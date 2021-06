Duchini, B&B Hotels: “Con Bolzano saliamo a 44 strutture in Italia”

B&B Hotels, porta a 44 le strutture in Italia con la “vernice”, alla presenza di Valerio Duchini, presidente del branch italiano, del nuovo arrivato.

«La catena cresce con più di 550 hotel in Europa – dice Duchini accogliendo gli ospiti nel nuovo B&B Hotel Bolzano – e ci pareva strategico presidiare anche la “Porta delle Dolomiti”.

La 44° struttura del gruppo vede la luce a seguito di un massiccio intervento di ristrutturazione di un immobile inutilizzato da un decennio, attraverso un’operazione di risparmio ecologico, riducendo il consumo di risorse, concedendo un notevole risparmio di immissione di rifiuti nell’ambiente, visto che sono stati ampiamente sfruttati materiali appartenuti al vecchio stabile. Lasciatemi dire che questo rappresenta un interessante modello di riutilizzo, di riciclo e di gestione “consapevole” delle risorse, ispirato al concetto di “Urban Mining”, che parafrasando il concetto di estrarre materiali dalla miniera dell’inutilizzato mira a ottimizzare i materiali già esistenti e i rifiuti urbani come fonte di energie».

La nuova struttura è quindi il risultato di un “approccio integrato” che considera preziose le prestazioni ambientali e tecnologiche residue degli edifici dismessi e contribuisce a conferire una visione circolare al processo edilizio, garantendo un utilizzo sostenibile delle risorse.

Il concept del nuovo entrato è dedicato principalmente a chi usa Bolzano come base per muoversi all’intorno, o a chi ha bisogno di un appoggio transitorio per viaggi di lavoro, in posizione strategica all’uscita autostradale, è sempre fedele a quello del gruppo B&B “Only for everyone”. L’albergo si inserisce in un paesaggio urbano, naturalistico e ambientale in forte crescita, in posizione agevole da cui raggiungere mete turistiche, tra piste da sci, sentieri per escursionisti o semplici amanti della montagna, celebri musei e incantevoli castelli medievali.

«L’ultimo nato rappresenta un altro importante traguardo nel processo di espansione di B&B Hotels in Italia. Siamo molto orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti questa nuova struttura frutto di una virtuosa operazione di restauro e recupero, che ci mette in ascolto con l’ambiente, traendo da esso risorse e ispirazione – conclude Duchini – Il risultato è un hotel moderno di impronta green, che accoglie i nostri ospiti con tutti i servizi smart e d’avanguardia che da sempre ci contraddistinguono come Gruppo in Italia e nel resto del mondo».

MT