738064198000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ey conferma il picco di transazioni alberghiere in italia volumi a quota 21 mld nel 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6687,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La potenziale fusione tra le compagnie aeree brasiliane Gol e Azul rafforzerebbe il settore ed eviterebbe il fallimento di una delle due compagnie: è questa la posizione del governo del Brasile, secondo quanto riferisce Reuters; una posizione che spiana quindi la strada verso il merger dei due vettori. \r

\r

Il Gruppo Abra (azionista di maggioranza di Gol Linhas Aéreas e Avianca) e Azul Linhas Aéreas hanno firmato lo scorso 15 gennaio un memorandum d'intesa non vincolante per esplorare la possibilità di unire le loro attività in Brasile, aprendo la strada a una fusione delle due compagnie aeree.\r

\r

L'operazione potrebbe creare il più grande gruppo aereo in Brasile, superando Latam Airlines, attuale leader nel paese sudamericano in termini di numero di passeggeri trasportati.\r

\r

Il nuovo gruppo dopo la fusione deterrebbe circa il 61% del mercato domestico, superando la quota di mercato del 40% di Latam. «Preservare il settore aereo e, soprattutto, salvaguardare posti di lavoro e reddito è una priorità per il governo - ha dichiarato il ministro brasiliano dei porti e degli aeroporti, Silvio Costa Filho in un'intervista -. La possibilità di una fusione Gol-Azul è positiva per il rafforzamento dell'aviazione brasiliana».\r

\r

Gol è in amministrazione controllata negli Stati Uniti dall'inizio del 2024, mentre Azul ha recentemente dovuto raggiungere un accordo con i finanziatori per cancellare le obbligazioni in cambio di azioni. ","post_title":"Brasile: il governo favorevole ad una potenziale fusione tra Gol e Azul","post_date":"2025-01-29T11:28:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738150083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat scende in pista con l'operativo dell'estate 2025 che prevede fino a 19 voli diretti a settimana durante il picco stagionale.\r

Ad aprile la summer saranno i voli diretti Roma-Montréal il prossimo 19 aprile, che diventeranno giornalieri dal 15 giugno; a seguire, il 2 maggio, sarà la volta dei collegamenti Roma-Toronto che diventeranno giornalieri dal 9 giugno; il 3 maggio toccherà alla Venezia-Toronto; il 5 maggio alla Venezia-Montreal ed infine, il 12 giugno, decollerà anche la Lamezia-Toronto.\r

«Con Air Transat è possibile volare direttamente verso Toronto e Montréal da 3 aeroporti italiani Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Lamezia Terme - ricorda Tiziana Della Serra, md e head sales & marketing di Rephouse Gsa che rappresenta Air Transat in Italia -. La compagnia vanta una presenza consolidata in Italia da 37 anni, con un forte rapporto di collaborazione con il trade e gli operatori del settore. Offre voli diretti point to point dall'Italia per Toronto e Montréal, oltre a ottimi voli in connessione per Lima via Toronto e Montréal da Roma Fiumicino.\r

La compagnia opera, inoltre, voli interni da Montréal e Toronto per Messico, Cuba, Rep Dominicana, Jamaica, Costa Rica e da Montreal per Florida, Orlando e Fort Lauderdale».","post_title":"Air Transat decolla verso l'estate: fino a 19 voli diretti a settimana Italia-Canada","post_date":"2025-01-29T09:52:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738144338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci saranno anche i Planet Funk tra i protagonisti della Music Cruise della Costa Toscana in programma in concomitanza con il Festival di Sanremo. In occasione della finale, sabato 15 febbraio, il palcoscenico sul mare dell’evento musicale più atteso dell’anno sarà in collegamento in diretta con il teatro Ariston. Ormeggiata di fronte a Sanremo, la Toscana si trasformerà in uno spettacolare club, ospitando appunto l’esibizione dei Planet Funk. La band italiana, che ha recentemente festeggiato i 25 anni di carriera, suonerà in uno degli spazi più caratteristici della nave: un palco dislocato su tre piani che regalerà un live show di una delle band più distintive della scena elettro-dance internazionale.\r

