E’ on air la nuova campagna pubblicitaria Best Western “Mai uguali, sempre unici” Sarà on air in tv, radio, digitale e cinema fino al prossimo 29 di aprile la nuova campagna pubblicitaria primavera 2023 per gli hotel Best Western “Mai uguali, sempre unici”. “Con questa iniziativa rafforziamo la promessa di brand – spiega la ceo di Bwh Italia, Sara Digiesi -: un’accoglienza curata e attenta in ogni location, dove i molteplici servizi e la differente personalità di ogni struttura caratterizzano e rendono unico ogni soggiorno, mentre i requisiti internazionali confermano la qualità. Il piano media crossmediale ci consente il massimo della copertura e la riconferma della partnership con la Rai poggia sugli ottimi riscontri ottenuti nelle precedenti stagioni”. Il piano per la tv prevede in particolare oltre 550 passaggi, per un totale superiore ai 50 milioni di contatti lordi. Per il circuito cinema, gestito da Rai Pubblicità, sono previsti inoltre 723 schermi nei centri città di tutta Italia, sui quali gireranno spot di 15 secondi in posizioni top e premium, raggiungendo fino a 600 mila spettatori. In radio i passaggi saranno invece 1.100. Le emittenti prescelte sono R101, Radio Montecarlo, Radio Deejay, Radio Capital, Radio24, Rds, Radio 105, Virgin Radio, Radio Italia, Rtl e Radio Rai. Per il digital, infine, sono pianificate oltre 11 milioni di impression su Youtube, Spotify, TikTok e la nuova opportunità di pianificazione offerta da Netflix. Sviluppo e coordinamento della campagna sono stati gestiti da Rosa Giglio, head of brand marketing & communication di Bwh Italia.

