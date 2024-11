Debutta in Cina nord-occidentale per il gruppo Minor con i brand Tivoli e Nh E’ una struttura dual-branded Tivoli e Nh il progetto di debutto del gruppo Minor nell’area nord-occidentale della Cina. In apertura il prossimo anno, il complesso sarà localizzato a Yining, una vivace città sul confine occidentale, storicamente nota come hub commerciale sulla via della Seta, che oggi svolge un ruolo cruciale nel collegare l’Asia Centrale con l’Europa. Conosciuta per i suoi paesaggi naturali pittoreschi e le ricche influenze etniche, Yining vanta numerose attrazioni come la Kazak folk tourism area e la Six Star street, che la rendono una destinazione apprezzata da turisti cinesi e internazionali. Gli hotel Tivoli e Nh saranno strategicamente situati vicino alle attrazioni turistiche locali e al quartiere centrale degli affari. Saranno inoltre facilmente raggiungibili tramite autostrade, treni ad alta velocità e voli. Il progetto, che copre 1,6 milioni di metri quadrati, offrirà diversi servizi e 200 camere per ciascuno dei brand Tivoli e NH, oltre a una zona commerciale, un centro di spettacoli culturali e aree residenziali. In particolare, il centro culturale ospiterà spettacoli di musica e danza, mentre l’area commerciale, ispirata al design dell’antica via della Seta, mira a creare un luogo esclusivo per lo shopping e il tempo libero. Condividi

","post_title":"Partono oggi i Kel 12 Lab: eventi online per la formazione degli agenti di viaggio","post_date":"2024-10-31T12:31:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730377912000]}]}}