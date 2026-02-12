Delphina, Muntoni: «I mercati a lungo raggio traineranno l’estate» Sardegna regina dell’estate. Dopo un 2025 che, soprattutto per il nord della regione, ha procurato numeri record, il 2026 è già proiettato verso un’estate che sembra partita con il piede giusto. A generare ottimismo, almeno in casa di Delphina Hotels & Resorts, è soprattutto la componente straniera. «La clientela svizzera è tornata, quella statunitense non ha mai cessato di sceglierci e si prevede sarà ancora più numerosa grazie al volo diretto operato da Delta Airlines da New York a Olbia – commenta il direttore generale, Libero Muntoni -. In generale, i mercati di lungo raggio stanno mettendo a segno performance estremamente interessanti e sono destinati a crescer ancora. Penso ad esempio ai flussi provenienti dalle Americhe, con Canada, Usa e Brasile in primo piano, ma anche all’India. Si tratta di una clientela che prenota con largo anticipo e che sceglie strutture e servizi di alto livello». Questa tipologia di turisti porta in dote anche un prezioso allungamento della stagione: «Quest’anno – aggiunge il manager – protrarremo le date di apertura cominciando una settimana prima e terminando una o due settimane dopo in base alle strutture». Cresce la domanda a 4 e 5 stelle Dall’osservatorio privilegiato di Delphina, catena alberghiera con un’operatività concentrata sulle otto strutture di proprietà tutte nel nord della Sardegna, emergono importanti trend che influenzeranno la prossima stagione: «I picchi di domanda che in passato caratterizzavano il mese di agosto si sono un po’ appiattiti. Sicuramente questo andamento è influenzato anche dalle tariffe disincentivanti praticate dai vettori. In generale, crescono le prenotazioni sulle stagioni di spalla e, fattore ancor più rilevante, si allarga la forbice fra una fascia media che risente di una ridotta capacità di spesa e una fascia alto spendente – quella che torna a sceglierci per la qualità dei nostri servizi – che predilige strutture dalle 4 alle 5 stelle lusso». Proprio per questo, la catena alberghiera sta compendo investimenti importanti in direzione delle risorse umane: «L’accoglienza assume un ruolo fondamentale nel rapporto con il cliente. E’ il nostro biglietto da visita e un ambito sul quale è necessario effettuare un investimento strategico continuo. Per questo continueremo a concentrarci sulla formazione e sulla soddisfazione del nostro staff, ad esempio intervenendo sugli alloggi del personale». Fra gli altri settori di sviluppo, Muntoni cita il costante miglioramento dell’offerta e dei servizi presenti nelle otto strutture. Condividi