[post_title] => Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane [post_date] => 2023-03-31T12:22:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265349000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424940" align="alignleft" width="300"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption] Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni. «Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione». Così commenta a caldo i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions. Dalla rilevazione si fa sempre più netto il profilo di un viaggiatore ben consapevole del valore del made in Italy, intenzionato a rendere la propria vacanza “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Non più all’assalto di mete estere dunque (scelta che riguarda solo un 4,4% degli intervistati), ma piuttosto alla ricerca di relax e divertimento in località facilmente raggiungibili, preferibilmente a bordo della propria auto (75,8%), se possibile all’interno della propria regione o in regioni vicine alla propria residenza. Innamorati dell'Italia «Siamo diventati tutti più saggi, e innamorati del nostro Paese – prosegue Bocca – Questi dati sono di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione, ma sicuramente il tema degli aumenti del costo della vita non rende possibile ai nostri concittadini osare di più, il che va a discapito principalmente della durata della vacanza. Del resto il calendario stesso del 2023 non ha reso possibile un naturale prolungamento delle festività pasquali verso il ponte del 25 aprile, congiuntura felice che si era invece verificata lo scorso anno». «Certo non possiamo chiudere gli occhi di fronte al condizionamento nella programmazione della vacanza che, a causa degli aumenti del costo della vita, hanno subito i viaggiatori – ha concluso il presidente di Federalberghi – Se il 61% del nostro campione ha dichiarato che queste motivazioni hanno influenzato in modo massiccio la propria scelta, bisogna prenderne atto ed agire per tempo affinchè si possano eliminare o quanto meno rendere meno insormontabili questi ostacoli. La Pasqua, che auspico sia in armonia per tutti, sarà la nostra prova generale». [post_title] => Bocca: «Sorpreso dai risultati di Pasqua». 12 milioni di italiani in viaggio [post_date] => 2023-03-31T11:43:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680262990000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata. Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell'isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari. Un territorio unico Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag». La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l'accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono. [caption id="attachment_442850" align="alignnone" width="300"] A destra Viviana Vukelic[/caption] [post_title] => La regione di Zara (Croazia) promuove l'enogastronomia e il territorio [post_date] => 2023-03-31T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680261960000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio alla scoperta di Jiangsu, uno spaccato di Cina che affonda le proprie radici in una cultura e tradizioni millenarie, che ancora oggi affiorano persino tra i grattacieli scintillanti di Nanchino, proiettati verso il futuro. La provincia situata nella parte orientale del Paese, direttamente affacciata sul Mar Giallo che ne lambisce le coste per oltre 1.000 km, è pronta a scommettere sui flussi turistici dall’Italia. In quest’ottica si inserisce la recente partecipazione alla Bmt di Napoli del Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu: all’interno dello stand (adiacente a quello dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero della Cultura e del Turismo a Roma ed Air China) decorato ed esposto con "Water Rhythm Jiangsu·Jiangsu Tourism", il personale del centro ha indossato i costumi di eroi e bellezze della dinastia Ming. Pesci volanti, gonne di seta tipiche della dinastia Ming e artigianato locale sono stati i protagonisti della tre giorni e hanno attratto numerosi visitatori e operatori, che hanno mostrato un grande interesse per la destinazione. [gallery ids="442740,442744,442748"] A disposizione di agenti di viaggio e tour operator lo Jiangsu Travel Magazine (numero estivo) e un set completo di pieghevoli promozionali dello Jiangsu Tourism (in lingua italiana); informazioni dedicate per Jiangsu Four Seasons Travel Strategy e "Meet Jiangnan·Water Rhythm Jiangsu Beautiful", Food "Light", "Alla ricerca della cultura di un grande paese e della bellezza del patrimonio culturale immateriale in varie forme dei canali cinesi in 10 giorni" e altri prodotti della linea turistica. Un monitor posizionato nello stand ha consentito di ammirare il film promozionale "Water Rhythm of Jiangsu” (versione italiana), "Water Rhythm Jiangsu Immersive Promotional Performance" e MV di "Jasmine Flower" della Provincial Opera School. Durante la Bmt il Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu ha distribuito oltre 17.000 copie di materiale promozionale e 3.500 gadgets. [gallery ids="442745,442738,442742"] Le proposte Jiangsu Four Seasons La provincia dello offre interessanti spunti di vista lungo tutto l’arco dell’anno, a cominciare dalla primavera con la pittoresca fioritura degli alberi di pesco. L’estate dai rigogliosi colori e l'autunno che porta con sé l’intenso profumo dell’osmanto. E ancora l'inverno, con i fiori di susino e il bianco della neve. Lo Jiangsu delle quattro stagioni raccoglie un vasto patrimonio storico e cultura, da scoprire attraversando antiche città e villaggi (ad esempio la città di Jiangnan) ma anche assaggiando le numerose prelibatezze locali. [gallery ids="442730,442737,442725"] Ecco quattro proposte di itinerari per vivere la scoperta della provincia in tutte le stagioni. 1. Itinerario primaverile tra paesaggi fioriti, "Ritmo dell'acqua dello Jiangsu" (marzo-maggio), tour di 7-10 giorni con tappe a Wuxi - Nanchino - Yangzhou - Taizhou – Yancheng. 2. Summer Water Paradise, il viaggio estivo (giugno-agosto) tour di 8-14 giorni con tappe a Suzhou - Changzhou - Zhenjiang - Nantong - Lianyungang – Xuzhou. 3. Il fascino dell'autunno nello Jiangsu, momento ideale per osservare la fauna selvatica "Shui Yun Jiangsu" (settembre-novembre), tour di 7-10 giorni con tappe a Suzhou - Nanchino - Huai'an - Suqian – Yancheng 4. Il viaggio invernale, fra sorgenti termali e tradizioni popolari per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo "Shui Yun Jiangsu" (dicembre-febbraio), tour di 6-8 giorni con tappe a Nanchino - Yangzhou - Huai'an – Xuzhou [gallery ids="442736,442734,442727,442731,442732,442726,442724,442723,442735"] [post_title] => Cina: la provincia dello Jiangsu fa breccia sul mercato italiano [post_date] => 2023-03-31T10:16:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680257808000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si apre con numerose novità, a partire da una serie di itinerari inediti, l'Europa 2023 firmata Guiness Travel. Sugli scudi la Francia, intramontabile best-seller, protagonista di ben 13 viaggi, di cui sette in formula aereo e sei in bus. La capitale transalpina è la regina indiscussa con quattro tour, fra i quali il “Parigi Charmant” e lo “Scopri Parigi a piedi”: un nuovo format di viaggio per lunghi city break con hotel ubicati in zone centrali e ingressi ad attrazioni poco note ma di grande spessore culturale. Un modo originale di vivere il rapporto fra il viaggiatore e la metropoli, all’insegna della sostenibilità e dell’ottimizzazione dei tempi di visita. “Quella sulla Francia è una programmazione molto ambiziosa, risultato di una conoscenza ormai consolidata del paese e che si avvale di numerose date di partenza dispiegate fino al 31 marzo 2024, in virtù dei contingenti allotment già acquistati con largo anticipo a bordo degli aeromobili - spiega Michele Mosca, product manager di Guiness -. Tutti gli itinerari proiettano il viaggiatore al centro dell’esperienza di viaggio, attraverso la sollecitazione di tutti e cinque i sensi e con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, grazie alla costituzione di partenze a numero limitato di partecipanti". Da segnalare inoltre una new-entry in assoluto: un circuito Normandia-Bretagna con partenza in bus dall’Italia del Nord e visite esclusive del castello di Fontainebleau e della città di Lione. Provenza e Costa Azzurra sono invece le regioni da esplorare nel Sud: non solo i celebri campi di lavanda e la passerella di Monaco e Cannes, ma soprattutto borghi sospesi nel tempo, cittadine patria di elezione di artisti come Van Gogh, imponenti testimonianze archeologiche e scenari naturali da favola. Completano il quadro pranzi tipici in ristoranti selezionati, come nel tour “L’arte di vivere nel sud della Francia”, alla scoperta di angoli insoliti del paese. Altra grande novità è rappresentata infine dal combinato “Spagna &Francia - Le regioni del vino”, otto giorni a cavallo tra i due paesi contigui attraverso un itinerario che coniuga degustazioni a visite guidate a Bordeaux, nella regione de La Rioja e in quella dei Paesi Baschi. [post_title] => Nuovo look per l'Europa di Guiness Travel. Focus sulla Francia [post_date] => 2023-03-31T09:50:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680256216000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto. Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti. “Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato. Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: "L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”. Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi. [post_title] => Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno [post_date] => 2023-03-31T07:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680247850000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023. Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori. I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate. Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle. Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza. Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi. [post_title] => Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni [post_date] => 2023-03-30T15:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680189318000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali. Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa. Le date Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato. I giorni dei "viaggi" digitali sono l'1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo. I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio. Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi». [post_title] => Ischia: tour digitale in diretta, l'idea per il rilancio dell'isola [post_date] => 2023-03-30T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680177872000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e on air la nuova campagna pubblicitaria best western mai uguali sempre unici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3545,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà on air in tv, radio, digitale e cinema fino al prossimo 29 di aprile la nuova campagna pubblicitaria primavera 2023 per gli hotel Best Western \"Mai uguali, sempre unici”. “Con questa iniziativa rafforziamo la promessa di brand - spiega la ceo di Bwh Italia, Sara Digiesi -: un’accoglienza curata e attenta in ogni location, dove i molteplici servizi e la differente personalità di ogni struttura caratterizzano e rendono unico ogni soggiorno, mentre i requisiti internazionali confermano la qualità. Il piano media crossmediale ci consente il massimo della copertura e la riconferma della partnership con la Rai poggia sugli ottimi riscontri ottenuti nelle precedenti stagioni”.\r