\r

Dall’8 al 15 febbraio, Costa Crociere ospiterà a bordo della Music Cruise un festival musicale diverso ogni giorno, con un palinsesto ricco di iniziative uniche come il grand opening Waves of Music, la Sea Destination di Costa creata appositamente per Sanremo, uno spettacolo di fuochi d’artificio musicali e un suggestivo light show sul mare, che illuminerà la baia di Sanremo il 9 febbraio. In programma anche due eventi live in esclusiva per gli ospiti a bordo: il Deejay Time di Radio Deejay, nella serata di apertura del 9 febbraio, e il grande ritorno di Gigi D’Agostino, con un dj set esclusivo la sera di San Valentino.","post_title":"Planet Funk special guest della Costa Toscana a Sanremo","post_date":"2025-01-29T09:14:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738142080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Era il 2016 quando il gruppo Marriott siglò il deal del secolo nel mondo dell'hotellerie acquisendo i competitor di Starwood per 13,6 miliardi di euro. Nacque in quel modo la compagnia alberghiera più grande al mondo, allora dotata di un portfolio di oltre 5.700 strutture e 1,1 milioni di camere distribuite in 110 Paesi. Un'offerta destinata in seguito a crescere ancora. Il gruppo Starwood includeva marchi storici dell'ospitalità internazionale, tra cui quella Luxury Collection creata per valorizzare le proprietà della Ciga: la più famosa realtà dell’hotellerie di lusso italiana era infatti confluita nel 1995 in Sheraton, a sua volta acquisito tre anni dopo dalla stessa Starwood.\r

\r

Ora però il marchio creato dall'hotelier visionario Barry Sternlicht circa 30 anni fa sembra destinato a riprendere vita. Con Sternlicht ancora alla guida della compagnia. Alcuni rappresentanti della compagnia di investimento Starwood Capital Group avrebbero infatti confermato a Hotel Investment Today l'intenzione di ribrandizzare il proprio gruppo alberghiero Sh Hotels & Resorts il prossimo febbraio. E Sternlicht è l'attuale presidente di Sh.\r

\r

La nuova Starwood Hotels avrà ovviamente una dimensione nettamente più ridotta di quella originaria: un totale di una quarantina di alberghi tra strutture già operative e in pipeline, suddivisi nei quattro brand 1 Hotels, Baccarat, Treehouse e Sh Collection. Tra le prossime new entry in programma si segnalano gli 1 Hotels di Austin e Seattle, negli Usa, nonché sull'isola di Creta. Alcuni Treehouse sono inoltre previsti a Miami e a Manchester, in Inghilterra. Mentre nuovi Baccarat sono previsti a Dubai, alle Maldive e a Roma. Tutti e tre i marchi hanno infine in calendario delle inaugurazioni nella saudita Riyadh.","post_title":"A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood","post_date":"2025-01-28T15:17:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738077446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora l'offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta.\r

\r

\"Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia\".\r

\r

Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. \"Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria\".\r

\r

Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. \"Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta\".","post_title":"Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo","post_date":"2025-01-28T14:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738073199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa rinnova l'interesse nei confronti di Air Europa, con l'ambizione di acquisirne una quota di minoranza: lo riferisce Reuters, citando il quotidiano spagnolo El Economista, in base al quale i tedeschi sarebbero interessati ad un 20% del capitale Air Europa.\r

\r

Air Europa - dopo che lo scorso anno l'azionista Iag si era defilato dal progetto di acquisizione della piena proprietà a causa dei problemi sollevati in materia di concorrenza dall'Antitrust europeo - sta cercando fondi per saldare un pacchetto di prestiti in sospeso del valore complessivo di 475 milioni di euro, concessi dal governo durante la pandemia.\r

