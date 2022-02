DoubleTree By Hilton continua a crescere: sei le novità in Europa, tra cui il Milan Malpensa

Prosegue l’espansione del brand DoubleTree del gruppo Hilton in Europa, che annuncia l’apertura di sei nuove proprietà nel Vecchio continente, tra Italia, Francia, Romania, Ungheria, Paesi Bassi e Germania. Le novità si inseriscono nel scolo di un piano di sviluppo che prevede l’aggiunta di ben 37 proprietà nell’area nei prossimi cinque anni, destinate ad aggiungersi agli oltre 120 hotel già operativi nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).

“Fin dall’esordio di DoubleTree in Europa nel 2008, il brand ha continuato a espandersi nel Vecchio continente e oggi si trova in 19 Paesi differenti, a cui se ne aggiungeranno altri sette nei prossimi anni”, spiega il senior vice president, development, Emea, Patrick Fitzgibbon.

Il DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona rappresenterà in particolare la seconda apertura del gruppo nell’area dello scalo meneghino, dopo l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa. La nuova struttura sarà inaugurata il prossimo aprile e sarà dotata di 246 camere. Frutto di un accordo di franchising con Gdf Group, un partner consolidato per Hilton nel nostro Paese, l’hotel include anche sette sale meeting.

Le altre nuove aperture sono quindi quelle del DoubleTree Sittard nei Paesi Bassi, già operativo dallo scorso dicembre, dell’Hannover Schweizerhof in Germania, anch’esso aperto alla fine dell’anno, del Lyon Eurexpo in Francia, inaugurato a gennaio, del Budapest Buda Hills Hotel and Residences in Ungheria, il cui arrivo è invece previsto nel 2023 del Brasov City Centre in Romania, in pipeline per il 2024.