\r

Il piano per la tv prevede in particolare oltre 550 passaggi, per un totale superiore ai 50 milioni di contatti lordi. Per il circuito cinema, gestito da Rai Pubblicità, sono previsti inoltre 723 schermi nei centri città di tutta Italia, sui quali gireranno spot di 15 secondi in posizioni top e premium, raggiungendo fino a 600 mila spettatori. In radio i passaggi saranno invece 1.100. Le emittenti prescelte sono R101, Radio Montecarlo, Radio Deejay, Radio Capital, Radio24, Rds, Radio 105, Virgin Radio, Radio Italia, Rtl e Radio Rai. Per il digital, infine, sono pianificate oltre 11 milioni di impression su Youtube, Spotify, TikTok e la nuova opportunità di pianificazione offerta da Netflix. Sviluppo e coordinamento della campagna sono stati gestiti da Rosa Giglio, head of brand marketing & communication di Bwh Italia.","post_title":"E' on air la nuova campagna pubblicitaria Best Western \"Mai uguali, sempre unici\"","post_date":"2023-03-31T13:09:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680268186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo.\r

\r

Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo.\r

\r

Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio.\r

\r

Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale.\r

\r

Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave\" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza.\r

\r

Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini.\r

\r

Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.","post_title":"Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane","post_date":"2023-03-31T12:22:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680265349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni.\r

\r

«Sono piacevolmente sorpreso dai risultati della nostra indagine sulla Pasqua: ancora una volta i nostri concittadini dimostrano di privilegiare l’Italia come destinazione della propria vacanza. Non dobbiamo mai dimenticare che gli italiani sono il nostro primo mercato, e merita grande attenzione».\r

\r

Così commenta a caldo i dati relativi al movimento degli italiani in occasione delle festività pasquali il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla luce della ricerca realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions.\r

\r

Dalla rilevazione si fa sempre più netto il profilo di un viaggiatore ben consapevole del valore del made in Italy, intenzionato a rendere la propria vacanza “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Non più all’assalto di mete estere dunque (scelta che riguarda solo un 4,4% degli intervistati), ma piuttosto alla ricerca di relax e divertimento in località facilmente raggiungibili, preferibilmente a bordo della propria auto (75,8%), se possibile all’interno della propria regione o in regioni vicine alla propria residenza.\r