\r

Sia Air Europa sia Lufthansa non hanno commentato l'indiscrezione, mentre nel novembre 2024 il Gruppo Globalia, proprietario della compagnia aerea spagnola, aveva reso noto l'interesse di Air France-Klm ad acquisire una partecipazione del 20% nel vettore.","post_title":"Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%?","post_date":"2025-01-28T12:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738068037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse.\r

\r

Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera.\r

\r

«Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano».\r

\r

Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile».\r

\r

[gallery ids=\"483332,483334,483331\"]","post_title":"Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città","post_date":"2025-01-28T12:16:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738066575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475960\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di Arcadia, Matteo Mambelli[/caption]\r

\r

Nuova partnership per l'operatore romagnolo Arcadia Viaggi, che sigla un accordo con Falk Tours. La novità permetterà alla dmc di casa Falkensteiner di espandere il proprio portfolio di prodotti in Italia, nonché di debuttare in Slovenia e Croazia. Arcadia vanta infatti 3 mila strutture alberghiere contrattualizzate nella nostra Penisola, nonché 50 e 250 rispettivamente nei due Stati balcanici. Numeri peraltro in costante crescita visto che il to guidato da Matteo Mambelli incrementa annualmente la propria offerta alberghiera di circa il 20%.\r

\r

\"Di grande valore è soprattutto l'opportunità di migliorare la nostra proposta con strutture che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo nel Centro e Nord Italia - si legge sul post Linkedin di Falk Tours che annuncia l'accordo -. Un nuovo ventaglio di opzioni che si integra perfettamente nei nostri pacchetti solo hotel, mettendo a disposizione dei nostri partner e clienti una selezione ancora maggiore di prodotti\".","post_title":"Nuova partnership per Arcadia Viaggi: è con Falk Tours, la dmc di casa Falkensteiner","post_date":"2025-01-28T11:56:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738065386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481568\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Capri[/caption]\r

\r

Arriva la conferma del passaggio di mano del Caesar Augustus di Anacapri. Come anticipato da noi di Travel Quotidiano a fine dicembre, ad acquisire lo storico 5 stelle è stato il gruppo Statuto che lo ha comprato, si legge sul Mattino, per 180 milioni di euro dalla famiglia napoletana Signorini, già proprietaria dell'hotel dal 1940. Stando ai rumours a noi pervenuti le intenzioni sarebbero ora quella di affidarne l’operatività a Four Seasons.\r

\r

La struttura, situata nella parte meno mondana dell'isola, deve il suo nome alla statua dell'imperatore romano fatta installare nel 1900 dall'allora proprietario dell'immobile, il principe russo Emmanuel Bulhak. Il complesso venne poi ceduto appunto alla famiglia Signorini, che lo trasformò in un albergo, oggi dotato di 49 camere e sei suite a picco sul mare. \r

\r

Proseguono insomma gli investimenti nell'ospitalità del gruppo Statuto, che pochi mesi fa ha acquisito per circa 100 milioni di euro l’ex Grand Hotel Cadenabbia sul lago di Como, destinato a diventare un Six Senses nel 2028. La società è inoltre proprietaria di alcune delle più prestigiose strutture italiane, quali il Mandarin Oriental e i prossimi Marriott Piazzetta Bossi (che verrà inaugurato a breve), Rosewood (2025) e Six Senses (2026) di Milano, nonché l’Edition Rome e Le Ginestre di Porto Cervo (che diventerà Mandarin Oriental), oltre naturalmente al San Domenico di Taormina e al Danieli di Venezia. Recenti infine pure le acquisizioni all’estero dei Six Senses London e Ibiza, del Mandarin Oriental Paris e dell’Hotel de Rome di Berlino.","post_title":"Arriva la conferma: il Caesar Augustus di Anacapri è del gruppo Statuto","post_date":"2025-01-28T11:36:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738064198000]}]}}