Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L’annuncio giunge in concomitanza dell’assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023. Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione. Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d’Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d’Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta». Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. Condividi