Innamorati dell'Italia\r

«Siamo diventati tutti più saggi, e innamorati del nostro Paese – prosegue Bocca – Questi dati sono di buon auspicio per l’avvio della nuova stagione, ma sicuramente il tema degli aumenti del costo della vita non rende possibile ai nostri concittadini osare di più, il che va a discapito principalmente della durata della vacanza. Del resto il calendario stesso del 2023 non ha reso possibile un naturale prolungamento delle festività pasquali verso il ponte del 25 aprile, congiuntura felice che si era invece verificata lo scorso anno».\r

\r

«Certo non possiamo chiudere gli occhi di fronte al condizionamento nella programmazione della vacanza che, a causa degli aumenti del costo della vita, hanno subito i viaggiatori – ha concluso il presidente di Federalberghi – Se il 61% del nostro campione ha dichiarato che queste motivazioni hanno influenzato in modo massiccio la propria scelta, bisogna prenderne atto ed agire per tempo affinchè si possano eliminare o quanto meno rendere meno insormontabili questi ostacoli. La Pasqua, che auspico sia in armonia per tutti, sarà la nostra prova generale».\r

\r

","post_title":"Bocca: «Sorpreso dai risultati di Pasqua». 12 milioni di italiani in viaggio","post_date":"2023-03-31T11:43:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680262990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata.\r

\r

Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell'isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. \r

\r

Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari.\r

Un territorio unico\r

Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag».\r

\r

La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l'accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono. \r

\r

[caption id=\"attachment_442850\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] A destra Viviana Vukelic[/caption]\r

\r

","post_title":"La regione di Zara (Croazia) promuove l'enogastronomia e il territorio","post_date":"2023-03-31T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680261960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta di Jiangsu, uno spaccato di Cina che affonda le proprie radici in una cultura e tradizioni millenarie, che ancora oggi affiorano persino tra i grattacieli scintillanti di Nanchino, proiettati verso il futuro. La provincia situata nella parte orientale del Paese, direttamente affacciata sul Mar Giallo che ne lambisce le coste per oltre 1.000 km, è pronta a scommettere sui flussi turistici dall’Italia.\r

\r

In quest’ottica si inserisce la recente partecipazione alla Bmt di Napoli del Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu: all’interno dello stand (adiacente a quello dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero della Cultura e del Turismo a Roma ed Air China) decorato ed esposto con \"Water Rhythm Jiangsu·Jiangsu Tourism\", il personale del centro ha indossato i costumi di eroi e bellezze della dinastia Ming. Pesci volanti, gonne di seta tipiche della dinastia Ming e artigianato locale sono stati i protagonisti della tre giorni e hanno attratto numerosi visitatori e operatori, che hanno mostrato un grande interesse per la destinazione.\r

\r

[gallery ids=\"442740,442744,442748\"]\r

\r

A disposizione di agenti di viaggio e tour operator lo Jiangsu Travel Magazine (numero estivo) e un set completo di pieghevoli promozionali dello Jiangsu Tourism (in lingua italiana); informazioni dedicate per Jiangsu Four Seasons Travel Strategy e \"Meet Jiangnan·Water Rhythm Jiangsu Beautiful\", Food \"Light\", \"Alla ricerca della cultura di un grande paese e della bellezza del patrimonio culturale immateriale in varie forme dei canali cinesi in 10 giorni\" e altri prodotti della linea turistica. Un monitor posizionato nello stand ha consentito di ammirare il film promozionale \"Water Rhythm of Jiangsu” (versione italiana), \"Water Rhythm Jiangsu Immersive Promotional Performance\" e MV di \"Jasmine Flower\" della Provincial Opera School.\r

\r

Durante la Bmt il Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu ha distribuito oltre 17.000 copie di materiale promozionale e 3.500 gadgets.\r

\r

[gallery ids=\"442745,442738,442742\"]\r

\r

Le proposte Jiangsu Four Seasons\r

\r

La provincia dello offre interessanti spunti di vista lungo tutto l’arco dell’anno, a cominciare dalla primavera con la pittoresca fioritura degli alberi di pesco. L’estate dai rigogliosi colori e l'autunno che porta con sé l’intenso profumo dell’osmanto. E ancora l'inverno, con i fiori di susino e il bianco della neve.\r

\r

Lo Jiangsu delle quattro stagioni raccoglie un vasto patrimonio storico e cultura, da scoprire attraversando antiche città e villaggi (ad esempio la città di Jiangnan) ma anche assaggiando le numerose prelibatezze locali.\r

\r

[gallery ids=\"442730,442737,442725\"]\r

\r

Ecco quattro proposte di itinerari per vivere la scoperta della provincia in tutte le stagioni.\r

\r

1. Itinerario primaverile tra paesaggi fioriti, \"Ritmo dell'acqua dello Jiangsu\" (marzo-maggio), tour di 7-10 giorni con tappe a Wuxi - Nanchino - Yangzhou - Taizhou – Yancheng.\r

\r

2. Summer Water Paradise, il viaggio estivo (giugno-agosto) tour di 8-14 giorni con tappe a Suzhou - Changzhou - Zhenjiang - Nantong - Lianyungang – Xuzhou.\r

\r

3. Il fascino dell'autunno nello Jiangsu, momento ideale per osservare la fauna selvatica \"Shui Yun Jiangsu\" (settembre-novembre), tour di 7-10 giorni con tappe a Suzhou - Nanchino - Huai'an - Suqian – Yancheng\r

\r

4. Il viaggio invernale, fra sorgenti termali e tradizioni popolari per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo \"Shui Yun Jiangsu\" (dicembre-febbraio), tour di 6-8 giorni con tappe a Nanchino - Yangzhou - Huai'an – Xuzhou\r

\r

[gallery ids=\"442736,442734,442727,442731,442732,442726,442724,442723,442735\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cina: la provincia dello Jiangsu fa breccia sul mercato italiano","post_date":"2023-03-31T10:16:48+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680257808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apre con numerose novità, a partire da una serie di itinerari inediti, l'Europa 2023 firmata Guiness Travel. Sugli scudi la Francia, intramontabile best-seller, protagonista di ben 13 viaggi, di cui sette in formula aereo e sei in bus. La capitale transalpina è la regina indiscussa con quattro tour, fra i quali il “Parigi Charmant” e lo “Scopri Parigi a piedi”: un nuovo format di viaggio per lunghi city break con hotel ubicati in zone centrali e ingressi ad attrazioni poco note ma di grande spessore culturale. Un modo originale di vivere il rapporto fra il viaggiatore e la metropoli, all’insegna della sostenibilità e dell’ottimizzazione dei tempi di visita.\r

\r

“Quella sulla Francia è una programmazione molto ambiziosa, risultato di una conoscenza ormai consolidata del paese e che si avvale di numerose date di partenza dispiegate fino al 31 marzo 2024, in virtù dei contingenti allotment già acquistati con largo anticipo a bordo degli aeromobili - spiega Michele Mosca, product manager di Guiness -. Tutti gli itinerari proiettano il viaggiatore al centro dell’esperienza di viaggio, attraverso la sollecitazione di tutti e cinque i sensi e con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, grazie alla costituzione di partenze a numero limitato di partecipanti\".\r

\r

Da segnalare inoltre una new-entry in assoluto: un circuito Normandia-Bretagna con partenza in bus dall’Italia del Nord e visite esclusive del castello di Fontainebleau e della città di Lione. Provenza e Costa Azzurra sono invece le regioni da esplorare nel Sud: non solo i celebri campi di lavanda e la passerella di Monaco e Cannes, ma soprattutto borghi sospesi nel tempo, cittadine patria di elezione di artisti come Van Gogh, imponenti testimonianze archeologiche e scenari naturali da favola. Completano il quadro pranzi tipici in ristoranti selezionati, come nel tour “L’arte di vivere nel sud della Francia”, alla scoperta di angoli insoliti del paese. Altra grande novità è rappresentata infine dal combinato “Spagna &Francia - Le regioni del vino”, otto giorni a cavallo tra i due paesi contigui attraverso un itinerario che coniuga degustazioni a visite guidate a Bordeaux, nella regione de La Rioja e in quella dei Paesi Baschi.\r

\r

","post_title":"Nuovo look per l'Europa di Guiness Travel. Focus sulla Francia","post_date":"2023-03-31T09:50:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680256216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto.\r

\r

Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti.\r

\r

“Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato.\r

\r

Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: \"L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”.\r

\r

Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi.","post_title":"Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno","post_date":"2023-03-31T07:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680247850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.\r

\r

Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori.\r

\r

I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate.\r

\r

Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. \r

\r

Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle.\r

\r

Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza.\r

\r

Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. \r

\r

Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi.\r

\r

","post_title":"Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni","post_date":"2023-03-30T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680189318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali.\r

\r

Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa.\r

Le date\r

Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato.\r

\r

I giorni dei \"viaggi\" digitali sono l'1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo.\r

\r

I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio.\r

\r

Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ischia: tour digitale in diretta, l'idea per il rilancio dell'isola","post_date":"2023-03-30T12:04:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680177872000]}]}}